„Museli jsme tam převést všechny účty.“ Artesa patří Savovovi, tvrdí jeho bývalý manažer | info.cz

Artesa měla být údajně jednou z nejdůležitějších firem v rámci skupiny společností ovládaných Františkem Savovem, který je v Česku stíhaný za daňové podvody. Savov se k vlastnictví některých firem nedávno „přiznal“ v rozhovoru pro DVTV – například k vydavatelství Mladá fronta či vagónce Legios –, u dalších podniků se ale o jeho vlastnictví stále jen spekuluje.

Význam Artesy pro Savova popsal Robert Glenda, Savovův bývalý dlouholetý známý, vysoký manažer Europrintu a statutární zástupce v několika jeho společnostech. Kampelička měla být finančním srdcem celé skupiny Savovových firem, právě přes ni se uskutečňovaly všechny finanční transakce. „Museli jsme do ní převést všechny firemní účty,“ říká pro INFO.CZ Glenda.

Spořitelní družstvo Artesa je většinově vlastněno společností Artesa Capital, kterou zase vlastní českobudějovický podnikatel Bohumil Koutník; skrytým vlastníkem však má být podle Glendy právě Savov. Ostatně, nebylo by to poprvé, co by tento podnikatel, skrývající se nyní před českou justicí v Londýně, ovládal své firmy přes „nastrčené“ statutární zástupce.

INFO.CZ oslovilo s žádostí o reakci mediálního zástupce Františka Savova Jana Hrubeše, ten nicméně naše otázky nechal do uzávěrky článku bez odpovědi. Již dříve však pro INFO.CZ uvedl, že Robert Glenda „po několika letech předkládá nepodložené fabulace na nereálných základech.“

Pokud spořitelní družstvo Artesa skutečně ovládá František Savov, znamená to několik podstatných věcí. Jednak to vrhá mnohem větší stín na českobudějovickou diecézi katolické církve, která v závěru loňského roku majetkově do Artesa Capital vstoupila, když v její matce získala asi desetiprocentní podíl. Nemá přitom zůstat jen u minoritního podílu, diecéze plánuje nakonec získat v kampeličce majoritu.

Vlastnictví Artesy Savovem rovněž může naznačovat, že podnikateli po sedmi letech života v Londýně začínají docházet peníze. Byl to totiž právě zplatněný kontokorentní účet za desítky milionů u Artesy, který byl jedním z důvodů nedávného pádu dalšího podniku Františka Savova – vydavatelství Mladá fronta – do insolvence.