ANALÝZA: Razie v Brně otřásá koalicí, půjde ANO z kola ven? Tři scénáře moravské krize

„Vypovězení koaliční smlouvy je jednou z možností budoucího vývoje.“ Tak zní základní výstup starosty Brna-střed Vojtěcha Mencla, který po pondělním jednání radních předstoupil před novináře. Vše podle něj ale závisí na dalších jednáních. Na koaličním půdorysu se politici sejdou dnes v podvečer, na středu je svoláno řádné zastupitelstvo. To hlavní možná ale je, že se ještě dnes odpoledne mají podle Dumbrovské sejít separátně pouze lidovci s občanskými demokraty. Je tedy skoro jisté, že právě tyto dva subjekty budou postupovat společně. V součtu přitom disponují osmnácti z pětačtyřiceti mandátů. K minimální většině tudíž potřebují dalších pět.

Pro přehlednost, loňské volby na Brně-střed vyhrála ODS se ziskem 22,12 procent hlasů, což pro ni znamenalo zisk třinácti mandátů. Druhé zde loni na podzim skončilo hnutí ANO v čele s exstarostou Martinem Landou se ziskem necelých sedmnácti procent hlasů, po přepočtu hlasů na mandáty to pro ANO znamenalo deset mandátů. Žádná z ostatních stran již nezískala více jak deset procent hlasů, nicméně hned tři skončily těsně pod touto hranicí: Žít Brno, KD-ČSL a Piráti. Všechny tyto formace disponují pěti mandáty, těsně za nimi pak skončili Zelení se čtyřmi a nad pět procent se dostala také SPD Tomia Okamury se třemi zastupitelskými křesly.



Její tři mandáty lze ale vyloučit z jakýchkoli úvah o složení koalice, koaliční potenciál SPD se v Brně rovná prakticky nule. Zbývá nám tedy dvaačtyřicet křesel, ze kterých lze – aspoň aritmeticky – složit většinu, která musí disponovat třiadvaceti a více zastupiteli. Základní varianty jsou s ohledem na současnou politicky značně vypjatou situaci tři: (1) pokračování stávající koalice, (2) hnutí ANO vystřídají v koalici Piráti, případně (3) se k nim přidá ještě čtvrtá strana. Pokud se nerozpadne blok složený z ODS a KDU-ČSL, k čemuž v danou chvíli neexistuje důvod, budou tyto dvě formace součástí jakékoli budoucí koalice.

První scénář je navzdory dnešním výrokům starosty Mencla pokračování stávající koalice (ODS, ANO, KDU-ČSL). Těžko říct, zda jde o nejpravděpodobnější variantu, vyloučit ji ale nelze. Otázka ovšem je, s čím by zástupci ANO museli přijít, aby své koaliční partnery uspokojili. Pokud totiž Mencl odmítá výměnu jednoho nebo dvou lidí, a zároveň pracuje s tezí, že se v případě manipulace veřejných zakázek osnované lidmi okolo vazebně stíhaného Švachuly jednalo o systémovou záležitost, je jen těžko představitelné, kterak předstoupí za týden nebo dva před novináře, omilostní zástupce hnutí ANO a řekne, že se jede dál v obměněné sestavě jako by nic.



Přece jen, hnutí ANO nejen v Brně – o čemž svědčí způsob, jakým se Mf Dnes pustila do rozkrývání aktivit syna Jaroslava Faltýnka – bude v nejbližších týdnech a měsících obtěžkáno takovou zátěží, že to může otřást důvěryhodností nejen samotného hnutí ANO, ale také jeho koaličních partnerů, potažmo celého Brna. Jinak řečeno: kauza, kterou na sklonku minulého týdne spustila rozsáhlá razie policistů, bude každým dalším zjištěním, byť i spekulativním, problematizovat pozici hnutí ANO a především zužovat jeho koaliční potenciál. Explicitně o tom dneska takto Mencl ani Dumbrovská nemluvili, z jejich tónu hlasu i značné váhavosti nicméně bylo znát, že to vnímají obdobně.

Pokud tedy koalice kauzu zástupců hnutí ANO neustojí, budou se muset ODS a KDU-ČSL porozhlédnout jinde. Především s ohledem na koaliční uspořádání na brněnském magistrátu se přitom nabízí varianta vzniku koalice ODS, KDU-ČSL a Pirátů, tedy okleštěná (bez ČSSD, která se na Brno-střed loni nedostala) verze magistrátního koaličního půdorysu. Svízel takového scénáře ale je, že by disponovala nejtěsnější většinou hlasů. Musela by se tudíž tu a tam spolehnout na někoho z opozice, případně na přeběhlíky. A mimochodem, místostarosta Martin Landa, který byl na Brně-střed lídrem hnutí ANO jako nestraník, dnes před novináři připustil, že s ním svou politickou budoucnost nemusí spojovat navždy.



Třetí možností je, a o takové dnes hovořila Dumbrovská, že by ODS a lidovci museli hnutí ANO nahradit rovnou dvěma novými partnery. Pokud bychom pracovali s ohledem na magistrátní koalici s tím, že k nim mají nejblíže Piráti, zbývalo by se domluvit s někým z trojice Žít Brno, Zelení, SPD. Jak jsme uvedli výše, posledně jmenovaná formace má nulový koaliční potenciál, a pokud jde o první dvě, v danou chvíli se těžko odhaduje, která z nich by se cítila v koalici s ODS a lidovci pohodlněji. Říct snad můžeme aspoň to, že především Zelení jsou s občanskými demokraty v řadě kritických oblastí fungování Brna – za všechny lze jmenovat přesun nádraží, a vlastně dopravu obecně – v dlouhodobém sporu.