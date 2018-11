ANO nemá koaliční potenciál. Jediné východisko z krize budou nové volby, míní politolog

Kunštát tuto prognózu opírá o prakticky nulový koaliční potenciál hnutí ANO. „Ať počítám, jak počítám, vzhledem k poměru sil ve sněmovně a současně vzhledem k v tuto chvíli minimálnímu až téměř nulovému koaličnímu potenciálu nejsilnější strany, nevidím dříve či později jiné východisko, než předčasné volby,“ uvedl politolog v rozhovoru pro INFO.CZ. Otázka nyní jak, jak se k předčasným volbám dopracovat. Jednou z cest je samorozpuštění sněmovny, jinou třeba tři neúspěšné pokusy o sestavení vlády.

Podle Kunštáta cestu k nim může umožnit ale také nějaká nestandardní, dnes třeba jen obtížně představitelná - třeba i dočasná - vládní sestava. „Neumím si zkrátka v tuto chvíli příliš představit takový formát vlády s většinovou podporou, ve kterém by zúčastněné strany – ať už jakékoli – byly schopny a měly zájem setrvávat ještě tři roky,“ vysvětluje politolog. Buď jak buď, pokud by současná vláda skončila, klíčovým hybatelem české politiky by se zase na nějaký čas stal prezident Miloš Zeman.



Jak ale řekl předseda ODS Petr Fiala na společné tiskové konferenci zástupců všech opozičních stran, nyní není prostor pro taktizování. Podle opozice jde o základní zachování demokratického ústavního charakteru naší země, zrovna tak o naší reputaci v zahraničí. „Mám pocit, že tentokrát situaci už Andrej Babiš ustojí jen velmi obtížně, respektive neumím si představit, že by současná vláda nadále fungovala ve stejném formátu a zároveň v čele s Andrejem Babišem,“ říká k tomu Kunštát.

„Podle všeho to vypadá tak,“ pokračuje politolog v rozhovoru, „že pro sociální demokracii jsou schůdné už jen dvě varianty - vláda s jiným premiérem z hnutí ANO, anebo odchod z vlády. Z tohoto předpokladu mi vychází, že jedinou reálnou možností pro Babiše, jak se udržet v pozici premiéra, je pokusit se získat ve sněmovně podporu pro jednobarevnou vládu hnutí ANO ze strany KSČM a SPD.“ Tento scénář ale odmítli zástupci SPD. Tomio Okamura dneska jasně řekl, že budou aktivně hlasovat pro vyslovení nedůvěry.



Také Kunštát nepovažuje tuto variantu za pravděpodobnou. „I v tomto případě si ovšem myslím, že pokud vůbec, tak by obě tyto strany takový menšinový kabinet podpořily maximálně jen dočasně, například do doby vypsání předčasných voleb. Tipuji, že ani SPD, ani KSČM se nebudou chtít do kauzy Čapí hnízdo před svými sympatizanty příliš "namočit". Už jen z toho důvodu, že s hnutím ANO do určité míry soupeří o podobný typ voličů,“ uzavírá Kunštát rozhovor pro INFO.CZ.

Kauza Čapí hnízdo nabrala nové obrátky poté, co televize Seznam v pondělí zveřejnila reportáž, ve které vystupuje mimo jiné Babišův syn Andrej. Babiš junior tvrdí, že po zahájení trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo jeho otec chtěl, aby zmizel, a on se tak nedobrovolně ocitl na Ruskem anektovaném Krymu. Podle Babiše juniora, který byl jedním ze spolumajitelů Čapího hnízda, ho na poloostrov odvezl manžel lékařky Dity Protopopové Petr Protopopov.



„Zneužil toho, že můj otec chtěl, abych zmizel kvůli kauze Čapí hnízdo,“ řekl novinářům televize Seznam premiérův syn. Dita Propotopovová dle televize Seznam působila na ministerstvu financí ve stejné době, kdy v jeho čele stál Andrej Babiš. Je rovněž autorkou jedné z lékařských zpráv, která dokládá, že Babiš junior nemůže být stíhán v kauze Čapí hnízdo, protože není zdravotně způsobilý. Stížnost premiérova syna ale státní zástupce zamítl, jeho stíhání tak pokračuje dál. Andrej Babiš nařčení odmítá.