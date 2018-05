Bartošek: ČSSD bude buď trpět v koalici, která neplní její program, anebo s hanbou odejde

Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek je přesvědčený, že je vznikající koalice hnutí ANO a sociálních demokratů podvodem na ČSSD. Hnutí ANO podle něj bere levicovou stranu do koalice pouze na oko, kvůli své reputaci u evropských partnerů. „Reálně se ale ČSSD může stát to samé, co lidovcům v čase Jiřího Paroubka, to znamená, že bude přehlasovávána v naprosto klíčových věcech." Podle něj se jim nakonec může stát, že budou mít na výběr ze dvou špatných scénářů: buď potupně trpět v koalici, která neplní jejich program, anebo s hanbou odejít.

Česká republika půl roku od sněmovních voleb má – zdá se – nakročeno k vládě s důvěrou. Co na to říkáte?



Předně: bude to menšinová vláda s podporou komunistů. Dále: nikdy není hotovo, dokud není dílo kompletní. Já si s napětím počkám, jak se k tomu, co je vyjednáno, postaví sociální demokraté v referendu. V dané chvíli jsme svědky rozporů nejen uvnitř ČSSD, ale také pokud jde o požadavek komunistů, aby vláda nenavyšovala naše zahraniční mise.



Zároveň otevřeně říkám, že Česká republika potřebuje vládu s důvěrou, potřebuje stabilitu. A mrzí mě, že to byla osoba Andreje Babiše, která blokovala jakékoli jiné varianty. Ostatně lidovci opakovaně říkali, že situace a rozložení sil umožňuje několik řešení, Andrej Babiš ale nakonec upřednostnil svůj osobní zájem před zájmem republiky.

Jak hodnotíte programové prohlášení vznikající koalice?



Protože se věnuju oblasti bezpečnosti a zahraniční politiky, budu hovořit o ní. Vznikající vláda má podle mého soudu malé ambice, pokud jde o rozpočet na obranu. Pro mě osobně, obzvláště v této oblasti, je to zklamání.



Co soudíte o sociální demokracii, která ustoupila z požadavku, že ve vládě nesmí být trestně stíhaný politik?



Je to vnitřní rozhodnutí sociální demokracie. Za lidovce mohu pouze říct, že to pro nás byl limit, kvůli kterému jsme o vládě nevyjednávali. Je potřeba si uvědomit, že máme a budeme mít v čele země trestně stíhaného premiéra. A jakkoli si můžeme říkat, že na tom nezáleží, tak u našich zahraničních partnerů je to vnímáno velmi citlivě a je pro ně vlastně nevysvětlitelné, že v čele naší země stojí trestně stíhaný člověk. Je nevysvětlitelné, že to umožní náš systém a vůle lidí, protože to není věcí zákonů, ale morálky, slušnosti a politické kultury. A pokud nás v mezinárodních jednáních zastupuje člověk, za nímž jde pachuť zneužití evropských dotací, prostě není dobrá vizitka České republiky. Poškozuje nás to.



Někdy loni na podzim jsem mluvil s vaším předsedou Pavlem Bělobrádkem, a ten mi tehdy řekl, že kdokoli, kdo bude případně vyjednávat s hnutím ANO o vládě, bude čelit obrovskému riziku, které spočívá v záložní většině složené z hnutí ANO, SPD a komunistů. Sociální demokraté proto požadovali odvolání zástupců SPD z čela sněmovny i výborů. Leč neúspěšně…



Vcelku rozumím tomu, proč ČSSD chtěla, aby ve vedení sněmovny neseděl člověk z SPD. A to proto, že SPD je xenofobní strana, jejíž zástupci znevažovali utrpení obětí holocaustu. I proto jsem i já přesvědčen, že zástupce SPD nemůže sedět ve vedení dolní komory. Není tam totiž sám za sebe, ani za svou stranu. Reprezentuje Českou republiku. Nehledě na to, že se při všech hlasováních ve sněmovně ukázalo, že hnutí ANO, KSČM a SPD hlasují společně. A pokud se sociálním demokratům nepodařilo svůj požadavek prosadit, jsem přesvědčený, že bude toto spojenectví pokračovat.

Podle mě je to podvod na sociální demokracii. ANO je bere do koalice pouze na oko, kvůli své reputaci u evropských partnerů. Reálně se ale ČSSD může stát to samé, co lidovcům v čase Jiřího Paroubka, to znamená, že bude přehlasovávána v naprosto klíčových věcech. Možná mohou mít ušlechtilé cíle, ale může se jim vrátit „božích mlýnů“ to, co tehdy sami svým partnerům činili. Může se stát, že budou mít na výběr: buď potupně trpět v koalici, která neplní jejich program, anebo s hanbou odejít.



Naposledy spolu aliance stran hnutí ANO, SPD a KSČM hlasovala v úterý, tedy den poté, co začalo referendum v ČSSD, a zablokovala projednávání bodu, který se týkal novičoku…



Tímto včerejším postupem poškodili reputaci České republiky a je to další krok ke znevěrohodnění u našich aliančních partnerů v rámci celé Evropy. Poslanecká sněmovna nedostala prostor vyjádřit se k tak zásadní věci, jako je odlišné vyjádření premiéra a prezidenta v otázce novičoku. Nedostala ani prostor k usnesení, kterým chtěla deklarovat, že se u nás novičok nikdy nevyráběl. Jinak k novičoku – to, co mi na tom připadá nejvíc smutné je to, že prohlášení prezidenta bylo ihned zneužito prokremelskou propagandou, což nás poškozuje u našich spojenců i při zahraniční spolupráci v rámci NATO.

Hovoříme o menšinové vládě. Umíte si představit, že s ní najdete na některých věcech shodu a dodáte jí tu a tam hlasy, které potřebuje k většině?



Aktuálně se řeší třeba téma zahraničních misí. A my jsme připraveni návrh – byť jde o vládní iniciativu – podpořit. Vnímáme to jako odpovědný krok vůči našim vojákům, kteří budou vysláni do zahraničí a budou nasazovat svoje životy. Zároveň jsem přesvědčený, že jde o věc nadstranickou, je věc státního zájmu a našeho prozápadního směřování. Což je pro nás jasná věc a proto mise, tak jak jsou navrženy, podpoříme. Dokážu si ale představit, že podpoříme také jiné návrhy, stejně jako věřím, že koalice dokáže podpořit aspoň nějaké poslanecké návrhy lidovců.



Když už mluvíte o zahraničních misích, jak hodnotíte postup komunistů, kteří na vznikající menšinovou koalici stupňují svůj tlak?



Komunista vždycky zůstane komunistou. A ten se o moc nechce dělit, chce vládnout sám. A když nabídnete čertu prst, odmění se vám peklem. Komunisti jsou v ideální pozici a mohou ANO vydírat, čím si zamanou. A on zase ví, že je na nich závislí a že si je nemůže naštvat. Osobně to nesu těžko, jako osmnáctiletý jsem prožíval listopadovou revoluci a vím, co komunisté umí a jakým způsobem ničili mnoha lidem životy.

A ta strana se vrací k moci se vším, co uměla před rokem 1989. Nejsou to kluci z obecné školy, mají naopak dobrá školení, dobré výcviky a silné spojence na východě. A právě na těch misích se ukazuje, že plní roli páté kolony Kremlu. Snad bych ještě dodal, že hnutí ANO moc dobře vědělo, s kým vědomě vstupovalo do koalice. Přesto ten krok udělalo. A jestli si myslí, že nad komunisty vyhraje, tak se hluboce mýlí.



Lidovci byli ve vládě s Andrejem Babišem v minulém volebním období. Zpětně vzato: nelitujete toho?



Tehdy to pro nás nebyla snadná volba. To je fakt. Vezměte si, jak tehdy vypadala politická scéna. Vláda Petra Nečase skončila s ostudou, zatýkalo se na úřadu vlády, země byla destabilizována, plná neklidu, navíc doznívala ekonomická krize. Kvůli tomu všemu jsme se tehdy rozhodli, že je třeba republiku zastabilizovat. Jak jsem říkal, nebyla to snadná volba, jsem ale přesvědčený, že správná. Sobotkova vláda vydržela čtyři roky a stabilitu skutečně přinesla. Pokud jde ale o hnutí ANO, situace se za ty čtyři roky změnila tak zásadně, není sporu o tom, že máme dneska co do činění s jiným hnutím ANO než tehdy.