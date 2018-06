Bude to zlom: vláda se poprvé od roku 1989 opře o jeden nebo dva okrajové proudy české politiky

Politolog Daniel Kunštát je přesvědčený, že Zeman postupuje konzistentně. „Od počátku v zásadě otevřeně a veřejně přiznává, že jím preferovaná vláda by měla být tak či tak konstruována na základě hnutí ANO, a zároveň, že by v čele takové vlády měl stát Andrej Babiš. Ať už v menšinové nebo většinové modifikaci,“ říká Kunštát pro INFO.CZ. Za druhou konstantu Zemanova politického úsilí označuje fakt, že se Babišova vláda bude opírat o minimálně dvě ze tří politických stran: ČSSD, KSČM a SPD.

V tomto kontextu je – pokračuje Kunštát – potřeba „číst“ také druhé jmenování Andreje Babiše premiérem. „Koneckonců prezident se nijak netají tím, že tímto krokem mimo jiné sleduje to, aby sociální demokraty postavil před hotovou věc a ovlivnil tak výsledek vnitrostranického referenda ve prospěch vládního angažmá,“ vysvětluje politolog.

Podobně to vidí jeho kolega Josef Mlejnek. Také podle jeho mínění prezident nepočkal na výsledek vnitrostranického referenda, neboť jmenování patrně pojal jako nátlak na členy ČSSD, aby hlasovali pro vstup do vlády. Mlejnek doslova říká, že jim chtěl Zeman vyslat signál: „Nemyslete si, že když vstup do vlády odmítnete, Babiš premiérem nebude.“ Zároveň upozorňuje, že prezident může sledovat i jiné cíle. „Například ten, že kdyby referendum v ČSSD nedopadlo pro vstup do vlády, bude Babiš jako již jmenovaný premiér pod tlakem, aby kývl na plán B, tedy na menšinovou vládu ANO podpořenou KSČM a SPD,“ vysvětluje podobně jako Kunštát také Mlejnek.

Jinak řečeno, pokud Babišovi nevyjde varianta s ČSSD, je Zemanem tlačen do aliance s SPD a komunisty. Také proto jsou jeho šance na získání důvěry o poznání větší, než před prvním pokusem.

„Předpokládám, že šanci na získání většinové podpory ve sněmovně má Andrej Babiš – také proto, že má za zády silného lobbistu v osobě prezidenta – velice slušnou. Na stole jsou přitom stále dvě varianty vládní konstelace: ANO a ČSSD s podporou KSČM a menšinová vláda hnutí ANO s podporou KSČM a SPD. A samozřejmě, za pravděpodobnější lze v tuto chvíli označit variantu první. Kromě jiného i proto, že pro hnutí ANO znamená přece jen nižší politické náklady. Jinak řečeno: nižší riziko ztráty reputace doma i v zahraničí,“ uvažuje Kunštát.



Podle Mlejnka by se nicméně bez účasti sociální demokracie celková podpora pro druhou Babišovu vládu sháněla dost těžko. Také on ale nepochybuje, že by v takovém případě do hry vstoupila varianta podpory od komunistů a SPD. „Andrej Babiš SPD zatím odmítal, nicméně pokud by to byl jediný způsob, jak se stát premiérem vlády s důvěrou, tak je možné, že by na to nakonec kývl,“ vysvětluje politolog v rozhovoru pro INFO.CZ. Podobný scénář by se ale zcela jistě neobešel bez závažných důsledků. Především v zahraničí by to mohlo obraz České republiky pošramotit. Politologové také hovoří o hrozbě reorientace české zahraniční politiky na východ.

„Dnes je nesmírně těžko soudit, zda a případně jakým způsobem jedna či druhá výše uvedená varianta nějak zásadně ovlivní směřování vnitřní i zahraniční politiky kupříkladu ve střednědobém horizontu. Jedno je v obou případech jisté: Andrej Babiš a hnutí ANO poprvé v českých polistopadových dějinách reálně přizvou k vládní spoluzodpovědnosti krajní proud či dokonce proudy české politiky,“ říká Kunštát. Bez ohledu na faktický dopad na vládní agendu je podle něj nutné si uvědomit, že má politika také svoji nikoli nevýznamnou symbolickou rovinu.



„A právě podobný krok by minimálně směrem k veřejnosti představoval signál, že i krajní, ba dokonce extremistické postoje jsou z hlediska demokratické politické kultury takříkajíc salonfähig (přijatelné – pozn. redakce). A to rozhodně není do budoucna dobrá zpráva,“ dodává politolog. Josef Mlejnek pak otevřeně hovoří o svých obavách, pokud jde o případnou proměnu zahraničněpolitického kursu a oslabení naší vazby k západním spojencům. „Hybatelem tohoto posunu by mohli být jednak komunisté, popřípadě SPD, pokud by nakonec vládu nějakým způsobem a na základě nějaké dohody podpořila, ale též sám prezident Zeman,“ upozorňuje politolog.

Podle něj dává právě Zeman dost jasně najevo, že chce mít velký vliv i na personální složení vlády. Mlejnek zmiňuje především post ministra zahraničí, kam sociální demokraté nominovali vlivného pražského člena ČSSD a europoslance Miroslava Pocheho, což Zeman nepřijal zrovna s porozuměním. Podle Mlejnka ale nemusí jít pouze o něj. „Zkrátka Hrad a jeho personální a vlivové sítě se mají stát další, formálně neviditelnou vládní stranou, přičemž proruská orientace hradní politiky je evidentní,“ uzavírá Melejnek.