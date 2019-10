Čeští kuřáci jdou s dobou. U tabákových alternativ by do pár let mohla skončit pětina konzumentů | info.cz

Alternativy tradičních tabákových výrobků si poměrně rychle našly místo mezi českými spotřebiteli a dobývají tuzemský trh. Jak ukázal aktuální průzkum agentury IPSOS, největší povědomí a zkušenost mají Češi s e-cigaretami a zahřívaným tabákem. Společnost British American Tobacco odhaduje, že na tabákové alternativy přejde během pěti let 20 procent současných kuřáků.

Tabákový trh se v posledních letech výrazně mění. Zásadní legislativní omezení i negativní vnímání kuřáků společností je po západních zemích už i v Česku důvodem, proč se kuřácká komunita odklání od tradičních tabákových produktů a hledá vhodné alternativy, kterých v posledních letech přibývá.

Průzkum agentury IPSOS pro společnost British American Tobacco zjišťoval, jakou zkušenost Češi s tabákovými alternativami mají. Z výsledků průzkumu vyplývá, že e-cigarety, které jsou na trhu nejdelší dobu, zná 93 procent dotazovaných kuřáků a 61 procent je i vyzkoušelo. Rozšířený je mezi tuzemskými uživateli také zahřívaný tabák, tedy v Česku produkty glo a IQOS, o kterém slyšelo 86 procent lidí a 50 procent respondentů jej vyzkoušelo. Třetí příčka patří žvýkacímu tabáku, kde se znalost pohybuje okolo 85 procent, avšak přímou zkušenost s ním má jen asi pětina dotazovaných. Celkově z průzkumu vyplývá, že znalost tabákových alternativ je větší u mladších lidí do 35 let s vyšším vzděláním.

„Poměrně vysoká znalost kategorie zahřívaného tabáku mezi českými kuřáky, ale hlavně jejich přímá zkušenost s ním, je pro nás povzbudivá,“ komentuje data Tomáš Tesař, manažer komunikace British American Tobacco (BAT). „Potvrzuje, že čeští spotřebitelé jsou velmi otevření novinkám a mají o alternativy k cigaretám velký zájem. Před dvěma lety tyto produkty Česku nikdo nepoužíval, dnes mají 160 tisíc loajálních pravidelných uživatelů. Pokud jde o náš přípravek glo, právě jsme překonali hranici 50 tisíc prodaných zařízení. Stále nás ale čeká dlouhá cesta, pokud jde o celkový podíl na trhu. Očekáváme, že během následujících pěti let se k novým kategoriím produktů přesune 20 procent konzumentů,“ říká Tesař a doplňuje, že BAT nedávno na český trh přišla rovněž s nikotinovými sáčky LYFT.

„Nikotinové sáčky LYFT si vkládáte do úst pod horní ret, pohodlně a diskrétně tak lze užívat nikotin na cestách či v práci. Pro ty, co holdují nikotinu, je to další cesta k budoucnosti bez kouře,“ dodal Tomáš Tesař.

Průzkum agentury IPSOS probíhal v průběhu října 2019 na reprezentativním vzorku 521 respondentů.