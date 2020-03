Domovy pro seniory nemají ochranné pomůcky, může to být fatální, varuje šéfka zdravotnických odborů | info.cz

V nejrůznějších zařízeních sociálních služeb, podle posledních údajů ministerstva práce a sociálních věcí, žije asi 85 tisíc klientů. Podle Žitnikové o ně pečuje zhruba 53 tisíc zaměstnanců. Což je v součtu necelých 140 tisíc lidí, kteří jsou v danou chvíli v souvislosti s koronavirem mimořádně ohroženou skupinou, a zároveň mají nedostatek ochranných pomůcek. Otázka zní, proč. A především: kdo za to nese odpovědnost?

Citujme Dagmar Žitnikovou: „Už začátkem března vyzývali jednotliví poskytovatelé ministerstvo zdravotnictví, aby jim sdělili, kdo bude poskytovat osobní ochranné prostředky sociálním službám. Výzva souvisela s opatřením ministerstva zdravotnictví, kterým se zakázalo prodávat osobní ochranné pomůcky komukoliv jinému než ministerstvu.“ A jaká byla odezva? Podle předsedkyně zdravotnických odborů odpovědi nedocházely. Přesto byly sociální služby zařazené mezi prioritní obory pro poskytnutí osobních ochranných pomůcek.

A jak se to podle Žitnikové projevilo v praxi? „Už 10. března ministerstvo práce a sociálních věcí, jako ministerstvo zodpovědné za sociální služby, předalo resortu zdravotnictví, jakými ochrannými pomůckami a v jakých objemech je potřeba sociální služby zásobit,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ a uvádí příklad: „Ministerstvo práce požadovalo pro domovy okamžitě 117 593 respirátorů, 6,8 milionů roušek, 334 000 ochranných plášťů, 9,5 milionů rukavic a další pomůcky.“

Musíme udělat maximum pro ochranu seniorů před koronavirem. Je to nejohroženější skupina. Přicházíme proto s mimořádným opatřením. Znovu zdůrazňuji, že je přísný zákaz návštěv. Zavádíme také důležitá preventivní pravidla uvnitř zařízení a také postupy v případě nakaženého klienta pic.twitter.com/ggXJU7hBxO — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 27, 2020

A jaká byla reakce ministerstva zdravotnictví? Podle Žitnikové se pak dlouho nedělo doslova nic. „Osobně jsem opakovaně nutnost dodat do domovů osobní ochranné pomůcky připomínala panu ministrovi Adamu Vojtěchovi, který sliboval, že ochranné pomůcky budou. A dlouho nebylo téměř nic,“ vzpomíná předsedkyně zdravotnických odborů a pro ilustraci se s námi podělila o jednu konkrétní zkušenost:

Jeden pan ředitel, líčí Žitniková, napsal v zoufalství toto: „Řekněte jim, že jsme pro naše zaměstnance v první várce dostali od vlády 321 naprosto nepoužitelných výrobků (krytů na ksicht), na kterých je dokonce napsáno „Žádnou ochranu dechu od něj nelze očekávat“, a ve druhé várce 64 roušek FFP2. A také jim řekněte, že máme celkem 330 zaměstnanců, z nichž přibližně 25 denně navštíví asi 300 seniorů v jejich domácnostech, to znamená, že pracují v nejvyšším riziku nakažení, v tzv. první linii.“

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nicméně tvrdí, že zásobování domovů pro seniory ochrannými pomůckami v jistý moment převzal resort Jana Hamáčka. A podle Žitnikové se v daný moment situace díky ministerstvu vnitra zlepšila. „Ale jen mírně,“ dodává s tím, že podle informací, které má, osobní ochranné pomůcky stále v domovech pro seniory chybí. „A pokud by roušky nenašily pečovatelky a dobrovolníci, tak je mnoho zařízení bez nich,“ upozorňuje Žitniková.

Zkrátka a dobře, situaci s ochrannými pomůckami je podle ní nutné neprodleně řešit, a to systémově, nikoli svépomocí. „Opatření ministerstva zdravotnictví v souvislosti s výskytem COVID-19 v domovech jsou nyní už jen hašením požáru.“ Resort Adama Vojtěcha navíc podle jejích slov navrhuje některá opatření bez znalosti místní situace. „Rozčlenění seniorů do karantény, zvýšená ošetřovatelská péče, nepřetržité sledování jejich zdravotního stavu jsou téměř nemožné,“ vypočítává.

Vypomůžeme @vnitro s dodávkami ochranných pomůcek, než jim dorazí další várka. Domluvili jsme se na tom teď operativně s panem ministrem Hamáčkem a paní ministryní Maláčovou. V noci od nás odejde dodávka 200 000 respirátorů do domovů pro seniory. Spolu to zvládneme. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 27, 2020

Na otázku, proč tomu tak je, říká: „Zdravotní péče je v domovech hrazená jen částečně a finance nestačí na platy sester. Ministerstvo zdravotnictví navíc v minulých letech opakovaně tvrdilo, že zdravotní sestry v sociálních službách nejsou třeba. V mnoha zařízeních už proto sestry nejsou, nebo je například jedna až na 200 klientů.“ Podle ní je nutné také zdůraznit, že v domovech nejsou ani lékaři. „Ti do zařízení dochází jednou až dvakrát týdně,“ zdůrazňuje Žitniková.

Prakticky to znamená, že pokud by se měl nepřetržitě sledovat zdravotní stav klientů a měla by jim být poskytována zvýšená ošetřovatelská péče, tak by podle Žitnikové bylo nezbytné trvale zajistit jak přítomnost sester, tak lékaře. „To ale asi ministerstvo zdravotnictví za současné situace nezajistí. Situaci je ovšem nutné řešit okamžitě. Je třeba ihned dodat do sociálních služeb odpovídající ochranné pomůcky a také desinfekci, která chybí,“ varuje předsedkyně zdravotnických odborů.

Připomíná také, že je potřeba klienty při podezření na onemocnění plošně testovat, a ty s potvrzenou diagnózou COVID-19 izolovat v nemocnicích. „Umístění pacientů – seniorů, do nemocnic je základním předpokladem pro zvládnutí jejich zdravotního stavu a zároveň se tím chrání ostatní klienti a personál. Závěrem je třeba připomenout, že změny zdravotního stavu u pacientů s COVID-19 probíhají velmi rychle,“ upozorňuje Žitniková.

V neposlední řadě připomíná, že v nemocnici je k dispozici kompletní zdravotnický tým nepřetržitě a pacientům-seniorům je tak poskytnuta, při zhoršení jejich zdravotního stavu, potřebná pomoc ihned. „Už před vypuknutím pandemie koronaviru náš odborový svaz opakovaně upozorňoval, že je bezpodmínečně nutné dodat do domovů dostatek ochranných pomůcek. COVID-19 je mezi seniory bombou a bez pomůcek jsou lidé, kteří pečují o jiné tak říkajíc nazí v trní,“ varuje.

Senioři jsou přitom nejrizikovější skupinou a většina domovů je svým způsobem léčebnami pro dlouhodobě nemocné. „Zdraví a soběstační senioři jsou v domovech téměř výjimkou. Popsaný stav, kdy se z domovů staly LDN-ky, je odrazem nedostatku peněz v sociálních službách, kdy mezi parametry pro přijetí nového klienta do domova je zásadní výše jeho příspěvku na péči. To znamená, že domovy, z finančních důvodů, téměř výhradně přijímají klienty, kteří jsou bezmocní a odkázaní na pomoc jiných,“ upozorňuje Žitniková.

„Chtěla bych podotknout, že péče o klienty je náročná, personálu nedostatek, a to i za běžných okolností. Do sociálních služeb se zaměstnanci nehrnou, pracují v nich téměř výlučně srdcaři. Práce hodně, peněz stále málo. Pečovatelky a sociální pracovníci patří mezi nejhůře placené zaměstnance v České republice. Je nutné však zdůraznit, že i přes nízké platy se zaměstnanci o své babičky a dědečky starají s láskou a poskytují jim maximální péči,“ uzavírá Žitniková.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch pak včera na Twitteru uvedl: „Musíme udělat maximum pro ochranu seniorů před koronavirem. Je to nejohroženější skupina. Přicházíme proto s mimořádným opatřením. Znovu zdůrazňuji, že je přísný zákaz návštěv. Zavádíme také důležitá preventivní pravidla uvnitř zařízení a také postupy v případě nakaženého klienta.“ Oznámil rovněž další související kroky.