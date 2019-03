Faltýnek je v úzkých, ale stále významný. Babiš se ho zbaví jen v krajním případě

Předseda hnutí ANO a premiér Andrej Babiš obětuje svého prvního místopředsedu a šéfa poslaneckého klubu Jaroslava Faltýnka pouze v krajní situaci. Alespoň se na tom shodují experti oslovení redakcí INFO.CZ. „Na Faltýnkovi a jeho organizačních schopnostech je závislý v klubu i v hnutí, navíc Faltýnek o něm ví víc než kdokoli jiný,“ říká k tomu politický analytik Lukáš Jelínek. Na druhou stranu, pokud by se Faltýnek dostal do situace, jež by mohla ohrozit budoucnost hnutí, bude Babiš nemilosrdný. „V takovém případě by Babiš musel najít vhodnou rétoriku, jak se od něj odstřihnout,“ myslí si politolog Milan Znoj.

Téma české politiky nadcházejících dnů je zřejmé: prakticky všichni aktéři se budou věnovat dozvukům policejní razie ze sklonku minulého týdne. Policie v souvislosti s ovlivňováním veřejných zakázek vyslýchala také prvního místopředsedu hnutí ANO a předsedu poslaneckého klubu dominantní síly tuzemské politiky Jaroslava Faltýnka. Bez ohledu na to, jakou roli v celé kauze hraje, jde nepochybně o moment, který může pošramotit pověst Babišova politického projektu. Ostatně právě proto si Faltýnek vyslechl kritiku z úst ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) i samotného Babiše.

Sám Faltýnek svůj postup označuje za legitimní. Klíčové otázky jsou dvě: zda bylo jeho chování obhajitelné, a pokud nikoli, jak na to zareaguje Andrej Babiš. Politoložka Vladimíra Dvořáková má jasno, pokud jde o první otázku. Podle ní je jednání, jako bylo toto, naprosto nepřijatelné. Faltýnek mluvil se zástupci současného provozovatele mýtného systému Kapsch, dokonce se scházel i se zástupci antimonopolního úřadu. Podle svých slov usiloval o vypsání tendru, aby vláda nemusela řešit, co dál s mýtem.

Potíž je v tom, že to zřejmě pojal jako svoji sólo akci. „Pokud neměl oficiální pověření jednat s těmito zástupci... Pak to ovšem musí být také oficiálně a musí být tomu, kdo ho pověřil, podána informace o průběhu a závěrech schůzky. Jasně zde chybí zákon o lobbingu,“ komentuje schůzky Faltýnka Dvořáková. První místopředseda hnutí ANO přitom tvrdí, že zmíněná jednání vedl v minulém volebním období jako člen dopravní koaliční rady. Na svoji obranu dodává, že se díky činnosti této skupiny ušetřilo 1,5 miliardy korun a že 'pracoval pro stát'. Ministr dopravy Dan Ťok to ale vidí jinak. Faltýnkův postup označil za nestandardní a připomíná, že koaliční rada mýto řešit neměla.

Faltýnka v pondělních MF DNES a Lidových novinách kritizoval také premiér Andrej Babiš, což ihned vyvolalo vzrušenou debatu o jeho budoucnosti nejen v hnutí ANO, ale také celkově v české politice. Jak jsme ale na INFO.CZ již včera upozornili v komentáři, Faltýnek je pro Babiše v mnoha ohledech nepostradatelný a scénář předjímající jeho konec je tudíž mírně řečeno hodně přitažený za vlasy. Podobně to vidí také oslovení politologové. „Zatím vidíme pouhé rozvolnění vztahu Andreje Babiše k Jaroslavu Faltýnkovi,“ nepochybuje Milan Znoj. „Zbavit se Faltýnka je pro Babiše až nejzazší možná varianta,“ dodává Jelínek.

A připomíná, že Babiš je na Faltýnkovi a jeho organizačních schopnostech závislý v klubu i v hnutí. „Navíc Faltýnek o něm ví víc než kdokoli jiný. Ale pokud by Babišovi právní experti či marketéři vyhodnotili vazbu na Faltýnka jako příliš rizikovou, pustí jej. To naznačily i rozhovory, která vyšly s Babišem v pondělí,“ vysvětluje Jelínek pro INFO.CZ.

Znoj dodává, že se Ťok sice snaží rozevírající trhlinu prohloubit v příkop, když zdůrazňuje, že k jednání s ÚOHS a Kapschem neměl místopředseda ANO oprávnění, ale pokud zůstane u tohoto stavu věcí, Babiš podle politologa Faltýnka podrží. „Pokud by ale vyšlo najevo, že vzal Faltýnek při jednáních s Kapschem nějaký úplatek, nebo že evidentně tlačil na ÚOHS, aby rozhodoval v zájmu Kapsche, popřípadě že Jaroslav Švachula (obviněný radní Brna-střed za ANO - pozn. redakce) byl Faltýnkův fámulus (sluha, poskok - pozn. redakce), tak by Faltýnek v hnutí ANO skončil a Andrej Babiš by musel najít vhodnou rétoriku, jak se od něj odstřihnout,“ dodává Znoj.

Jelínek v této souvislosti připomíná, že se Babiš nechce vzdát pověsti hnutí ANO jako antikorupční politické formace. „Pokud by Faltýnkovy aktivity, a to nejen vůči firmě Kapsch, ale v politicko-byznysovém zákulisí obecně, měly na tento původní étos hnutí vrhnout stín, skončí raz dva. Tím spíš, že Babiš má sám svých kauz dost. Tvrdí, že jde o účelovky a kampaň proti němu. Ale víc výjimek a tzv. kampaní by už asi ani volič ANO nemusel přijmout. Když půjde do tuhého, bude Babiš přísný a nemilosrdný,“ uzavírá Jelínek.