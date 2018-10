„Francouzsko-německý motor Evropy“ míří do Prahy. Dojde na setkání s Babišem na reformu EU?

V pátek do Prahy přijedou hned dva významní evropští státníci. Nejprve se s premiérem Andrejem Babišem setká německá kancléřka Angela Merkelová, večer pak dojde na schůzku s francouzským prezidentem Emmanulem Macronem. Ten navštíví i svůj český protějšek – prezidenta Miloše Zemana. Do Česka míří politické osobnosti kvůli stému výročí založení Československé republiky. Jak se shodují politici i odborníci oslovení redakcí INFO.CZ, premiér Babiš s nimi bude ale zřejmě řešit i aktuální politické otázky.

Obě návštěvy premiéra Babiše má v gesci Úřad vlády. O čem budou politici jednat se však oficiálně neví. Zdroje z blízkosti příprav nejčastěji spekulují o tom, že by Babiš mohl s Merkelovou i Macronem mluvit o své představě EU a potřebě její reformě do budoucna. Témat ale může být více.

Čeští politici, které redakce INFO.CZ oslovila, návštěvy kvitují. „Neznám program návštěv, proto je detailněji nemohu komentovat. Obecně ale mohu říct, že je dobře, že probíhají,“ říká pro INFO.CZ předseda ODS Petr Fiala.

Za cestou Merkelové a Macrona do Prahy přitom nevidí přímo osobu premiéra Babiše, případně prezidenta Zemana. „Předpokládám, že důležité zahraniční návštěvy by u příležitosti 100. výročí založení ČSR proběhly bez ohledu na to, kdo je v současné době prezidentem a premiérem,“ dodává Fiala.

„Možná půjde jen o symbol“

Podobně mluví i předseda STAN Petr Gazdík. „Setkávání má význam vždy a berme v potaz, že jde o představitele zemí, které mají v EU velmi silný hlas. Návštěvu těchto dvou politiků v ČR tedy vítám,“ míní. O tom, zda bude kancléřka Merkelová a prezident Macron s premiérem rozebírat i aktuální problémy, spekulovat nechce. „Myslím, že o to při této návštěvě možná vůbec nepůjde. Je to spíše symbol,“ domnívá se Gazdík.

Macronová návštěva v Česku je důležitou událostí už proto, že francouzský prezident navštíví tuzemsko poprvé. „Návštěva byla již dlouho očekávaná,“ připomíná pro INFO.CZ ředitel Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Vladimír Bartovic. Premiér Babiš se snaží o dobré vztahy s prezidentem Macronem, stejně tak s kancléřkou Merkelovou. Jak sám říká, zahraniční politika ho „baví“ a chce do ní i na evropské úrovni vstupovat.

Babiš se s oběma státníky setkává pravidelně na summitech EU, které probíhají v Bruselu. Kromě jejich oficiálních částí, kde se probírají aktuální evropská témata a také dlouhodobé strategie, dochází i na neformální rozhovory. Jednání mezi politickými špičkami 28 zemí ale bývají náročná a agenda přeplněná, a proto na to, aby se každý potkal s každým a prohodil s ním více než pár vět, nezbývá příliš velký prostor. Bilaterální setkání jsou proto v tomto ohledu neocenitelná.

Cesta Merkelové a Macrona do Prahy na oslavy 100letého výročí Československa může k podobným rozhovorům mezi čtyřma očima vyzývat.

„Je to velký úspěch“

„Obě návštěvy jsou v první řadě spojeny s výročím 100 let republiky. Na druhou stranu samozřejmě každá návštěva na takto vysoké úrovni je příležitostí ke zlepšení vztahů vrcholných představitelů obou zemí, i když nějaká zásadní rozhodnutí se během návštěv tohoto typu většinou nepřijímají,“ myslí si český europoslanec a šéf TOP 09 Jiří Pospíšil.

K zásadním krokům sice pravděpodobně nedojde, ale symbolika cesty politiků, kteří stojí v čele zemí, jež v současné době udávají v Evropě tón, je nezpochybnitelná. „Je to velký úspěch, že v jeden den přijedou do Česka tak silné osobnosti současné evropské politiky,“ říká europoslankyně Martina Dlabajová (ANO). „Je to právě francouzsko-německý motor, který dnes pohání Evropu, a je více než dobře, že s nimi může premiér hovořit formálně i neformálně,“ dodává.

Podle europoslance Luďka Niedermayera (TOP 09) by mělo dojít i na aktuální témata. „V EU je v současnosti mnoho živých témat jako jsou migrace, rozpočet či daně a považoval bych za samozřejmé, že český premiér příležitost k setkání se svými protějšky Merkelovou a Macronem, navíc na domácí české půdě, využije k získání podpory pro své návrhy a priority. Pokud by premiér Babiš této příležitosti nevyužil, považoval bych to určitě za chybu,“ popisuje pro INFO.CZ.

„Jedná se o návštěvu k příležitosti 100 let republiky, tak jejich účast považuji spíše za zdvořilostní. Přesto doufám, že pan premiér této příležitosti maximálně využije,“ podotýká jiný český europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

Jeho kolega Jan Zahradil, který byl do Evropského parlamentu zvolen za ODS, obě návštěvy vnímá z historického úhlu pohledu. „Pokud jde o prezidenta Macrona, Francie sehrála důležitou roli při konstituovaní nezávislého Československa, a proto má jeho návštěva na našich oslavách svoji logiku,“ napsal redakci. „Naproti tomu návštěva kancléřky Merkelové může být hořkým soustem pro ty byť okrajové proudy v Německu, které považovaly vznik Československa za dějinný omyl. Připomeňme si, že rakouští a čeští Němci vyhlásili již 21. a 22. října republiku Rakouské Německo, aby tak zabránili vzniku Československa, a chtěli se spojit s Německem. Tento 'stát' však nikdo neuznal a definitivně ho zakázala Saint-Germainská smlouva v roce 1919.”

Debata o Brexitu, Sýrii i volbách do Evropského parlamentu

„Sté výročí založení republiky dodává návštěvě další dimenzi,“ dodává Vladimir Bartovic z EUROPEUM s tím, že se ale rozhodně nebude jednat o formální návštěvu. „S oběma lídry očekávám intenzivní debatu o evropských i zahraničně politických tématech, jakými jsou řešení reformy migračního a azylového sytému EU, víceletý finanční rámec 2021-2027, brexit, transatlantické vztahy, Sýrie. Zároveň očekávám, že zejména Macron bude chtít projednávat i své plány týkající se voleb do EP v roce 2019,“ míní ředitel EUROPEUM.

Babiše při příležitostí stého výročí České republiky čeká řada zahraničních návštěv. V pátek odpoledne bude nejprve jednat s německou kancléřkou. Tentýž den večer se pak sejde v Kramářově vile s Macronem. V sobotu premiéra čeká slavnostní oběd s předsedy vlád dalších zemí, kteří dorazí do české metropole. V neděli se setká s americkým ministrem obrany Jamesem Mattisem.

Francouzský prezident se během své páteční návštěvy Česka sejde na Pražském hradě i se svým protějškem Milošem Zemanem.