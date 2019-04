Gazdík: STAN je unikátní. Uspěli jsme i bez oligarchy, teď ale potřebujeme nový impuls | info.cz

Petr Gazdík vedl STAN s přestávkou téměř deset let. Nyní, jak sám říká, Starostové potřebují nový impuls. Proto se rozhodl post neobhajovat. V jakém stavu stranu předává svému nástupci a co od něj očekává? Na sněmu STAN s ním o tom mluvil Vratislav Dostál.

V čele Starostů jste byl s přestávkou deset let. V jaké kondici stranu předáváte svému nástupci?



Rád bych připomenul, že jsme Nezávislé starosty pro kraj zakládali ve Zlínském kraji už v roce 2004. Postupně jsme se ale rozšířili do dalších regionů, proto jsme se v roce 2009 přejmenovali na hnutí Starostové a nezávislí. Jako skautovi se mi tehdy líbila zkratka STAN.



A ta kondice?



Z mého pohledu hnutí předávám ve velmi dobré kondici. Navíc jsem přesvědčený, že náš čas přijde. Už teď můžeme mluvit o unikátním úspěchu Starostů. Bez jakéhokoli oligarchy v zádech, bez obrovských sponzorů, bez marketingových milionů a stamilionů, naopak to bylo díky trpělivé práci odspodu, vybudovali jsme hnutí, které je dnes zastoupené na všech úrovních politiky.

Máme starosty v malých obcích i primátory krajských měst, máme jeden z nejsilnějších senátních klubů, poslance i europoslance. Máme 4800 obecních zastupitelů, jsme zastoupení v jedenácti krajských zastupitelstvech. Jde o něco, co na české politické scéně nemá obdoby. Většina stran tady vznikala jaksi z horních mater, mnohdy navíc s rozličnými oligarchy v zádech.



Co od sněmu očekáváte?



Očekávám nový impuls. Očekávám, že představím naše konkrétní programové priority a cíle, které chceme prosazovat. Ať už je to princip subsidiarity, kterou považujeme za nejlepší prevenci před korupcí, rozhodování co nejblíže občanům také problematizuje nástup nedemokratických sil v centru.



Druhým zásadním bodem našeho programu je vzdělání, na kterém pracuje náš rozsáhlý tým, jehož součástí jsou například Mikuláš Bek nebo Jiří Drahoš. Věřím, že brzo představíme reformu vzdělanosti a že ji ještě letos představíme veřejnosti. Třetím naším stěžejním bodem jsou voda, krajina, ekologie. Na to se chceme také soustředit.

V letech 2010 a 2013 jste do sněmovny kandidovali společně s TOP 09. Před posledními volbami jste usilovali o alianci s lidovci, nakonec jste ale kandidovali samostatně. Co byste svému nástupci vzkázal, pokud jde o tuto zkušenost?



Starosty budujeme samostatně, nenápadně, postupně. Nicméně pokud chcete něco prosadit, a náš volební systém to vyžaduje, neboť v přepočtu hlasů na mandáty zvýhodňuje silné strany, je občas potřeba spojovat síly. My to ale vnímáme jako projev síly, politika má být přece o domluvě a kompromisu.



Už v obcích nebo v krajích jsme dokázali, že dokážeme dělat kompromisy. A také na celostátní úrovni se snažíme vždycky spojovat. Svému nástupci bych v tomto ohledu poradil, aby budoval hrdou a sebevědomou stranu, avšak v případě, že to jakémukoli z témat, o kterých jsem hovořil, prospěje, ať hledá k jejich prosazení spojenectví.