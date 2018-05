Hamáček jde do střetu se Zemanem. Jeho důvěru má Poche, Toman, Krčál a Staněk

Na odpolední jednání špiček sociální demokracie přišel její předseda s kandidáty ČSSD do vlády, předsednictvo pak všechny nominace na ministry schválilo. Oproti původnímu odhadu INFO.CZ došlo k jediné změně: ministrem kultury nebude Roman Onderka, ale Antonín Staněk. Ostatní jména ale zůstávají: Jan Hamáček na vnitro, Miroslav Poche na zahraničí, Miroslav Toman na zemědělství a Petr Krčál na ministerstvo práce. Na první pohled zaujmou dvě věci: Hamáček jde do střetu s prezidentem Miloše Zemanem, který odmítá Pocheho. A mezi nominovanými sociálních demokratů není ani jedna žena.

Zeman se už ve čtvrtek nechal před novináři slyšet, že se není ochoten smířit s tím, že by stanul vlivný pražský sociální demokrat a europoslanec Miroslav Poche v čele ministerstva zahraničí. Skoro je to kvůli tomu, že se není schopen přenést přes fakt, že Poche před druhým kolem prezidentských voleb preferoval Zemanova protikandidáta Jiřího Drahoše. Zeman tak potvrzuje, že nezapomíná a že je mstivý. Své o tom vědí předchůdci Jan Hamáčka ve vedení ČSSD, tedy Bohuslav Sobotka a Vladimír Špidla, nebo Zemanův protikandidát v prezidentské volbě z roku 2013 Jiří Dienstbier.

Tisková konference:

Faktem ale na druhou stranu je, že Zeman vzkázal řadovým sociálním demokratům, aby hlasovali pro vstup ČSSD do vlády. Kromě toho, že je koalice složená z hnutí ANO a ČSSD s podporou komunistů jeho vysněnou variantou, musí být spokojený také s nominací Miroslava Tomana na post ministra zemědělství. Toman totiž totožný post zastával už v úřednické vládě Jiřího Rusnoka, je to jednoznačně Zemanův muž. Ostatně v souvislosti s jeho nominací se spekulovalo, že jde o manévr, jak Zemana přimět k tomu, aby na oplátku kývl právě na nominaci Miroslava Pocheho.

Pokud jde o další jména, Petr Krčál není na postu ministra práce a sociálních věcí žádným překvapením. Pozici mohl dokonce zastávat už ve vládě Bohuslava Sobotky. Tehdy ji ale odmítl kvůli tragické události v rodině. Mírným překvapením je naopak nominace Antonína Staňka na post ministra kultury. U něj bude zajímavé sledovat, tedy pokud vláda s účastí sociálních demokratů skutečně vznikne, jak naloží s mnoha funkcemi, které zastává: už teď je poslanec, primátor Olomouce a vysokoškolský pedagog. Pokud by se stal také ministrem, zcela jistě bude muset jinde skončit.

Bylo dopředu prakticky jisté, že Hamáček všechny nominace před svými kolegy ve vedení obhájí, jinak tomu může být, pokud jde o výsledek vnitrostranického referenda, které o vstupu ČSSD do vlády s definitivní platností rozhodne. Začíná v pondělí a potrvá téměř měsíc. A podle všech dostupných informací můžeme v danou chvíli jen stěží odhadovat, jak nakonec dopadne. Co je naopak skoro jisté, že téma stranu – ostatně jako mnoho podobných v minulosti – ostře štěpí. Vstup do vlády má uvnitř strany své odhodlané zastánce, stejně tak ale ostré kritiky.

Členové soc.dem. už znají jména ministerských nominantů za svou stranu. K dispozici mají i znění programového prohlášení vlády. Do vyjednávání minulý týden zasáhli komunisté, kteří deklarovali, že nemohou podpořit vládu, která posiluje zahraniční vojenské mise. O nich se píše i v programovém prohlášení. Podle zpráv z předsednictva strany ale k žádné změně materiálu nedošlo a platí tak znění uveřejněné minulý týden.

Sociální demokraté ale chtějí znát i další dokument: toleranční smlouvu ANO s KSČM. Tu zatím na stole nemají. „Předseda mi potvrdil, že pracuje na tom, aby text získal. Zatím ho nemá. Budu se snažit ho mít do neděle k dispozici,“ uvedl dnes pro INFO.CZ předseda severočeské ČSSD Miroslav Andrt.

Straníci podle něj potřebují vědět, co ANO komunistům slibuje za toleranci vlády. „Je to přece součást podmínek, o nichž rozhodujeme. Jako smluvní strana koalice bychom měli znát, co si komunisté vůči ANO vymohli. To ale zatím na stole nemáme,“ tvrdí Andrt.