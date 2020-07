Havel měl chyby a zápasil s nimi, film o něm není jen v dobrém, říká Slávek Horák | info.cz

Film Slávka Horáka „Havel“ bude nejvýraznější filmovou událostí letošního léta. Do kin vstoupí 23. července, poté otevře festival Letní filmová škola v Uherském Hradišti. Prvního českého prezidenta přitom nemá jen velebit. „Film je o tom, jak se ze soukromé osoby stala veřejná osoba, disident,“ popisuje v rozhovoru pro INFO.CZ Slávek Horák. „Václav Havel měl své chyby, jako každý člověk, a jeho zápas s nimi byl velice zajímavý. A to je vlastně v tom filmu na prvním místě, právě o tom je,“ dodává.

V červenci půjde do kin váš Havel. Proč jste o něm natočil film?

Můj první film, Domácí péče, byl o mých rodičích, o mojí mámě. Ta je pro mě inspirativní a já jsem hledal další inspirativní postavu a také větší záběr. Chtěl jsem natáčet o člověku, který by byl zasazený do širších dějinných událostí. A to mě navedlo k Havlovi. Jeho příběh jsem samozřejmě v hrubých obrysech znal dlouho a vždycky se mi moc líbil, zdálo se mi, že je to skvělý filmový příběh. A když jsem ho začal studovat, zjistil jsem, že je to ještě lepší, než jsem si představoval.

Jaký bude Václav Havel ve vašem filmu?

Film je o tom, jak se ze soukromé osoby stala veřejná osoba, disident. Havel mi je velice sympatický snahou poslouchat svoje svědomí a dělat ty správné věci. Nikdy se nenechal zkorumpovat, koupit ani do ničeho vmanipulovat. Byl ale z pražské buržoazní rodiny, to je pro mě cizí, já jsem z moravského dělnického prostředí. Věřím ale, že mi to umožnilo i vyvážený kritický pohled. Není to jenom v dobrém.

Přinese váš film tedy směrem k Havlovi a jeho vnímání i kontroverze? V souvislosti s knihou Jana Nováka teď probíhá debata o Milanu Kunderovi, rozjede se po premiéře něco podobného i o Havlovi?

Základem každého dobrého filmu je konflikt a drama. Nejde to bez toho, aniž by měl hrdina své záporné stránky a chyby. Václav Havel měl své chyby, jako každý člověk, a jeho zápas s nimi byl velice zajímavý. A to je vlastně v tom filmu na prvním místě, právě o tom je.

Jak jste postupovali při psaní scénáře? Říkáte totiž také, že fakta někdy musí ustoupit dobrému příběhu…

O Havlových disidentských letech toho bylo napsáno mnoho, stejně tak o lidech, kteří ho obklopovali. To je skvělé, stejně jako to, že všechna fakta jsou přístupná díky Knihovně Václava Havla. Některé události jsme museli upravit, ale důležité je, aby jejich duch zůstal takový, jaký byl. To, že se něco na povrchu upraví, aby se to hodilo do příběhu, je běžná vypravěčská praxe. Bez toho by nevznikl žádný film založený na skutečných událostech. Hraný film dovoluje hodně, vývoji hrdiny jsem podřídil všechno. Známe výsledky událostí, ale nevíme třeba, co bylo kdy řečeno. Rozumíme Havlovým motivacím. A tak nastupuje interpretace a to, jak my tyto události vnímáme. Je to Václav Havel mýma očima a očima mého spoluscenáristy.

Premiéra filmu je naplánovaná na 23. července, Havel také zahájí Letní filmovou školu v Uherském Hradišti. Co s ním ještě plánujete?

Plánujeme co nejširší uvedení v kinech, co nejvíce projekcí a diváků. Doufám, že film otevře diskusi o tématech, která jsou pořád aktuální. Nechci být vykladačem Havlova odkazu, mám pocit, že jsem svoji práci už odvedl. Přijde mi ale užitečné a správné Havlův odkaz oživit, obzvláště odkaz boje za svobodu ze 70. a 80. let.

Je to stále aktuální téma?

Pro mě ano. Nějaký útlak ve společnosti vždy existuje, ať již politický, jako za komunismu, nebo ekonomický, který zažívá každá demokratická země včetně České republiky. Pokud by tyto tlaky neměly protiváhu v lidech, kteří s nimi bojují, přerostly by do totalitního systému. Vidíme to v Číně i v Rusku.

Zažíváme koronakrizi, v souvislost s ní se říkalo, že šlo o největší omezení svobody od sametové revoluce. Jak to vidíte?

Jsou to obrovská omezení, ale chápu, že mají vést k záchraně lidských životů a k tomu, aby mohla společnost dál fungovat. Samozřejmě je k diskusi rozsah omezení a jejich provedení. Myslím si ale, že je v pořádku, když musíme občas obětovat něco ze svých svobod či svého pohodlí pro to, abychom přežili. Jde o to, aby za tím nebyly postranní úmysly. Pokud by někdo uměle přiživoval omezování svobod, aby z toho profitoval politicky nebo ekonomicky, bylo by to samozřejmě velice špatně. A myslím, že by to byla přesně věc, proti které by se Havel ohradil.

Chcete s Havlem cestovat, ukážete ten film ve světě?

Hrozně rád bych jel s filmem na další festivaly a na některé podzimní se přihlašujeme. Snad proběhnou. Ale teď je to všechno nejisté.

Co dalšího plánujete? Nenatočíte příští film třeba o Pavlu Landovském, který má být výrazný už v Havlovi a našel jste pro něj, jak sám říkáte, výborného představitele v Martinu Hofmannovi?

Film o Lanďákovi by byl určitě skvělý a Martin Hofmann je v té roli vynikající. Ale teď neuvažuji dál, Havlovi jsem se věnoval pět let. Budu mít ještě spoustu práce kolem uvedení filmu, je kolem toho pořád mnoho nejistoty. Jde o to, abychom ty roky práce nepromarnili špatným načasováním uvedení ve špatných časech.​ Tak nám prosím držte palce, budeme je potřebovat.