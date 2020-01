Jakým rizikům bude letos čelit česká politika? A kde hledat pozitivní trendy? | info.cz

V návaznosti na včerejší bilanční anketu zveřejňujeme výhled do roku, který právě dneska začal. Co máme čekat od české politiky v roce 2020, jakým rizikům bude čelit a v čem lze spatřovat pozitivní trendy? Stejně jako včera odpovídá šestice politologů: Ladislav Cabada, Lukáš Jelínek, Petr Just, Lubomír Kopeček, Daniel Kunštát a Josef Mlejnek.

Jaké politické trendy nebo tendence považujete za pozitivní? A jaké naopak za nebezpečné pro budoucnost české politiky?

Ladislav Cabada

Za jednoznačně pozitivní tendenci považuji mobilizaci významné části občanské společnosti proti oligarchickýcm tendencím v české politice. Podobně pozitivně vidím roli Senátu a Ústavního soudu jako institucí, které nadále udržují pluralitu postojů a současně udržují situaci demokratické dělby moci a brzd a protivah. Velmi pozitivně vnímám i oficiální českou zahraniční politiku udávanou ministerstvem zahraničních věcí a zpravidla rovněž vládou jako celkem.

Naopak jako velmi nebezpečné považuji snahy prezidenta Zemana navzdory Ústavě České republiky prosazovat vlastní představy o podobách dílčích politik, přičemž nejvýraznější jsou tyto snahy v zahraniční a zahraničně-ekonomické politice včetně zjevných snah preferovat čínské a ruské firmy v klíčových sektorech (jaderná energetika, bankovnictví ad.).

Velmi benezpečným trendem je omezování plurality médií, držení významných médií několika vlivnými ekonomicko-politickými skupinami. Tento trend je o to nebezpečnější, že mnohá takto držená média dávají stále větší prostor lživým či účelově upraveným informacím. Trvalým problémem je existence ekonomicko-politikcé skupiny kolem prezidenta Zemana, o níž navzdory četným žádostem o poskytnutí informací nemáme jasnou představu, nicméně vidíme, že zásadně ovlivňuje prezidentovy kroky a využívá jej k vlastnímu prospěchu.

Lukáš Jelínek

Těžkou hlavu mi dělá, že se ve volebních preferencích a žebříčcích popularity neodráží snižování laťky politické kultury ústavními činiteli. Počínaje střetem zájmů a konče ignorováním Ústavy, například při jmenování a odvolávání ministrů. Nebezpečné také je, kolik lidí spatřuje politickou alternativu ne v politické levici, která je kromobyčejně slabá, nebo pravici, ale v popularizátorech fám, fake news a alternativních pravd. V tomto směru jsem mimo jiné zvědavý, jak se bude vyvíjet popularita a politický osud Václava Klause ml.

Petr Just

Pozitivním trendem je rozhodně zvýšená aktivita občanské společnosti. Jak jsem uvedl již v bilanční části ankety, občanská společnost je nezbytnou součástí každé zdravé demokratické společnosti, bez ohledu na to, zda se to vládnoucím politikům líbí či nikoli. Snahy vykreslovat tyto aktivity jako nějaký pokus o převrat vypovídají více o těch, kdo tyto výroky pronášejí.

Nebezpečím je jednak už nějakou dobu posilující politický extremismus a radikalismus. Nově se k tomu čím dál častěji přidávají snahy o manipulaci některých klíčových dějinných událostí nebo jejich vykreslování jen jednostranně. A to bez ohledu na to, zda tyto podněty přicházejí ze zahraničí nebo zevnitř České republiky.

Lubomír Kopeček

Za pozitivní považuji, že jsme se nevydali maďarskou a polskou cestou destrukce liberální demokracie. Pojistky liberální demokracie, ať už je to nezávislé soudnictví, stále ještě poměrně velká mediální pluralita nebo živá a aktivní občanská společnost, zjevně fungují. Za nebezpečnou považuji neproduktivitu české politiky. Česko nedokáže řešit některé dost závažné problémy, jako jsou zdravotnictví jedoucí z podstaty nebo zjevně zaostávající dopravní infrastruktura. Zatím to překrývá dobrá ekonomická situace, ale ta nepotrvá věčně.

Daniel Kunštát

Za daných okolností musíme bohužel za pozitivní přijmout už samotný fakt, že jaksi makrosystémově stále žijeme v liberální demokracii, sice s nejednou pihou na kráse, ale pořád v právním státě s nezávislou justicí, zemi suverénní a svobodné, která je integrální součástí Západu.

Negativní trendy se identifikují přece jen jednodušeji: recidiva ohledně nerespektování ústavy, určitá defenziva liberální politické kultury, další zhrubnutí politického a vůbec veřejného dialogu a obecně zhoršení celospolečenského klimatu. Rok 2019 navíc zároveň asi s konečnou platností ustavil nový typ politika: muže, který je schopen přežít všechno.

Josef Mlejnek

Nejhorší je, že žádné nové trendy nejsou. Vše se točí v kruhu. Což je samo o sobě nebezpečné, i když, na druhou stranu, remíza je lepší, než kdybychom se ještě více posouvali nějakým špatným směrem.

Co čekáte - pokud jde o českou politiku - od roku 2020?

Ladislav Cabada

V roce 2020 nás čekají volby do krajských zastupitelstev a třetiny senátorských křesel - tyto volby budou určitě ověřením pozic hlavních sil a táborů české politiky, včetně možnosti spolupráce menších stran, respektive stran pravého středu. Tyto snahy o spolupráci a vytvoření volební aliance pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2021 mohou být spojeny i s hledáním vhodných kandidátů pro budoucí prezidentskou volbu.

Pro českou politiku bude velmi významný vývoj v rámci evropského integračního prostoru, zejména jednání o novém víceletém finančním rámci. I pro vývoj v České republice budou důležité prezidentské volby ve Spojených státech - prohra, stejně jako druhá výhra Donalda Trumpa bude představovat zásadní podnět k dalšímu vývoji euroatlantického společenství.

Lukáš Jelínek

Podstatné bude, jak se partaje připraví na krajské volby a jak v nich dopadnou. Pokud se opozice nenaučí spolupracovat a nevynikne v ní lídr schopný se postavit Andreji Babišovi, mimo jiné se srovnatelně atraktivním programem, budeme pouze svědky předehry dalšího triumfu hnutí ANO - ve sněmovních volbách 2021.

Petr Just

Z politologického hlediska to bude v první řadě rok krajských a senátních voleb. Ty sice nebudou mít přímý vliv na vládu, ale jejich výsledek může mít nepřímý vliv na vztahy v koalici. Zejména s ohledem na to, že budou předehrou voleb sněmovních (které budou v roce 2021). V souvislosti s volbami pak bude klíčové sledovat, zda a případně jak se naplní představy o spojování sil opozice.

I přes prvotní optimistická prohlášení se nyní zdá, že to s tím spojováním asi bude mnohem komplikovanější. Byť se i vzhledem k předchozím zkušenostem s podobnými projekty dalo trochu čekat. A samozřejmě bude důležité sledovat tendence ve vývoji podpory stran pohybujících se nebezpečně blízko pětiprocentní hranice, stejně jako stran nových usilujících o dosažení této procentuální mety.

V neposlední řadě bude zajímavé sledovat vývoj v kauze Čapí hnízdo, kde po rozhodnutí nejvyššího státního zástupce došlo k obnovení stíhání Andreje Babiše.

Lubomír Kopeček

Mám spíš skeptická očekávání. Minimálně od parlamentních voleb roku 2017 je česká politika ochromená. Není to dáno jen tím, že máme menšinovou vládu, u které není jisté, jak dlouho vydrží. Ještě důležitější je, že značnou část politické energie všech politických aktérů pohlcují kontroverze kolem předsedy vlády.

V takových podmínkách se těžko dají dělat nějaké zásadnější politické kroky, které by řešily strukturální problémy Česka. Z konkrétních momentů samozřejmě bude zajímavý výsledek krajských voleb na podzim 2020. Může to být docela důležitý signál pro to, jak dopadnou sněmovní volby.

Daniel Kunštát

Nic. Respektive nic zásadního. Jistou prázdnotu české politiky, respektive její klíčové vektory, zcela jistě nenaruší ani očekávané krajské volby – ať už jejich výsledek bude jakýkoliv. Politika se dál bude ubírat svojí „konzervativní“ cestou v naznačených schématech.

Dutý, zdánlivě neideologický či dokonce nepolitický manažerismus bez náznaku jakéhokoliv reformního úsilí, místo vizí a produktivních hodnotových střetů klid na práci a plná břicha – to budou maximy zdejší politiky nejméně do parlamentních voleb. A ty se podle všeho v roce 2020 vskutku konat nebudou. Nehledě na to, že i kdyby se konaly, je docela dobře možné, že by jen s nějakými drobnými korekturami znamenaly pokračování současných trendů.

Josef Mlejnek

Že motání se v bludném kruhu bude pokračovat.