Jsou to kampusoví povaleči ve zlaté kleci, zaútočil kontroverzní poslanec SPD na studenty Erasmu

Na zahraniční studijní pobyty Erasmus jezdí kampusoví povaleči, kteří tam žijí ve zlaté kleci, kritizoval evropský program poslanec strany SPD Lubomír Volný. „Ti lidé se pak zpět do Čech vracejí naprosto nekriticky nastavení vůči Evropské unii,“ dodal poslanec pro server Aktualne.cz .

Podle poslance mají studenti, kteří na několik měsíců vycestují do zahraničí, problém konfrontovat nově získané vědomosti s realitou. „V rámci programu totiž mladí lidé žijí v bublině a nejsou tak schopní kriticky zhodnotit pravý stav věcí v daném státě, respektive v Evropské unii," uvedl podle serveru Aktualne.cz Volný na posledním zasedání výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny.

Toto tvrzení ale kategoricky odmítá například bývalá proděkanka pro zahraniční styky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Kateřina Králová. „Studenti se v zahraničí musejí odtrhnout mámě od sukně a začít být samostatní. Často přitom komunikují ne v jednom, ale rovnou ve dvou cizích jazycích,“ uvedla Králová.

Jenže Volný se snaží argumentovat, že čeští studenti na Západě jednoduše podléhají propagandě. „Jejich zkušenosti jsou v rozporu se zkušenostmi lidí, kteří se vracejí z vyspělých evropských ekonomik z obav o své bezpečí a své zdraví,“ tvrdil poslanec.

Volný se dostal do povědomí veřejnosti zejména poté, co vyšlo najevo, že v Ostravě pronajímá sociálně slabým rodinám předražené bydlení. A to navzdory tomu, že jeho strana SPD zneužívání sociálních dávek kritizuje.

Erasmus je program Evropské unie, který podporuje mobilitu vysokoškolských studentů a pedagogů. Vzniknul v roce 1987. V letošním roce se programu jen Univerzita Karlova nabízela 4000 pobytových míst, dostalo se tak na každého dvanáctého studenta.