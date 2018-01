Kalousek tvrdí, že četl zprávu OLAF. Úřad prý potvrdil podvod s dotací na Čapí hnízdo

„Zpráva OLAF jasně formuluje fakt, že byl spáchán kriminální čin a úřad doporučuje Evropské komisi 100% korekce. Přeloženo - byl to podvod. EU ať to neplatí a členský stát ať to trestně stíhá,“ napsal Kalousek na sociální síť.

Na následný dotaz uživatele odvětil, že zprávu četl. Na tom trval i ve vyjádření pro INFO.CZ. Ke zprávě se ale nedostal oficiální cestou jako poslanec. Zprávu nemá, jinak by ji již zveřejnil. Svůj zdroj prozradit odmítl. Danou osobu podle svých slov nechce zničit. Za slovy z Twitteru si však stojí.

Zpráva OLAF jasně formuluje fakt, že byl spáchán kriminální čin a úřad doporučuje Evr.komisi 100% korekce. Přeloženo - byl to podvod. EU ať to neplatí a členský stát ať to trestně stíhá. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 2. ledna 2018

Kolem zprávy OLAF je v posledních dnech rušno. K dispozici ji má policie a Ministerstvo financí. To si nechává zpracovávat posudek, zda ji může zveřejnit. Státní zastupitelství, které zprávu zařadilo do vyšetřovacího spisu, v úterý doporučilo, aby zůstala tajná.

„Zpráva nám dnes dorazila. Státní zástupce si ji prostuduje a bude zařazena do vyšetřovacího spisu. My ji zveřejňovat nebudeme, aby nebyl zmařen účel trestního řízení,“ řekla serveru Aktuálně.cz mluvčí Městského státního zastupitelství Štěpánka Zenklová.

To však Kalousek považuje za nesmyslné. „Zařazení do vyšetřovacího spisu není důvodem pro utajení zprávy. Tam se zařazují i novinové články,“ prohlásil.

Závěry šetření chtějí znát také poslanci Pirátů, poslanec za TOP 09 Dominik Feri nebo europoslanci z výboru pro rozpočtovou kontrolu. „Nám nejde o celou zprávu. My chceme jen znát závěry, jestli k podvodu došlo, nebo ne. Nevidím důvod, proč by to mělo zůstávat tajné. Samozřejmě chápu, že některé detaily mohou být citlivé, ale v takovém případě jsme i v minulosti dostali třeba jen shrnutí nebo dokument, ve kterém některé stránky chyběly, řekl serveru INFO.CZ europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

Premiér Andrej Babiš v úterý prohlásil, že zprávu nečel. Potvrdil také, že společnost Agrofert podala kvůli vyšetřování stížnost k evropskému ombudsmanovi a k Soudnímu dvoru EU.