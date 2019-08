Klid před bouří? Babišova vláda ustála krizi, ČSSD ale čeká další zkouška loajality | info.cz

Takový scénář lze očekávat v případě, že se vyšetřování premiéra Andreje Babiše změní v obžalobu a zahájení soudního projednávání. „Zde mohou být důležité i nové informace a materiály, jež by mohly přijít z vyšetřovacích orgánů Evropské komise. Andrej Babiš nicméně opakovaně prokázal, že jej nic nepřinutí k úvaze o odstoupení,“ upozorňuje politolog. Otázkou samozřejmě je, zda se pod tlakem vnějších okolností nezačne drolit loajalita ČSSD k vládnímu projektu.

Je totiž nepochybné, že se také ona octne vinou Babišových kauz pod silným náporem angažované veřejnosti. Ostatně ta byla také v prvopočátku za krizí týkající se ministerstva kultury, proti Antonínu Staňkovi se vzepřela prakticky kompletní kulturní obec. Nakonec jeho výměna trvala tři měsíce, Zeman nejdříve odmítl jmenovat Michala Šmardu, exministr zahraničních věcí a lídr ČSSD v posledních sněmovních volbách Lubomír Zaorálek nakonec na nabídku kývnul s tím, že celá situace byla už nesnesitelná.



„Je zcela zjevné, že vítězem hádek o odvolání bývalého ministra kultury Staňka a instalaci jeho nástupce nominovaného ČSSD je prezident Zeman,“ glosuje celou peripetii Cabada. Krize podle něj jasně ukázala zejména to, že si prezident Zeman ústavní pořádek zcela jednostranně upravil pro svou vlastní potřebu. „A premiér Babiš neuměl a neumí tomuto postupu nijak efektivně čelit,“ přemítá politolog v rozhovoru pro INFO.CZ.

„I pro mne je velkou otázkou, zda se skutečnost, kdy se Andrej Babiš dlouhodobě prezentoval jako slabý hráč, může či nemůže promítnout do snížení jeho podpory jak ze strany voličů, tak případně i uvnitř hnutí ANO,“ dodává Cabada. „Více vítězů krize okolo ministra kultury nevidím – ČSSD celá situace spíše ještě výrazněji rozklížila, přičemž nejvýraznějším proponentem tohoto rozkládání ČSSD se stal prezidentův klíčový muž uvnitř strany – Jaroslav Foldyna,“ míní politolog.



Připomíná také, že útoky Foldyny směrem k vedení ČSSD neustaly ani poté, co se hlavní aktéři krize – prezident a předsedové obou koaličních stran – dohodli na všestranně přijatelném řešení. „A právě dnes Foldyna hrubě napadl dva místopředsedy své vlastní strany, a vedení strany to zřejmě přejde mlčením. „Na to, aby jej vyloučilo z poslaneckého klubu a strany, zjevně nemá odvahu a sílu.“ Jako vítěz se podle Cabady – aspoň zatím – nejeví ani designovaný ministr Zaorálek.



„Ostatně také on svůj nástup do vlády a na ministerstvo prezentuje spíše jako oběť k řešení dlouhodobé krize,“ vysvětluje politolog. „Zaorálek opakovaně projevil velký pragmatismus a schopnost změnit názory, je tedy otázkou, zda skutečně bude mít s premiérem či prezidentem vztah konfliktní. S prezidentem se jasně shoduje na pročínském stanovisku, ve vládě bude zřejmě konformní postojům Jana Hamáčka a do osobních konfliktů nebude vstupovat,“ vysvětluje politolog v rozhovoru pro INFO.CZ.

Pokud jde o debatu ministrů s šéfkou resortu financí a položkách k jednotlivým vládním politikám, vše nakonec skončilo také smírem. A to přesto, že se požadavky ČSSD, pokud jde o navýšení kapitol jejích resortů, zdály možná přemrštěné. Nakonec ale všichni dosáhli svého, dokonce i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová odcházela na sklonku minulého týdne z jednání s ministryní Schillerovou spokojená. I Cabada označuje rozpočet za významné téma. A to, že se „nalezly“ dodatečné prostředky, vztahy v koalici podle něj zklidní.



„Na druhé straně je tu ještě parlament a tam může zafungovat sněmovní záložní většina (ANO, KSČM, SPD) bez ČSSD a parametry dělby prostředků pro dílčí resorty se tak ještě mohou pozměnit,“ varuje politolog. Zatím je to ale předčasné, Babiš bude muset ze všeho nejdřív s komunisty probrat schodek rozpočtu. Vadí jim také plánovaný nákupu vrtulníků. „Odstoupení od nákupu vrtulníků by byly prostředky na nezbytnou valorizaci platů odvětví veřejné správy,“ nechal se nedávno slyšet místopředseda strany Stanislav Grospič.