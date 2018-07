Marksová: MPSV je vinou mé nástupkyně v neskutečném rozkladu, šikanovala lidi. Maláčová to ale zvládne

Jana Maláčová disponuje všemi předpoklady k tomu, aby resort práce a sociálních věcí vedla potřebným směrem. Je vzdělaná, kompetentní, má dostatečný přehled v oboru. Alespoň to o ní tvrdí bývalá ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. V rozhovoru pro INFO.CZ zároveň upozorňuje, že její následnice v čele ministerstva Jaroslava Němcová úřad zcela rozvrátila. „Němcová a její lidé šikanovali zaměstnance. Ona a náměstek Blaško vyhrožovali skoro všem od náměstků po poslední referenty, zastrašovali je. Řada z nich raději odešla na nemocenskou a čekali, jak to dopadne a zda nastoupí někdo nový,“ říká Marksová s tím, že pokud by Němcová neskončila, nejspíš by řešila hromadné výpovědi.

Co vás napadlo v první moment poté, co jste se dozvěděla, že Jan Hamáček navrhuje na post ministryně práce a sociálních věcí, tedy na post, který jste zastávala ve vládě Bohuslava Sobotky, vaší kolegyni s Oranžového klubu Janu Maláčovou?

Bylo to pro mě příjemné překvapení. Jak říkáte, obě jsme členkami Oranžového klubu a je svým způsobem paradoxní, že já jsem na post ministryně práce nastoupila poté, co Petr Krčál nominaci Bohuslavu Sobotkovi odmítl z rodinných důvodů a Jana nastupuje po jeho rezignaci.

Co o Maláčové soudíte? Je kompetentní náročnou pozici ministryně zastávat?

Znám ji už dlouho, už z časů před tím, než jsem já sama byla ministryně práce. Bezesporu má všechny předpoklady k tomu, aby post zvládla. Umí jazyky, je vzdělaná, má přehled v oboru, orientuje se v rodinných politikách, rozumí debatám o postavení mužů a žen ve společnosti, uvědomuje si problém týkající se rozdílů v jejich odměňování, a to vše ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi. Takže například ví, že i konzervativní CDU-CSU v Německu je v sociálních politikách o dost progresivnější než česká sociální demokracie.

Nemůže být ale naopak její nevýhodou, že nemá pevnou politickou pozici? Přece jen, doteď byla spíše úřednicí, nikoli političkou. Nemůže se jí tudíž stát, že se stane pouhou převodovou pákou plánu Andreje Babiše?

Já jsem přišla na ministerstvo v podobné situaci. Až později jsem byla zvolena místopředsedkyní strany. Nevidím v tom problém.

A pokud jde o toho Babiše?

Myslím, že otázka, zda ustojí případné spory s premiérem, zase tak nesouvisí s tím, jakou má pozici ve straně. Tím nechci říct, že to bude mít snadné. Andrej Babiš je cholerik, občas na jednáních třeba i křičí…

Jaká je vůbec vaše zkušenost s Babišem ve vládě?

Vlastně nijak špatná. Osobně si na něj nemůžu stěžovat. Samozřejmě si umím představit, že bude schopen ministrům jako premiér volat třeba ve dvě nebo v pět ráno. To ano, protože on prostě skoro nespí. Ale lidsky? Občas se o něčem nechá přesvědčit snadněji, jindy je to složitější. Bylo i vcelku hodně momentů, kdy jsme se hádali. V mých očích to ale není žádný démon.

Takže se neobáváte, že Maláčová budou pouhou úřední vykonavatelkou toho, co bude chtít Babiš?

A to byste se takto ptal i u Petra Krčála?

Narážím na její politickou pozici…

Petr Krčál ale také žádnou neměl.

Jaké by podle vašeho názoru měly být její priority?

Pokud bych vynechala IT, je to několik „balíků“ opatření. Prosadili jsme řadu věcí v rodinné politice, Jana byla ostatně jejich spoluautorka, je na tom ještě spousta práce, určitě v ní bude pokračovat. Velké téma je Lékařská posudková služba, jejím úkolem je posuzovat zdravotního stav a pracovní schopnosti například žadatelů o příspěvek na péči. Je tam málo lidí a někteří se stále chovají velmi necitlivě, máme například doposud problém posuzovat duševní onemocnění. Dalším obrovským tématem jsou sociální dávky včetně těch na bydlení a úřady práce, to samo o sobě je obrovský balík. Je toho hodně.

Co penzijní reforma? Téma, o kterém se tady mluví desetiletí…

Otázka je, co si pod tím kdo představuje. Podle mezinárodního srovnání patří náš důchodový systém mezi nejstabilnější na světě.

Třeba Vladimír Špidla říká, že reformu penzijního systému de facto nepotřebujeme…

No právě. Co potřebujeme, je posílit osvětu mezi lidmi, aby si – pokud mohou – spořili na důchod i nezávisle na státu, v tak zvaném třetím pilíři. Ale ten základ musí zůstat na státu. Bude malý, ale jistý. Můžeme se akorát bavit o tom, zda tam nalít vilce peněz a odkud je vzít. Jinak Česká správa sociálního zabezpečení spravuje důchody za naprosto minimální náklady ve srovnání se soukromými fondy.

A v jakém stavu je vlastně resort po personální stránce? Dost se hovořilo o tom, že vaše nástupkyně Jaroslava Němcová vyházela náměstky…

To je doslova horor. Ten úřad je neskutečným způsobem v rozkladu. Ostatně i na Janu Maláčovou ječeli, že ji dostanou „do tepláků“. Němcová a její lidé šikanovali zaměstnance. Ona a náměstek Blaško vyhrožovali skoro všem od náměstků po poslední referenty, zastrašovali je. Řada z nich raději odešla na nemocenskou a čekali, jak to dopadne a zda nastoupí někdo nový. Pokud by Němcová neskončila, nejspíš by řešila hromadné výpovědi.

Jak byste reagovala na námitku, že by člověk s takovým kreditem, jakým Maláčová podle dostupných informací disponuje, do vlády, v jejímž čele stojí trestně stíhaný oligarcha v nebývalém střetu zájmů, vůbec neměl lézt, protože jí tak dodává zdání legitimity?

Já jsem ale ta, která dlouhodobě a veřejně říkala, že je pro vstup ČSSD do vlády. Takže to není otázka pro mě. Osobně jsem prostě ráda, že sociální demokracie do vlády nominovala takto kompetentní ženu.