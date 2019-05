Minář: Babiš s Benešovou se nám vysmívají. Demokracii ale ohrožuje víc naše lhostejnost | info.cz

Na úterý plánujete v krátkém sledu už čtvrtou velkou demonstraci. Jak dlouho hodláte pokračovat?



To závisí na tom, jaká bude odezva. Dokud lidé považují situaci za vážnou, a takových je čím dál víc, a dokud budou ochotni vyjít do ulic a postavit se za základní principy ústavního demokratického státu, dokud budou odmítat premiéra s tak velkým střetem zájmů a ministryni spravedlnosti, která mu jde na ruku, tak asi nedává smysl, abychom to odpískali.

Navíc je zjevné, že stoupá účast, na každou další demonstraci dorazilo více lidí než na tu předešlou. A dokud bude jejich angažovanost a odhodlání trvat, budeme v tom pokračovat. Tím ale neříkám, že budeme demonstrovat věčně. Na každé akci vždy říkáme, co bude následovat v případě, že nebudou splněny naše požadavky. Ale protože nás premiér s Marií Benešovou ignorují, v podstatě se nám vysmívají, nebude úterní akce zcela jistě tou poslední.



A co je tedy vaším cílem? Aby Marie Benešová nebyla ministryní spravedlnosti?



Primárně nám jde o prosazení kroků, které posílí nezávislost justice. Mezi ně patří také to, že by Marie Benešová měla podat demisi a premiér by měl následně najít někoho, kdo na něm není objektivně tak závislý. Benešová už dva roky všemožně dává najevo, že je vždy na jeho straně. A to pomíjím tak závažnou věc, kdy premiér den poté, co se dozví o své možné obžalobě, odvolá ministra spravedlnosti. To smrdí samo o sobě.



A když už to dělá, měl by vybrat někoho, o kom není pochyb, že mu půjde na ruku. Současně s tím požadujeme přijetí pojistek nezávislosti justice. Zasadit by se o ně měla vláda i opozice. A patří mezi ně například požadavek, který počítá s novelou zákona o státním zastupitelství, který uzákoní, že vláda ztratí možnost odvolat kdykoli nejvyššího státního zástupce.

Zároveň požadujeme transparentní výběr soudců a předsedů soudů. Mimo jiné právě proto, že ministr spravedlnosti bude v dohledné době měnit předsedy městského a vrchního soudu v Praze, kteří budou rozhodovat o kauze Čapí hnízdo. To vše požadujeme, když už jsme se dostali do tak bezprecedentní situace, kdy máme trestně stíhaného premiéra, který pravděpodobně půjde před soud.



Tím největším cílem je probudit občanskou společnost. Chceme, aby se tisíce, desetitisíce, statisíce, milion občanů začalo zajímat o dění kolem sebe a něco malého pro jeho kultivaci dělali. Mluvit s lidmi kolem sebe, angažovat se v komunální politice, sdružovat se ve spolcích, dávat najevo svůj názor, atd.



Jak byste reagoval na námitku, že Andrej Babiš vyhrál sněmovní volby, složil po jistých peripetiích většinovou koalici, je tudíž premiér a jednou z jeho kompetencí je vybírat si své ministry?



Jednoduše: to vše by byla pravda, pokud bychom byli v normální nebo standardní situaci. Pokud bychom měli premiéra, který by nečelil trestnímu stíhání, a který by řekl třeba měsíc předem, že zvažuje z těch a těch důvodů výměnu ministra spravedlnosti, a následně by našel přijatelného kandidáta, nikdo by s tím neměl problém.

My ale máme trestně stíhaného premiéra, který odvolal bez odůvodnění ministra spravedlnosti den poté, co ho navrhne policie obžalovat. Zkrátka není normální situace a premiér činí nestandardní kroky. Primární problém tedy samozřejmě není Benešová, ale Babiš. Což vede k těmto všem důsledkům.



A co prezident Miloš Zeman? Není Marie Benešová především jeho spojenkyní ve vládě?



Tak jistě, vazba Marie Benešové na prezidenta je součást problému. Je jasné, že Benešová dlouhodobě podporuje premiéra, zároveň je to ale také dlouholetá poradkyně i přítelkyně prezidenta. A je to jeden z jeho lidí ve vládě a tedy ministryně, která bude posilovat jeho vliv na Babišův kabinet. Což je zase absurdní v tom ohledu, že se prezident pokoušel prokazatelně ovlivňovat soudce.



A teď bude mít svou ministryni spravedlnosti. Marie Benešová zase pro prezidenta napsala údajnou analýzu, ze které plyne, že si u nás lze objednat trestní stíhání. A jen tak mimochodem, mám za to, že se Babiš instalováním Benešové na ministerstvo stal na prezidentovi zase o něco závislejším. Už tak je premiér vydíratelný.



Jiří Ovčáček vám údajně kdesi vmetl do tváře, že zatímco na vaše akce chodí maximálně desítky tisíc lidí, prezidenta volilo hodně přes dva miliony voličů…



Argumentace Jiřího Ovčáčka je zcela absurdní. Lze ji rozcupovat hned několika způsoby. On sám je úředník, kterého nevolil nikdo. Jak je tedy možné, že vlastní osobní názory zaštiťuje jakýmikoli voliči? Pokud navíc někdo volil Miloše Zemana, znamená to automaticky, že s panem prezidentem ve všem souhlasí? A že souhlasí se vším, co někde napíše jeho mluvčí?



O voličích Miloše Zemana se dá říct pouze tolik, že jej v danou chvíli (druhé kolo prezidentské volby) považovali za lepší volbu. To respektujeme. Mnozí z těchto lidí se účastní i našich protestů. Prostě jim vadí, co se děje. A pokud bychom se přece jen pouštěli do argumentací rozličnými většinami, pak bych připomněl, že Andreje Babiše volilo 1,5 milionu voličů, avšak zrovna tak lze říct, že podstatně víc lidí ho nevolilo.

Osobně si ale především myslím, že by se demokracie neměla redukovat na přetlačovanou pochybných většin. Měl by to být střet argumentů, a pokud tady někdo argumenty nemá a říká, že si může říkat nebo dělat, co chce, aniž by bral ohledy na fakta nebo názory jiných lidí, je to tak leda papaláš. Je třeba jednat na základě argumentů a mluvit bychom měli o tom, zda byla výměna ministra spravedlnosti pochybná a co to může znamenat pro naši budoucnost. A že šlo o pochybnou výměnu, řekla i soudcovská unie.



Zkoušeli jste premiéra kontaktovat a vyjasnit si ty věci z očí do očí?



Sejít jsme se s ním měli už mnohokrát. Označil nás za křiklouny, kteří nechtějí argumentovat, pozvali jsme ho proto na veřejnou debatu, což původně přijal. Pak z toho ale vždycky vycouval. Přesto je dost možné, že se ho pokusíme k otevřené konfrontaci vyzvat i teď. Zatím je to ale tak, že namísto toho, aby se pokusil argumentovat a vše vysvětlit, tak se nám jak on, tak Marie Benešová, pouze vysmívají.



Pak je tady ještě jedna rovina celé situace. Andrej Babiš je produkt nějaké politické konstelace, která tady byla před ním. A v zásadě platí, že čerpá sílu z nevěrohodnosti předcházející politické reprezentace a ze slabosti svých současných soupeřů. Není tak trochu svízel, pokud na svoje akce zvete zástupce těch stran, které svým selháním k expanzi Babiše přispěly?



My to víme, a na akcích, kde tito politici vystupují, se k tomu explicitně vyjadřujeme. Zároveň je to ale tak, že nám současná situace přijde natolik vážná, že nestačí, aby svou nelibost dávali najevo pouze znepokojení občané. Občanská společnost sama o sobě situaci nezmění, je potřeba přijmout konkrétní politická opatření, která zamezí zmiňovaným rizikům a povedou k posílení nezávislosti justice.



Což je moment, kdy prostě musíme říct, že mluvíme také s politiky. A chceme po nich, aby se zavázali ke konkrétním krokům. Zároveň ale lidem na našich akcích zdůrazňujeme, že jako moderátoři dáváme prostor politikům proto, aby nám řekli, co hodlají dělat. V žádném případě ale nikoho nenabádáme k tomu, aby volil toho nebo onoho. Každý z lidí, kteří na demonstrace chodí, si musí udělat jasno v tom, komu je možné věřit a zda politici dělají dost pro to, aby se posunuly poměry k lepšímu.

A je také jasné, že ty politické strany nesou za současnou situaci spoluodpovědnost. A tudíž by jejich zástupci měli najít odvahu před ty lidi předstoupit, a říct jim: „Sorry, my se omlouváme. Tohle jsme udělali špatně, a toto nebo tamto hodláme příště dělat jinak a lépe.“ Pokud to ty strany a jejich lídři neudělají, zůstanou nevěrohodní. Takže, pokud jde o nás, vůbec to není tak, že bychom se hlásili k tomu, co tady bylo před Babišem.



Zrovna tak lidem neříkáme, koho mají volit, anebo kdo je dobrej a kdo špatnej. Otevřeně říkáme, že odpovědnost za současný stav jde také za těmi stranami, které tady roky vládly. Zároveň si ale nemyslíme, že by nebylo moudré dát od politiků ruce pryč a říct, že je politika špína. Proto jim dáváme prostor a jako minimum po nich chceme aspoň špetku sebereflexe a ochotu zavázat se ke krokům, které povedou k nápravě.



Souběžně s vašimi akcemi se tady konají protesty studentů za klima. Neuvažovali jste o tom, že byste ty akce nějak koordinovali a přetavili tak síly obou hnutí v něco, co by vyvolalo synergický efekt?



Neuvažovali. Na naše akce zcela jistě chodí celá řada lidí, kteří protestují za ochranu klimatu, na jejich akce zase chodí lidé, kterým záleží na demokracii. Ale přece jenom: jde o dvě rozličná témata a ne všichni, kteří se tady obávají o osud demokracie a vadí jim Andrej Babiš, považují za stejně silnou hrozbu změny klimatu. To víme zcela bezpečně. Stěžejní naší agendou proto musí zůstat obrana ústavnosti a demokratických institucí. Pokud bychom se jasně spojili a přibrali agendu týkající se klimatu nebo chtěli rovnou řešit i další dílčí problémy, ztratili bychom spoustu lidí.



Naše síla je v tom, že se držíme jedné věci: chceme kvalitní a zdravou demokracii. Ta je teď nejvíce ohrožena kumulací moci, střetem zájmů a bezskrupulózním pojetím politiky Andreje Babiše. Jen jedna věc demokracii ohrožuje ještě víc. Lhostejnost občanů. Naše lhostejnost je jeho síla. A proto každý, kdo není lhostejný a angažuje se na řešení jakéhokoliv problému naší společnosti, přispívá zároveň ke kvalitě demokracie jako takové.