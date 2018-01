Mladí socialisté se hlásí o slovo. Do čela ČSSD kandiduje 27letý Hejduk

Do vedení ČSSD se dere mladá krev. Na blížícím se sjezdu chce prorazit 27letý předseda spolku Idealisté.cz Radim Hejduk. Zaměřit se chce na řešení sociální nerovnosti nebo vědu, výzkum a inovace. Je to poprvé, co se někdo z mladých socialistů snaží vystřídat dosud známé tváře a oznamuje kandidaturu do vedoucích pozic strany. ČSSD je po prohraných volbách v krizi a trpí nedostatkem lidí s ambicí převzít vedení.