Na otcovskou budou moct muži, kterým se děti narodily po 21. 12. Dostanou až 8 tisíc

„Pokud je dnem narození dítěte 21. nebo 22. prosinec 2017, platí, že otcovskou musí otec začít čerpat hned ve čtvrtek 1. února. Při pozdějším nástupu by nárok nevznikl, nebyla by splněna podmínka nástupu na otcovskou v období šesti týdnů ode dne narození dítěte," uvedla Buraňová. Podle ní stejná pravidla platí i pro pěstouny či náhradní rodiče.

Pokud se podle Buraňové dítě narodilo třeba 25. prosince, na otcovskou by otec měl nastoupit od 1. do 4. února. Když potomek přišel na svět 3. ledna, nástup na otcovskou by měl být od 1. do 13. února. Termín si mohou muži stanovit do 41 dnů po dni narození dcery či syna.

Otcovskou upravuje zákon o nemocenském pojištění. Podle normy si otcové mohou po narození potomka v šestinedělí vybrat týden placeného volna, pokud odvádějí nemocenské pojištění. Z něj pak budou dostávat 70 procent základu svého příjmu, tedy stejně jako ženy na mateřské. Za den je to letos maximálně 1225 korun.

Zaměstnaní muži o volno požádají svého zaměstnavatele. Vyplní pak přední stranu tiskopisu žádosti o otcovskou, který bude na webu ČSSZ od konce ledna. Formulář předají firmě. Ta ho pak s doplněnými dalšími údaji po vybrání sedmidenního volna pošle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které platí dobrovolně nemocenské pojištění, žádost úřadu dodají po otcovské sami.

Peníze muži pak získají za sedm kalendářních dnů, které stráví s potomkem a jeho matkou. Obdržet by je od správy měli do měsíce poté, co úřad žádost dostal. Částka dorazí na bankovní účet či složenkou. Předem si otcové mohou výši spočítat na kalkulačce ministerstva práce. Podle mluvčí u hrubého příjmu 16.000 korun bude otcovská 2583 korun, u 25.000 korun pak 4032 korun, u 40.000 celkem 5831 korun. Při výdělku nad 91.078 korun činí otcovská 8575 korun.

Ministerstvo práce informace o možnosti čerpání otcovské zveřejnilo už koncem roku 2016, kdy novela ještě neplatila a projednávala se ve Sněmovně. Zvedla se vlna zájmu a lidé o placené volno chtěli žádat už na začátku loňského ledna. Pobočky správy v regionech musely vysvětlovat, že na zavedení otcovské dovolené je potřeba ještě počkat. Podle mluvčí se letos podobná situace neopakuje.