Návrat KSČM k moci se nám šeredně vymstí. Odpovědnost jde za Babišem, říká Adamová

Téměř půl roku tvrdíte, že je předseda hnutí ANO Andrej Babiš neschopný politik, neboť nedokázal vyjednat vládu s většinovou podporou Poslanecké sněmovny. Nyní k něčemu podobnému směřujeme. Pokud se mu to podaří, změníte názor?



Podstatné je především to, s kým o podpoře menšinové vládě vyjednává. Téměř po třiceti letech svobodné éry České republiky dává možnost komunistům podílet se – a vcelku významně – na moci. To, že jsou přizváni ke stolu, je pro ně obrovský pokrok. Z jejich pohledu je to bezesporu velký zlom. A myslím, že je třeba neustále opakovat, že je za to plně odpovědný právě Andrej Babiš, v současné době provizorní premiér, a to svou neschopností ustoupit z požadavku, aby byl navzdory trestnímu stíhání premiérem. Zároveň je třeba zmínit, že zatím stále není jisté, že koalice vznikne. A nejde jen o referendum sociálních demokratů, ale také o postup KSČM, která stupňuje svou cenu.

O víkendu se jejich předseda Vojtěch Filip dokonce nechal slyšet, že pokud vznikající koalice neustoupí v otázce rozšiřování zahraničních misí, komunisté nebudou menšinovou vládu ANO a ČSSD tolerovat. Co na jejich postup říkáte?



Komunisté se chovají navýsost pragmaticky. Jsou-li samotným Andrejem Babišem a hnutím ANO považováni za jedinou přípustnou variantu pro podporu menšinové vládě, jsou vlastně velmi vzácným partnerem. A co je vzácné, to je drahé. Podpora od komunistů přijde ale nejvíc draho občany. „Normalizace“ strany, která přímo navazuje na KSČ, která tehdejší Československo uvedla do úpadku a nesvobody, se nám všem ještě šeredně vymstí.



A není to nakonec také z části odpovědností vás všech ostatních, když jste kategoricky odmítli s Andrejem Babišem vyjednávat?



Tady ale přece byly jiné možnosti. Byly zde strany, které chtěly jednat a byly ochotné za určitých podmínek do vlády s hnutím ANO vstoupit. Je třeba nezapomínat, že mohla být obnovena jednání na půdorysu vlády Bohuslava Sobotky, tedy vlády složené z hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL. Mohla vzniknout stejná vláda, akorát by také Andrej Babiš musel přijít se svým ústupkem. To on ale odmítl. Přitom tady nikdo nezpochybňuje, že volby vyhrálo hnutí ANO, a tedy, že má vést jednání o budoucí vládě.



Avšak ve chvíli, kdy jste zatížen trestním stíháním, ostatní strany mají právo to považovat za zcela nepřekročitelnou věc, pokud jde o vládní angažmá. Mít trestně stíhaného premiéra je totiž bezprecedentní, žádná jiná evropská země ostatně ve svém čele trestně stíhaného premiéra nemá. Pokud by chtěl v daný moment Andrej Babiš skutečně dobro pro Českou republiku, pokud by chtěl stabilní vládu, která by už mohla pracovat na důležitých reformách a rozvoji Česka, tak jsme tady vládu s důvěrou sněmovny už dávno měli.

Takže myslíte, že Babiš jedná výhradně ve svém osobním zájmu, a nikoli v zájmu země?



Rozhodně. Z tohoto jeho jednání jednoznačně plyne, že mu jde o jeho osobní zájem. Každý je nahraditelný, i Andrej Babiš. Kdyby skutečně stál o odblokování jednání a o vládu, která už konečně začne pracovat pro občany na zásadních věcech, jako je třeba zkvalitnění školství, tak by ustoupil.



Jak v tomto ohledu hodnotíte jednání stávající vlády v demisi? Na mysli mám především čistky ve státní správě…



Právě v tom spočívá jednoznačný důkaz, že jedná v osobním zájmu. Kde probíhá čistek nejvíc? V bezpečnostních složkách. Ať už nátlakem nebo přímou odpovědností premiéra a dalších ministrů. Pokud ještě žijeme v právním státě, spravedlnost by měla platit pro každého. Avšak Babiš se snaží postupně, salámovou metodou, poměry v bezpečnostních složkách změnit tak, aby mu to vyhovovalo a aby pokud možno z celé kauzy Čapí hnízdo vyšel očištěn nejen on, ale také jeho blízcí.



Krátce po volbách zastávali sociální demokraté podobně principiální pozici, jako třeba TOP 09. Postupem času ale změnili strategii a začali s hnutím ANO o vládě jednat. Tento týden začali o společné vládě hlasovat ve vnitrostranickém referendu. Jak hodnotíte tento jejich posun?



Někdy před třemi týdny vydal Jan Hamáček prohlášení se třemi nepřekročitelnými podmínkami. Mimo jiné požadoval třeba odvolání členů SPD z vedení dolní komory a poslaneckých výborů. Není z toho, aspoň pro tuto chvíli nic. ČSSD to neprosadila. Sice se jim divím, že ustoupili, ale je to jejich odpovědnost. Budou si to muset obhájit před svými členy a voliči.

Faktem ale je, že neúčast trestně stíhané osoby ve vládě je hodnotová a zásadová věc, a pokud to někdo časem vymění za několik míst ve vládě, přebírá na sebe odpovědnost za směřování země a celkový úpadek politiky. A neplatí to jen o ČSSD, ale také o členech hnutí ANO, kteří tak lpí na Andreji Babišovi. Je to důkaz toho, že ANO není standardní demokratická strana, neumím si představit, že by něco takového prošlo předsedovi nejen v TOP 09, ale i v jiných normálních stranách. Třeba náš ministr kdysi odstupoval kvůli pochybení svého náměstka. Co bylo ještě před několika lety neakceptovatelné, dneska prochází.



A není to do velké míry odpovědnost především těch stran, které tady byly dlouholetými pilíři demokracie a které zdiskreditovaly politiku natolik, že dneska opravdu velkému množství lidí nevadí ani trestně stíhaný premiér?



Rozumím vám. Myslím si ale, že pokud byste s těmi lidmi hovořil, tak byste zjistil, že buď přijali verzi premiéra, tedy že je obětí nějakého komplotu, nebo patří mezi tu zbývající a větší část společnosti, která s jeho počínáním spokojená není, stejně jako třeba nebyla s předchozími vládami. Je tady určitě část společnosti, která nevěří v nezávislost soudů a ve funkčnost policie, tedy v právní stát, ale bylo tomu tak již dříve a Andrej Babiš chce právě z této nedůvěry těžit se svou verzí příběhu o mafii a komplotu.



Přitom nebyl po celou dobu schopen konkrétně říct, kdo stojí za údajným komplotem nebo kdo jsou to ti mafiáni. Do toho je tady velmi propracovaný marketing hnutí ANO a způsob, jak od prvopočátku vše dávkují veřejnosti, a zároveň uvnitř hnutí ANO nefungují – jak jsem už zmínila – vnitřní očistné mechanismy. Ale nesmíme zapomínat, že je tady taky vcelku velká část společnosti, pro kterou je to, jak Babiš a jeho hnutí posouvají hranice možného, stále dost děsivé. Rozhodně bychom neměli rezignovat a vysvětlovat i ostatním, že je trestně stíhaný premiér skutečně zásadní problém.

Že nakonec vstup do vlády neprojde referendem v ČSSD, je vcelku realistický scénář. Co by se podle vás dělo potom?



Pak by byl na tahu opět prezident Miloš Zeman. Možností by bylo několik. První je, že by se Babiš skutečně domluvil na toleranci své vlády s SPD a komunisty. V takové situaci si ale umím představit vcelku velký tlak veřejnosti, a troufám si odhadnout, že by do toho Babiš nakonec nešel. Protože jestli tady je něco, na co ještě slyší, je to hlas ulice. Za daleko pravděpodobnější tudíž považuji jeho plán, který počítá s předčasnými volbami. Myslím, že s nimi do jisté míry taky už teď pracuje, mimo jiné o tom svědčí, jak vláda objíždí kraje a dělá si kampaň za státní peníze.



Takže se už taky chystáte na volby?



Ještě jsme nehovořili o další variantě. A to, že do situace významně zasáhne prezident, který je v tomto ohledu řekněme velmi kreativní. Zdaleka by nemusela vzniknout jenom vláda typu „Rusnok“, mohla by to být také varianta, která je pro nás dosud nepoznaná. Představit si dovedu vznik vlády po dohodě s Andrejem Babišem, avšak bez jeho přímé účasti. Byl by to mix lidí oddaných Babišovi, lidí z venčí a expertů.



Mohlo by jít o vládu, kterou by kromě hnutí ANO ve sněmovně podpořili komunisté a Okamura. Zeman by tak Babišovi pomohl vyvléknout se oficiálně z jeho šlamastyky, ve skutečnosti by to ale byla právě jemu, tj. předsedovi hnutí ANO, podřízená vláda.