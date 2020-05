Nového šéfa Národní galerie vyberou Přibáň, Pleskot a další. Návrat Fajta se nekoná | info.cz

ČESKÁ JUSTICE | Jiří Přibáň, Josef Pleskot, Marion Ackermann nebo Jiří Jůza. České justici se podařilo zjistit, kdo zasedne ve výběrové komisi pro pozici generálního ředitele Národní galerie. Mluvčí resortu zároveň odmítla variantu, že by se do funkce mohl vrátit odvolaný Jiří Fajt.

Výběrové řízení vypsal na pozici generálního ředitele Národní galerie ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) 15. dubna. Rozhodovat bude komise v tomto složení:

Prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc., Univerzita Cardiff

Prof. Dr. hab. Piotr Oszczanowski, ředitel Národního muzea ve Vratislavi

Dr. phil. Dušan Buran, Slovenská národní galerie

Prof. Dr. Marion Ackermann, Státní umělecká sbírka Drážďany

Prof. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D. , historička umění a kurátorka, ff UK

Mgr. Jiří Jůza, Ph.D. , ředitel Galerie výtvarného umění Ostrava

PhDr. Radim Vondráček, Uměleckoprůmyslové museum Praha

Mgr. Irena Chovančíková, Masarykovo muzeum Hodonín

Ing. arch. Josef Pleskot, předseda garanční rady Národní galerie

PhDr. Milena Slavická, historička a kritička výtvarného umění

PhDr. Jiří Machalický, historik umění

Mgr. Dana Schlaicherová, Ministerstvo kultury

Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D. , Ministerstvo kultury

JUDr. Petra Smolíková, Ministerstvo kultury

V souvislosti s odloženým trestním oznámením, které podal bývalý ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) na exředitele Národní galerie Jiřího Fajta se objevily spekulace o jeho opětovném návratu funkce. Skupina Tvrdohlaví, kterou reprezentuje Jiří David, v této souvislosti připravila petici. „ Je-li právem ministra bezdůvodně ředitele příspěvkové organizace ministerstva odvolávat, tak je jistě možné je stejně bezdůvodně i jmenovat, zvláště když důvody jsou nasnadě jako v tomto případě,“ píší autoři petice. Kromě Jiřího Davida petici podepsali např. scenárista a režisér Václav Marhoul, výtvarník František Skála, malíř Petr Nikl nebo sochař Jaroslav Róna.

Resort kultury ale o návratu Fajta do křesla ředitele neuvažuje. „Vzhledem k tomu, že jsme vyhlásili (vypsali) výběrové řízení a vybírat generálního ředitele by měla dle zkušeností, znalostí a manažerských dovedností kandidátů, nikoliv dle politického rozhodnutí ministra či momentální nálady, což byla mimochodem věc, která se ministrům kultury dlouhá léta vyčítala, nemůžeme a nebudeme výběrové řízení teď nenadále rušit. Nebylo by to fér ani vůči lidem, kteří se buď již přihlásili, nebo teprve zvažují, že se do výběrového řízení přihlásí. Panu Fajtovi jsme se omluvili, pan ministr ho považuje za významného odborníka na středověké (gotické) umění v ČR a rád by s ním spolupracoval, bude-li o to zájem i ze strany pana Fajta, což pan ministr již několikrát v minulosti řekl,“ reagovala na dotaz České justice mluvčí ministerstva Michaela Lagronová.

Bývá poměrně běžné, při tak zásadním výběrovém řízení, že jsou dopředu určité konkrétní osobnosti vyzvány k účasti. Předseda garanční rady Národní galerie Josef Pleskot ale tuto variantu odmítl: „Výběrové řízení je koncipováno jako otevřené, jako široce otevřené celé republice i zahraničí, proto nebudou činěny žádné výzvy. Snad lze předpokládat, že Národní galerie je institucí, o kterou stojí za to se manažersky ucházet,“ uvedl. S tím souhlasí i Lagronová. „Nikdo tzv. ‚předvybraný‘ není a skutečně chceme, aby se přihlásilo co nejvíce zajímavých kandidátů, které bude vybírat poměrně prestižně obsazená výběrová komise odborníků,“ dodala. Ministr kultury tak nevyslal odborné veřejnosti žádný signál o tom, kdo by mohl významnou instituci vést.

Národní galerii v od září 2019 vede pověřená generální ředitelka Anne-Marie Nedoma. Ihned po jejím pověření jmenoval ministr kultury garanční radu Národní galerie, jejímž předsedou je Ing. arch. Josef Pleskot. Pověřená ředitelka realizovala několik kontroverzních kroků, které rezonovaly v kulturní obci. Zrušila výstavu finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého (která proběhne v letošním roce v galerii PLATO Ostrava), zrušila všechny výstavní projekty letošního roku s výjimkou projektu Rembrandt, bylo zrušeno vydání 9ti publikací Národní galerie a bez konzultací s odbornými řediteli sbírek prosadila tzv. úspory, což ale znamenalo zrušení výstav. Všech 5 ředitelů odborných sbírek zaslalo pověřené generální ředitelce dopis, ve kterém se mimo jiné píše: „Jako ředitelé sbírek Národní galerie Praha vyjadřujeme svůj nesouhlas s tím, že programové změny týkající se roku 2020, pramenící ze současné pandemie koronaviru, nebyly projednány a schváleny výstavní ani dramaturgickou radou a že jsme alespoň k některým jednáním týkajících se osudu jednotlivých výstav ani nebyli přizváni.“

Termín pro podání přihlášek do výběrového řízení na pozici generálního ředitele Národní galerie je 17. června.

Zpráva vyšla na webu Česká justice