Omezení by měla skončit, přestává pro ně být důvod, říká senátor Žaloudík | info.cz

„Jakkoli je až to úsměvné, lidi teď více trápí strach z tajemné virózy, méně ze známé rakoviny,“ říká v rozhovoru pro Blesk senátor za ČSSD a emeritní ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně Jan Žaloudík. Proč si myslí, že se svět zbláznil? A proč by podle něj už měla skončit omezení?

Vaše vystoupení ve čtvrtek v horní komoře mělo na sociálních sítích obrovský úspěch. Co na to říkáte?

Překvapilo mě to. Nemyslel jsem si, že občané až tolik sledují senátní jednání. K volbám do Senátu chodí necelá pětina občanů. Pan prezident veřejně navrhoval loni v říjnu jako hlavní prostředek k vylepšení demokracie u nás zrušení Senátu. Pan premiér láskou k Senátu rovněž netrpí a často se nechá v Senátu spíše zastoupit. Tak jsem si ani nemyslel, že vzbudí pozornost, o čem si tam povídáme. Asi že koronavirová perestrojka je zajímavé téma, tak i Senát táhne.

„Svět se zbláznil, Česká televize se zbláznila…,“ řekl jste v Senátu. Tím míníte, že prostoru věnujeme Covidu-19 až moc?

Ano, blázní se nebo je se zblázněno. Forma a intenzita neúměrná realitě vyděsí i válečné hrdiny. Navykl jsem si, že se má šířit při zdravotních ohroženích, tedy i v onkologii kde přes 40 let pracuji, spíše klid a naděje. Šířit strach není moc etické, byť snadné. Šířit neúměrný strach je navíc hloupé, kontraproduktivní.

Sdílíte tedy názor svých kolegů lékařů, že „běžní“ onkologičtí či jinak nemocní pacienti jsou zanedbáváni. A jsou?

V Masarykově onkologickém ústavu děláme všechno pro to, aby zanedbáváni nebyli. Potřebnou péči jsme neomezili, ačkoli to není při dělení týmů na dvě střídající se skupiny nijak snadné. Zastavili jsme pouze preventivní vyšetřování a omezili dlouhodobé kontroly, tedy sekundární a terciární prevenci. To také není dobře, ale na pár týdnů to lze bez újmy udržet. Dlouho nikoli.

Nevím, jak je to v jiných všeobecných nemocnicích, kde mají na starost zároveň celou řadu dalších neonkologických onemocnění. Věřím však všem lékařským kolegům, že dobře odhadují, co odložit lze a co nikoli. S narůstajícími týdny omezení je to však stále složitější. Omezení by měla už skončit, přestává pro ně být důvod.

