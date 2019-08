Pekarová Adamová: U Babiše se lze i inspirovat. A Kalousek? Při vší úctě, chce to nové tváře | info.cz

Před měsícem, přesně to bylo 25. července, jsem vám psal textovou zprávu, že mám informace, dle kterých budete kandidovat na předsedkyni TOP 09. Tehdy jste to odmítla. Co se mezitím změnilo?



V té době tomu tak skutečně nebylo, pouze jsem o tom přemýšlela. Během prázdnin jsem absolvovala celou řadu rozhovorů v regionech a díky tomu zjistila, že mě moji kolegové napříč republikou podporují a vyzývají, abych tu rukavici zvedla. Nebylo to ovšem lehké rozhodování, ostatně ani první, už před dvěma roky mne celá řada lidí k takovému kroku nabádala. Také jsem kandidaturu velmi intenzivně rozebírala se svým manželem a získala v něm velkou oporu pro mé rozhodnutí.



A co bylo tedy tím hlavním argumentem, kromě podpory lidí z regionů, že jste se nakonec do boje rozhodla jít?



Je to stav TOP 09. Mnoho lidí mi říkalo, že si nechtějí vybírat mezi Czerninem a Pospíšilem. Většina z nich se obává, že by taková volba mohla stranu „štípnout“. A podle těch stejných hlasů bych to mohla být právě já, komu by se mohlo podařit stranu naopak stmelit a nabídnout jí lepší cestu než kdokoli jiný.



A pokud bychom hovořili o té cestě. Jakým směrem by se tedy měla TOP 09 vydat? Jde mi hlavně o to, že mimo Prahu TOP 09 prakticky neexistuje. Přes pět procent jste v posledních sněmovních volbách přelezli kromě Prahy pouze ve Středočeském, Jihočeském a Královéhradeckem kraji. Jinak nikde, v několika krajích jste se nedostali ani na tři procenta. Co s tím?



Musíme s lidmi především mluvit, musíme za nimi jezdit. Lidé oceňují osobní kontakt a oprávněně chtějí mluvit s těmi, kteří politiku reprezentují. Samozřejmě i naši členové, kteří v regionech jsou, musí víc mezi lidi. Musí být daleko aktivnější. A většina z těch, se kterými jsem během léta mluvila, mě právě toto přislíbila.

Mimo jiné to také zvýší naši čitelnost a přitažlivost. Každý ví, že jsme proevropskou stranou. Pokud jde ale o naše další priority, je to myslím už se všeobecným povědomím slabší. Naše kompetence v realistickém přístupu k ochraně přírodních zdrojů je zrovna téma, které musíme výrazně zesílit.



A samozřejmě je zde náš důraz na nerozhazovačnou politiku, na vzdělání, na zjednodušení podmínek pro podnikatele. Výrazné snížení státní byrokracie a s tím související omezení neuvěřitelných nákladů, které s tím souvisí. V neposlední řadě chci také já osobně nabídnout, v politickém prostředí ne úplně obvyklou, slušnost.



A není svízel hlavně v tom, že si vás naopak spousta lidí v regionech spojuje především s asociálními reformami z časů vlády Petra Nečase?



Já bych neřekla, že byly asociální. Vláda tehdy nedokončila mandát z důvodů, které všichni známe. A je pravdou, že díky úsporným opatřením, které možná v některých parametrech mohly být nastaveny trochu jinak, naše ekonomika prošla celosvětovou finanční krizí možná nejlépe v Evropě. Nicméně, já jsem v té době ve vládě, ani jiné exponované funkci nebyla.

Do nové dekády potřebujeme vstoupit s novými tvářemi a s novou energií. Jsem přesvědčená, že politika u nás potřebuje přímočarou komunikaci, nový šmrnc a šťávu. A to všechno mohu nabídnout.



Když o tom mluvíte. Vzpomínám si, jak po volbách 2017 Miroslav Kalousek v jeden moment svolával ve sněmovně mimořádnou tiskovou konferenci s tím, že je potřeba blokovat ustavení dolní komory. V ten stejný den byl Andrej Babiš kdesi na výjezdu. Byl to moment, kdy jsem si říkal, co si asi tak myslí lidé u večerních zpráv chvilku poté, co se vrátili z mizerně placené práce: Zatímco jeden politikaří, druhý maká a jezdí za lidmi…



Pokud se lze něčím u Andreje Babiše inspirovat, je to právě jeho schopnost přijet za lidmi kamkoliv napříč republikou a bavit se s nimi. Myslím formu a intenzitu, ne obsah. Ten je obvykle ve formátu naslibovat spoustu věcí, aniž by se někdo trápil s jejich splněním. Zrovna tak nemluvím o jeho názorových otočkách, on je během jednoho dne schopný otočit o 180 stupňů.



Většina lidí už poznala, že je to u něj jen divadlo. Premiér někam přijede na patnáct minut, nafotí se s lidmi, dá to na sociální sítě a vytváří zdání, že je s nimi a že řeší jejich problémy. Stačí se podívat na jeho sliby pár let zpět.



Kde je slibovaný vyrovnaný rozpočet, kde jsou ty postavené dálnice, ušetřených 200 miliard ročně, které se tu měly rozkrást každý rok? A důchodová reforma? Místo toho jsme se dozvěděli, že premiéra nezajímá, co tu bude za třicet let.

Tedy, souhlasím, musíme přidat na přitažlivosti formy komunikovaných témat, ale také to hlavně chceme dělat obsahově poctivě a týmově. A ne se jen s lidmi vyfotit a prohodit větu, ale diskusi vést intenzivněji.



Ostatně pokud se podíváte na výsledky komunálních voleb, lze vcelku přesně vidět, kdo tak již činí, kdo skutečně s lidmi v obcích komunikuje a řeší jejich problémy. Máme velmi úspěšné politiky v Jeseníku, v Moravském Krumlově, Kroměříži, Branišovicích, Židlochovicích a mnohde jinde. Tedy ne jenom v Praze, jsme i jinde úspěšní. Právě díky osobnostem, které tam máme, jsme schopni obstát.



No, ale na druhou stranu je fakt, že jste také v posledních komunálních volbách mandáty ztratili…



Ano, to nezastírám, mandáty jsme ztratili. Mnohdy to ale bylo způsobeno obavou z neúspěchu. Měli jsme obce, kde jsme ani nepostavili kandidátku. Přesto trvám na tom, že jsme v komunálních volbách byli schopni zaujmout osobnostmi.



Jak hodnotíte dvouletou éru Jiřího Pospíšila?



Jirka Pospíšil si vytknul cíl obnovit spolupráci se Starosty, a to se podařilo. Spolupracovali jsme v obecních volbách, ve volbách do Senátu, společnou kandidátku jsme postavili také ve volbách do Evropského parlamentu. Ostatně já si myslím, že to byla velká chyba, že v roce 2017 kandidovala každá strana samostatně. Plody tehdejšího rozhodnutí sklízíme dodnes a Jiří Pospíšil vedl celou řadu jednání, aby to napravil.

Na druhou stranu, pokud se nepletu, tak to byl sociolog Dan Prokop z Medianu, který po eurovolbách tvrdil, a měl k tomu data, že řada lidí, kteří zvažovali volbu Starostů, nakonec kvůli Pospíšilovi utekli k Pirátům…



No, ale Piráti měli tehdy v průzkumech určitě víc než my. Dokonce si věřili na vítězství. Nakonec mají stejný počet mandátů jako my. K přelivům voličů zkrátka dochází, a pokud jde o ty, kteří od nás odešli k Pirátům, tak samozřejmě bychom je znovu rádi oslovili. Možná si někteří z nich již všimli, že s některými levicovými nápady by se u nás nesetkali. A to nemyslím nijak zle, prostě jsme ideově někde jinde.



TOP 09 vznikla před deseti lety jako projekt, který měl udržet pravici u moci i po volbách 2010. Což se nakonec podařilo. Nyní jste ale stejně jako ODS už šest let v opozici. A nikomu z vašich předchůdců se nepodařilo k TOP 09 přilákat více voličů. Stagnuje také ODS. Máte recept, jak tu stagnaci prolomit?



A víte, čím to je? Roste nám už několik let ekonomika. A Babiš se na tom veze. Lidé se mají dobře, nikomu nic bezprostředně nehrozí. To ustrnutí tedy souvisí s ekonomickou stabilitou a spokojeností většiny obyvatel. Rostou platy, zvyšují se důchody nebo minimální mzda. A nejspíš s tím taky souvisí obrovská benevolence voličů.



Jak se vlastně díváte třeba na zvyšování důchodů?



TOP 09 pro ně hlasovala. Pokud roste ekonomika, mělo by se to projevit na příjmech každého, tedy i penzistů. TOP 09 ale vždycky říká, že si můžeme v daný čas dovolit jenom tak vysoké penze, jaké uneseme také v budoucnu. Vždy je třeba uvažovat v dlouhodobém horizontu.

Ostatně při současném věku dožití v něm většina lidí bude okolo dvaceti let, tudíž se i velké části z nich týká, jak celou věc vláda dneska řeší a co bude za deset nebo patnáct let. No, a ona to neřeší. Zrušila důchodovou reformu, s ničím svým ale nepřišla.



Za rok jsou krajské volby. Pokud byste se stala předsedkyní TOP 09, s čím byste do nich šla?



Krajské volby se řeší už dnes. A už teď mohu říct, že pracujeme na spojování sil s partnery. Tedy opět, jednoduše řečeno, postavit hráz populismu. Budou to různé koalice. A někde jsou už dokonce tak daleko, že jim chybí podepsat jen finální dokument.



A jak nakonec vnímáte případnou kandidaturu Miroslava Kalouska do vedení TOP 09?



Já si Miroslava Kalouska vážím, kvůli němu jsem vstoupila do TOP 09. A určitě v ní bude mít i nadále svůj hlas. Při vší úctě by ale politiku TOP 09 měly už utvářet nové tváře.



Takže on už do vedení strany nepatří?



Tak on je jeho součástí i nyní, celé ty dva roky. Z pozice předsedy sněmovního klubu je součástí předsednictva strany. Ale jak jsem řekla, za TOP 09 by měli začít vystupovat noví lidé.