Předsedou Zelených chce být také Vosecký z Prahy 7. Obrat doleva hodnotí kriticky

Strana je přitom dlouhodobě zmítána spory o směřování mezi liberály a levicově orientovanými členy. V tomto ohledu platí, že všichni tři dosavadní kandidáti na předsedu zastávají na vnitrostranické poměry Strany zelených středové, případně pravicové postoje. Osobně je Vosecký přesvědčený, že lze stranu postupně stmelit a sjednotit. „Myslím, že taková cesta možná je. Ostatně, nedávno jsme schvalovali dlouhodobý program, na kterém se shodla více než devadesáti procentní většina strany. Z toho musíme vycházet,“ zdůrazňuje v rozhovoru pro INFO.CZ.



Primárně podle jeho mínění všechny straníky Zelených spojuje zájem o ochranu přírody a udržitelný rozvoj. „Z toho musíme vycházet. Navíc nás v nejbližší době čekají komunální volby, ty jsou velmi zaměřené na konkrétní nástroje, konkrétní politiky, a v případě komunálních témat nevidím v Zelených žádné rozpory, ale naopak spoustu zkušeností, které spolu budeme sdílet. Osobně nemám problém spolupracovat s politiky, kteří jsou více nalevo než já, problém mám pouze s těmi, kdo nepovažují demokracii za ideální způsob spravování věcí veřejných. A takových je v Zelených jako šafránu.“

Nepochybuje přitom, že Zelené čeká složitá fáze jejich existence. „Nebudeme mít luxus několika placených zaměstnanců a spoustu práce budeme muset odvést sami,“ napsal v dopise straníkům, který má redakce INFO.CZ k dispozici. Příčinou volební porážky Zelených podle něj bylo, že předsednictvo nefungovalo dobře v rovině osobních vztahů. „Mnohdy v něm panovala nepřátelská atmosféra, která brzdila konstruktivní práci a přenášela se i dál do strany. Jako předseda se vynasnažím maximálně využít potenciál všech našich členek a členů. Budu žádat, aby předsednictvo strany nezasedalo pouze v Praze a více naslouchalo krajům,“ slibuje.

Na období Zelených pod vedením Matěje Stropnického nahlíží kriticky, podle něj straně v tomto ohledu poskytli dostatečnou zpětnou vazbu voliči. „Bylo by ovšem hloupé na něj svalovat veškerou vinu, odpovědnost neseme všichni. Samotný obrat doleva hodnotím negativně. Myslím si, že poslední volby do sněmovny jasně ukázaly, že voliče příliš nezajímá, kde se která strana nachází na pravo-levé ose, jako spíše její konkrétní politiky. Pominu-li tedy strany, které těží z tekutého hněvu, strachu a populismu.“ Takovou cestou se ale podle něj Zelení nikdy nevydají nikdy. „Je také třeba si uvědomit, že příliš nalevo se žádní potenciální voliči Zelených nevyskytují,“ dodává.

Strana zelených podle něj musí přestat čekat na příchod spasitele. Nepochybuje přitom, že je ve straně dostatek šikovných lidí, kteří denně prokazují své schopnosti na komunální úrovni. Faktem přitom je, že se Zeleným daří v komunální politice pouze ve velkých městech, a to ani zdaleka ne ve všech. Ostatně jenom v Praze a v Brně má Strana zelených v součtu okolo pětačtyřiceti procent svých členů.

Změnit to chce mimo jiné tím, že si strana pod jeho vedením zvolí tři strategické priority. „Česká republika musí coby signatář Pařížské klimatické dohody do roku 2020 prezentovat své emisní závazky, nízkoemisní strategie a plány do roku 2050. Nelze předpokládat, že Babišova vláda připraví v této věci dostatečně dobré návrhy. Zelení musí zastřešit odbornou skupinu, která připraví alternativní a skutečně nízkoemisní strategii.“

Zbylé dvě strategické priority by teprve rád uvnitř strany prodiskutoval. Za úspěšného předsedu by se nicméně považoval, pokud Zelení obhájí své mandáty letos na podzim v komunálních a senátních volbách, uspějí ve volbách do Evropského parlamentu, které se uskuteční příští rok na jaře, a především v případě, že se jim podaří představit tři strategie pro udržitelnou Českou republiku.



Pokud jde o ostatní kandidáty do předsednictva, oficiálně v danou chvíli oznámili kandidaturu pouze Petr Štěpánek, Petr Kutílek, Štěpán Klimeš, Jenda Perla a Tomáš Ulrich. „Posledního jmenovaného neznám, se zbylými třemi kandidáty si spolupráci dokážu představit bez problémů,“ říká Vosecký s tím, že se zatím nechce k dalším jménům příliš vyjadřovat. „Předpokládám, že každý má svou strategii, kdy kandidaturu zveřejní. Těším se každopádně na kandidatury našich komunálních političek a členek mimo Prahu,“ uzavřel rozhovor pro INFO.CZ.