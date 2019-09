Přijdou vám pražské byty drahé? Během deseti let mohou stát dvakrát tolik, varují experti | info.cz

Že je už nyní bydlení v Praze příliš drahé? Výhledově může – a podle odborníků i bude, jeho cena dále růst. Ceny pražských nemovitostí by se mohly do roku 2030 vyšplhat ze současných úrovní klidně i o sto procent. „Takový scénář je podle nás reálný,“ řekl na středeční investiční konferenci vydavatelství Mladá fronta vrcholový manažer Pavel Doležal, předseda představenstva a výkonný ředitel fondu Avant Funds.

Ceny pražských nemovitostí v posledních letech atakují stále vyšší úrovně. A i když z krátkodobého pohledu zdražování slábne, v běhu na dlouhou trať se žádné zlevňování podle expertů konat nebude. Odborníci na investiční konferenci ekonomického týdeníku Euro tvrdí, že ceny prestižních i okrajových rezidenčních nemovitostí v Praze by se mohly v horizontu deseti až patnácti let klidně zdvojnásobit. „Nezávisle na sobě mi před několika měsíci dva developeři říkali, že ceny pražských nemovitostí budou oproti současnému stavu na dvojnásobných úrovních, ať již se to týká luxusní nemovitosti v Pařížské, nebo garsonky na periferii,“ řekl moderátor konference a respektovaný ekonom Lukáš Kovanda.

„Myslíme si, že dvojnásobek cen je v horizontu příštích 10 až 15 let možný,“ reagoval na Kovandu jeden z mluvčích konference, předseda představenstva Avant Funds Pavel Doležal. Růst cen pražských nemovitostí však podle něj nebude rovnoměrný. „Budou lokality, kde budou ceny růst o 50 procent, jinde jen třeba o 20 procent. Typickým příkladem jsou satelitní domy ve městech na okraji Prahy, kde zdražování za posledních deset let nebylo tak dramatické jako například na Vinohradech,“ doplňuje Doležal. Podle výkonného ředitele Avant Funds by však bylo chybné analogicky předpokládat podobný růst cen i v dalších českých městech. „Praha je velmi specifická a hraje tu roli více parametrů. Cizinci, výše příjmů. Praha je zkrátka specifický příběh, nelze ji porovnávat s krajskými městy,“ doplňuje Doležal.

Mezi hlavními důvody růstu cen pražských nemovitostí je bohatnutí obyvatelstva, nedostatečná výstavba, poptávka po neregulovaných službách jako Airbnb, rostoucí poptávka po investičních bytech či tendence lidí stěhovat se z menších měst do metropole.

Odborníci oslovení INFO.cz jsou o dalším růstu cen rovněž přesvědčeni, k tomu, jak rychle by ceny nemovitostí v metropoli mohly růst, jsou však zdrženlivější. „Růst cen bude pokračovat, ovšem na jaké ceně za metr čtvereční budou ceny v Praze v roce 2030 je opravdu těžké předpovídat. Pokud na trhu nezačnou přibývat nové byty v násobcích toho, jak přibývají posledních pár let, rozhodně se dá očekávat prudší růst cen. Praha je velmi zajímavá destinace pro nákup rezidenčních nemovitostí, nějaké větší ochlazení poptávky zatím nepozorujeme,“ uvedl pro INFO.cz Petr Zelenka, ředitel partnerské sítě Next Partner. Zelenka společně s růstem průměrné mzdy očekává cenové přibližování pražských nemovitostí městům, jako je Vídeň či Mnichov.

Další ekonomové však varují, že pokud pražské byty budou dále výrazně zdražovat, stanou se nedostupnými i pro bohatší Pražany. „Ceny nemovitostí v Praze v posledních letech rostly raketovým tempem a pro lidi s průměrnými příjmy se stávají nedostupnými. V případě, že by dál rostly současným tempem, za několik let by již ani bohatší lidé neměli prostředky na pořízení pražského bytu,“ vysvětluje pro INFO.cz Štěpán Křeček, analytik společnosti BH Securities.

„Kolem roku 2030 lze předpokládat, že nemovitosti budou dražší než nyní, ale rozhodně se podle mého názoru nebudou blížit dvojnásobku současných cen. To by sice bylo zbožné přání developerů, ale neodpovídalo by to ekonomickým možnostem Pražanů,“ vysvětluje pro INFO.cz Štěpán Křeček, hlavní ekonom společnosti BH Securities.

Podle Deloitte Developer Indexu průměrná nabídková cena pražských bytů v developerských projektech dosahovala na začátku letošního července 107,7 tisíc za metr čtvereční, což znamená meziroční růst o sedm procent. Viděno z pohledu roku 2014 jsou nyní ceny v pražské nabídce o 65 procent procent vyšší. Nejdražším pražským obvodem podle indexu poradenské společnosti zůstává Praha 1, kde průměrná nabídková cena na konci června dosáhla 193 tisíc korun za metr čtvrteční, naopak nejlevnější byty byly ke koupi v Praze 9 s cenou 95,6 tisíc za metr čtvereční.

Petr Hána, senior manažer v oddělení nemovitostí Deloitte, předpokládá, že ceny bytů v Praze v dlouhodobém výhledu porostou. „Praha je bezesporu byznysovým, vzdělanostním i kulturním centrem České republiky. V dlouhodobém horizontu lze tedy předpokládat, že ji i v cenách rezidenčních nemovitostí čeká obdobný vývoj jako ostatní západoevropské metropole a ceny zde porostou,“ říká Hána pro INFO.cz.