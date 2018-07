Rezignace Krčála: už nejde o selhání jednotlivců, je to škraloup na pověsti celé vlády, tvrdí experti

Politolog Milan Znoj zdůrazňuje, že Krčál je již druhý z ministrů Babišovy vlády, který musel odstoupit kvůli podezření z plagiátorství. Podle něj to už není jenom osobní selhání jednotlivců, nýbrž škraloup na pověsti celé vlády. „Vláda Andreje Babiše se zatím utápí v personáliích a program se dostává na druhou kolej. Místo o vládě odborníků by se dalo mluvit o vládě opisovačů,“ uvedl Znoj pro INFO.CZ.

„Nechápu, co si to strany dělají, ty jejich masochistické sklony,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ politický analytik Lukáš Jelínek. „Copak se nikdo kandidátů na ministry neptá, jestli nemají z minulosti nějaké kostlivce ve skříních? Zatímco hnutí ANO si možná hazard dovolit může, protože má Babiše, tak u ČSSD, jež tře bídu s nouzí, to nechápu vůbec,“ kroutí hlavou Jelínek.

Podle něj totiž rezignace Krčála může sociální demokraty poškodit více, než rezignace Taťány Malé hnutí ANO. „Voliči se jen utvrdí, že nejsou o nic lepší než babišovci, kteří mají aspoň výrazný tah na branku. Obzvlášť třaskavý koktejl to dává v souvislosti s kauzou Poche a skutečností, že si ČSSD vyjednala pět členů vlády, pak dostala jen čtyři, z nichž jeden nyní rezignuje,“ upozorňuje Jelínek.

Politolog Milan Znoj nicméně upozorňuje, že pokud by Krčál neodstoupil, byl by snadným terčem kritiky. „ČSSD by to hodně poškodilo. Ministerstvo práce a sociálních věcí má být vlajková loď sociální demokracie. Zde chce tato strana ukázat své politické kvality. Místo sociálních témat by se ale pořád řešilo Krčálovo opisování,“ vysvětluje politolog pro INFO.CZ.

Jeho kolega Ladislav Cabada ale nepochybuje, že i rezignace Krčála je nejen pro vládu, nýbrž i pro sociální demokracii komplikací. „Pro vládu i jejího předsedu to bude znamenat další komplikace a zhoršení obrazu vlády jako celku. Vláda se stane ještě nekompletnější, když už dnes v ní Jan Hamáček zastává pozice šéfa dvou náročných resortů,“ uvažuje Cabada podobně jako Jelínek.

Kauza podle něj poškozuje také ČSSD. „Na druhou stranu rezignoval relativně rychle po propuknutí aféry, což může vedení strany vydávat za důkaz přístupu 'padni komu padni' a mediálně jej využít k poukazu na skutečnost, jak dlouho, navíc s podporou předsedy vlády a hnutí ANO, lpěla na své funkci Taťána Malá,“ uzavírá Cabada.