Situace je vážná. Jedno je ale jisté: ČSSD bude postupovat jednotně, tvrdí Valachová

Jaká je aktuálně atmosféra v sociální demokracii, ve vašem poslaneckém klubu?



Pokud jde o poslanecký klub ČSSD, zasedá v posledních dnech takřka permanentně. A stávající politickou situaci pokládáme všichni za vážnou.



Klíčová otázka před hlasováním o nedůvěře vládě zní: budete jednotní?



Možná vás překvapím, ale osobně se domnívám, že naše stanovisko, které sdělíme veřejnosti, bude jednotné.

Jaký dojem jste měla se schůzky vašeho klubu s Andrejem Babišem? Údajně tam hodinu a půl čelil otázkám, vysvětloval věci a objasňoval situaci…



Přesně tak. Ta debata byla dlouhá, byla velmi otevřená a detailní. A to jak ze strany tázajících, tak ze strany premiéra.



A byla jeho vysvětlení uspokojivá, důvěryhodná? Anebo zůstaly otazníky?



Mohu říct snad tolik, že předseda vlády odpověděl na všechny otázky poslanců a poslankyň sociální demokracie, které jsme mu položili. A dozvěděli jsme se řadu informací, které zatím veřejnost nezná. Proto jsme premiéra požádali, aby s veřejností komunikoval mnohem intenzivněji a otevřeněji. A aby veřejnost seznámil se všemi informacemi, které má a které mohou ve veřejném prostoru objasnit celou kauzu. Protože má odpovědnost za politickou stabilitu této země.



Řekněte mi prosím, co vás osobně napadlo, co jste si říkala, když jste shlédla tu pondělní reportáž televize Seznam?



Musím říct, že moje stanovisko je hodně ovlivněno tím, že jsem členkou Mandátního a imunitního výboru. Tudíž jsem seznámena s trestním spisem Čapího hnízda. Proto musím říct, že pro mě nebyly některé informace nové. A druhá věc, která je asi důležitá, spočívá v tom, že jsem žena a matka, a v té reportáži jsem mimo jiné viděla především syna veřejně exponované osoby.

A musím také říct, že si jako politička a bývalá ministryně, a myslím si to bez ohledu na tuto kauzu, že by soukromé osoby a rodiny veřejně exponovaných politiků neměly být zatahovány do veřejného prostoru. Jejich soukromí by nemělo být odhalováno veřejnosti tak, jak jsme zvyklí a jak to i podle nálezu Ústavního soudu musíme strpět my politici.



Faktem ale je, že své děti do celého případu nezatáhli novináři, ale samotný Andrej Babiš. Pojďme ale k politické rovině celé kauzy. Váš předseda se dnes schází s prezidentem Zemanem. Co od schůzky čekáte?



Dnešní schůzka je ústavní konzultace. Je to přirozená reakce prezidenta na vládní krizi. To že předseda jedné z koaličních stran využívá ústavní konzultace s prezidentem je logické. Je totiž jasné, že pokud by se naše země vydala cestou pádu vlády, tím, kdo bude poté první na tahu, je prezident.



Když se premiér a předseda hnutí vrátil z Palerma, pozval si k jednání tři politiky. A to nejen předsedy ČSSD a KSČM, ale také, a možná pro někoho překvapivě, předsedu SPD Tomia Okamuru. Čekala jste to?



Nečekal jsem to. A snad bych k tomu řekla, že jediný koaliční partner, kterého hnutí ANO má, je sociální demokracie.

Předseda vlády nám vysvětlil svůj pohled na tuto situaci a odmítl, že by jednal s SPD jako s nějakým alternativním partnerem. Do očí nám tedy řekl, že to není pravda.