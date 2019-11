Skauti chtějí v Česku uspořádat světové jamboree pro desítky tisíc lidí. Vedení Junáka je proti | info.cz

Uspořádat jamboree, čtrnáctidenní setkání desítek tisíc skautů z celého světa v tehdejším Československu, byl velký sen Antonína Benjamina Svojsíka, zakladatele českého skautingu. Jenže se nikdy nesplnil, byť dvakrát bylo tehdejší Československo opravdu blízko. V roce 1929 získala pořadatelství Velká Británie, o čtyři roky později jsme měli jamboree téměř v kapse, ale vláda na poslední chvíli akci neudělila státní garanci.

„Studoval jsem v archivech, proč se tak stalo, ale nedopátral jsem se. Nejpravděpodobnější vysvětlení je, že zdroje byly v době velké hospodářské krize potřeba jinde,“ vysvětluje v rozhovoru pro INFO.CZ Martin Štěrba, ředitel skautské iniciativy Svojsíkův sen.

Právě toto neformální sdružení skautů z celé republiky chce na plány A. B. Svojsíka navázat a jamboree do České republiky dostat – v roce 2031. „Nyní jsme zpracovali obsáhlou stostránkovou studii proveditelnosti, ze které vyplývá, že myšlenka uspořádání akce takového rozsahu v Česku realizovatelná je,“ říká Štěrba.

Bez velkých výzev se organizace takového projektu neobejde, ostatně srovnání s pořadatelstvím olympiády kombinované s výstavou EXPO není příliš daleko od pravdy. Čeští skauti počítají, že pokud se vše podaří, budou hostit na 50 tisíc mladých lidí z celého světa; náklady na jamboree dosáhnou asi 1,4 miliardy korun.

Skauti počítají, že polovina peněz přijde z účastnických poplatků, zbytek pak chtějí získat od sponzorů, státu a municipalit. „Je nám jasné, že jde o velké peníze, ale jde o náklady na celé desetileté období,“ popisuje Štěrba.

Skautské jamboree je především o setkávání skautů z různých zemí a kultur, doprovodném programu, výměně zkušeností. „Skauti z jednotlivých zemí tam prezentují zvláštnosti lokálního skautingu, u Česka jsou to například unikátní podsadové stany,“ vysvětluje Štěrba s tím, že uspořádáním takové akce v Česku by zároveň výrazně vzrostla prestiž českého skautingu a získala mu ještě širší podporu v očích veřejnosti.

Kromě prestiže iniciativa Svojsíkův sen plánuje i to, že by oblast bývalého vojenského prostoru Ralska, kde by se akce měla konat, mohla s nově vybudovaným zázemím skautům dlouhodobě sloužit jako základna. S tím mladým skautům pomáhá například i poslanec Jan Farský, sám skaut. „Takové zázemí by pro skauty znamenalo místo pro setkávání, vzdělávání, kultivovali bychom neobydlený prostor, zajistili zázemí pro rostoucí skautskou organizaci,“ popsal vizi na svém facebookovém profilu Farský.

Zda se ambiciózní akce v Česku skutečně uskuteční, je však s velkým otazníkem. Dalším krokem totiž je, aby myšlenku začala prosazovat oficiální organizace českých skautů – Junák. Ten se však k myšlence zatím staví spíše odmítavě. Výkonná rada Junáka je přesvědčena, že záměr pořádat Světové skautské jamboree v Česku má dvě podstatné slabiny: nepřispívá k řešení skutečných výzev, před kterými skauting v Česku v současnosti stojí, a hrozí od nich odvrátit pozornost i zdroje.

„Vedení Junáka - českého skauta myšlenku uspořádání Světového skautského jamboree v Česku nepodporuje,“ říká tisková mluvčí organizace Barbora Trojak. „Vedení je jednoznačně a dlouhodobě toho názoru, že je třeba soustředit energii dobrovolníků, na nichž skauting stojí, stejně jako finanční podporu jednotlivců, firem, obcí i státu, do podpory základní činnosti, tedy do rozvoje a růstu oddílů, v nichž skautky a skauti zažívají svá dobrodružství a rostou v aktivní občany. Myšlenka Světového skautského jamboree, dvoutýdenní akce pro 40 tisíc účastníků a s rozpočtem přesahujícím miliardu korun, hrozí tyto lidské a finanční zdroje nasměrovat jinam,“ dodává mluvčí.

Iniciativa Svojsíkův sen o odmítavém postoji zastřešující organizace ví, ale dodává, že chce především vyvolat diskusi. „Navíc příští rok na jaře se uskuteční Valný sněm Junáka, a měl by to být právě on, který rozhodne, jestli se o pořadatelství jamboree budeme vůbec ucházet," uzavírá pro INFO.CZ Štěrba.