Škromach: Maláčové poradím s chodem celého úřadu, zkušenosti ministra jinde nezískáte

Bývalý ministr práce a sociálních věcí a dlouholetý sociální demokrat Zdeněk Škromach se vrací do „svého“ resortu. S ministryní Janou Maláčovou bude spolupracovat jako poradce pro zaměstnanost, uvedl deník Mladá fronta DNES. Podle samotného Škromacha by ale jeho záběr mohl být širší. „Předpokládám, že (budu poradcem – pozn. redakce) nejen pro zaměstnanost, ale určitým způsobem budu fungovat jako poradce paní ministryně,“ říká exministr v rozhovoru pro INFO.CZ. O konkrétních formách spolupráce nechce příliš domluvit, domlouvat se budou v příštích dnech. Jak ke kooperaci vůbec došlo? „Vyšlo to i z toho, že jsme se domlouvali na spolupráci už s Petrem Krčálem, když nastupoval na ministerstvo,“ vysvětluje Škromach.

Jak jste funkci poradce na ministerstvu práce a sociálních věcí získal? Oslovila vás během posledních dnů ministryně Maláčová?

Zítra (čtvrtek 30. srpna – pozn. redakce) máme schůzku a budeme se domlouvat na dalších podrobnostech.

Platí ale tady dnešní informace Mladé fronta DNES, že byste měl na ministerstvu fungovat jako poradce pro zaměstnanost?

Předpokládám, že nejen pro zaměstnanost, ale určitým způsobem jako poradce paní ministryně. Na takové spolupráci jsme se předběžně dohodli. Přesnější informace zřejmě budu mít zítra.

Vy máte představu, jakému tématu byste se chtěl věnovat?

Myslím, že jako bývalý ministr, který za sebou má úspěšné projekty – když už mě nikdo nepochválí, tak se pochválím sám – mohu paní ministryni poradit ve věcech celého rozsahu ministerstva práce. Zkušenosti, které získáte jako ministr, není možné nabýt nikde jinde.

Mohl byste jí tedy radit obecně i s chodem ministerstva? Jana Maláčová se stala ministryní poměrně rychle, když bylo potřeba nahradit rezignujícího ministra Petra Krčála.

Poradím s čímkoliv, o co bude mít paní ministryně zájem. Já myslím, že mládí může být určitou výhodou. Je to velká příležitost. Pokud ji správně podchytí, tak vzhledem ke své pracovitosti, jak ji znám z minulých let, tak si myslím, že má šanci uspět.

Znáte se tedy osobně?

Známe se, ale ne tak blízce, jak by se možná mohlo zdát.

Vy jste do této chvíle působil na Úřadu práce. Chtěl byste něco z toho přinést na MPSV?

Myslím, že z poslední doby je to spousta zkušeností. Jen chci říct, že tak, jak jsem četl titulek (MF DNES), že Škromach nastupuje na ministerstvo, tak to tak není. To jsem odmítal i v minulých týdnech ve spojitosti s jinými funkcemi. Do Prahy se nechystám, budeme spolupracovat externě na malý úvazek, podobně jako to mám na Úřadu práce.

Co to znamená prakticky? Ministryně například bude chtít poradit s určitou agendou, obrátí se na vás a vy to externě zpracujete?

Na těch formách a způsobech se ještě budeme domlouvat v dalších dnech. To je příliš na začátku, aby to bylo možné říct. Já své představy mám, ale nebudu je sdělovat paní ministryni přes média.

Byla to ale přímo ona, kdo vás oslovil s nabídkou?

Tak nějak to vyplynulo. Myslím, že jsme se shodli na tom, že budeme nějakým způsobem spolupracovat. Vyšlo to i z toho, že jsme se domlouvali na spolupráci už s Petrem Krčálem, když nastupoval na ministerstvo. Je to návaznost na tuto aktivitu. Nechci to nějak dál upřesňovat.

Prostě je tu momentálně nějaký pracovní vztah a já budu rád, když budu moct paní ministryni v jejím úřadu pomoct, protože vím, co to obnáší. Na ministry není žádná škola, takže každá rada dobrá.

Tak, jak jsem zaznamenal z jejích výstupů, tak chce navázat kontakt s bývalými ministry práce: například Petrem Šimerkou nebo Vladimírem Špidlou. To myslím, že je velmi dobrý počin.

Dá se to číst i tak, že se vrací na viditelnější místa „staré tváře“ sociální demokracie, které byly určitý čas spíše v ústraní? Jeroným Tejc působí na ministerstvu spravedlnosti, Michal Hašek radí ministru zemědělství, vy nyní budete radit ministryni práce a sociálních věcí…

Já myslím, že takto to nelze vůbec kvalifikovat. Pokud vím, tak Jeroným Tejc není členem strany. Je dnes náměstkem ministra, nikoliv poradcem. Příběhy jsou to různé. Ani jeden ze jmenovaných předtím ministrem nebyl.

Pokud jde o mě, tak já nechci hodnotit jiné lidi. Snažím se dnes zužitkovat ve prospěch strany své zkušenosti a poradit lidem, kteří o to mají zájem.

Když mluvíme o úspěších, tak já osobně považuji za největší úspěch z dob mého ministrování moderní zákoník práce, který se mi podařilo prosadit, a revoluční zákon o sociálních službách a zavedení příspěvků na péči. Tyto změny se nakonec osvědčily. Našly se i další věci a samozřejmě ne vše se vždy povedlo. I z toho se musí člověk poučit.

Do žádných výkonných ani politických funkcí ale nesměřuji, jsem řadový člen strany.