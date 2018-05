Strategii sociálních demokratů nerozumím. Udělali ze sebe kašpary, říká Pirát Ferjenčík

Minulý týden se veřejnost seznámila s finální verzí dohody o vládnutí mezi hnutím ANO a sociální demokracií. Jaký je váš základní komentář k tomuto dokumentu?



Můj základní poznatek je, že z toho ČSSD vychází jako směšná strana.



Proč?



Protože si dala ultimáta, která nebyla dodržena. A ona srazila paty a řekla, že je to dobrý kompromis.



Můžete být konkrétní?



Konkrétně bych jmenoval především požadavek na odvolání zástupců SPD z vedení sněmovny a výborů. Měla to být jediná relevantní záruka toho, že Andrej Babiš nepřeválcuje pomocí hlasů SPD a KSČM. Ostatně Tomio Okamura to řekl jasně: pokud by ho odvolal z vedení sněmovny, tak přejde z pozice dialogu do pozice „bojkotuji všechno“.

Což bylo přesně místo, kam ho potřebovali sociální demokraté dostat. A místo toho, aby tento scénář nastal, tak si Okamura vymohl, že on i jeho lidé ve svých postech zůstanou. V té koaliční smlouvě je zcela bezzubá klauzule, že pokud se ČSSD a ANO domluví na obsazení výborů, tak že je obmění. Přitom je zjevné, že když to Faltýnek odmítne, tak se nic převolovat nebude.



Další věcí je případná rezignace Andreje Babiše v případě, že bude prvoinstančně odsouzený. Ustanovení, které je v koaliční smlouvě, tedy že v momentě, kdy neodstoupí, tak přestává platit koaliční smlouva, je naprosto absurdní. Pokud totiž přestane platit koaliční smlouva, ČSSD přijde o nejdůležitější záruku. Babiš neodstoupí, přestane platit koaliční smlouva, odvolá ministry sociálních demokratů, dosadí svoje lidi a ČSSD skončí, aniž by mohla cokoli ovlivnit.



Někteří sociální demokraté ale tvrdí, že je principiální a zásadová antibabišovská pozice poškodila. A navíc, že i bez nich by tady vznikla levicová vláda…



Já ale chápu, že do toho vyjednávání šli. Nerozumím ale tomu, proč přišli s podmínkami, na které není ANO ochotno přistoupit a ve chvíli, kdy se tak stane, tak srazí paty a řeknou, že je to dobrý kompromis. Nerozumím tomu, že ze sebe dělají kašpary. Vždyť oni si vymysleli ultimáta, ze kterých pak sami ustoupili. Té strategii zkrátka nerozumím.

A jak se díváte jako zástupce strany, která často používá přímou demokracii, na to, že o definitivním postupu ČSSD rozhodne vnitrostranické referendum?



Podle mě je to jediný racionální postup, jak to rozhodnout.



A není to tak, že se vedení strany zbavuje odpovědnosti?



Nemyslím si to. To, co si o případném vládním angažmá myslí členové strany, je ten hlavní faktor. Musí posoudit, co říkali před volbami ve vztahu k Babišovi, do jaké míry ustoupili a zda jim strategie nového vedení může ve vztahu k budoucnosti napravit reputaci. Piráti by v tomto postupovali stejně. Z pohledu vedení je zkrátka nejdůležitějším faktorem to, zda s tím souhlasí členská základna. A referendum je optimální způsob, jak to zjistit. Opačný postup by byl sebedestruktivní strategií.



Nemůžou se ale takto dostat do podobné situace, která se občas stane vám? Tedy že ohlásíte nějaký postup, následně vypíšete referendum a zjistíte, že vlastně nemá většinovou podporu. Což navenek působí dost chaoticky, naposledy se vám to stalo s nominací Jana Rumla do senátních voleb…



Ale to je dáno časovou logikou postupu. Jsou situace, kdy lze udělat nejdřív referendum a pak ohlásit postup a na základě referenda něco vyjednávat. Na druhou stranu ale celkem chápu, že má smysl nejdřív vyjednat podmínky a teprve o nich posléze hlasovat. Vnímám to spíš pozitivně v tom smyslu, že ta strana má nějaký demokratický pud sebezáchovy. Je v tom pochopitelně obrovský rozdíl oproti praktikám hnutí ANO. A zda budou směšní v momentě, kdy jim to členové hodí na hlavu, to já nevím… Možné to ale je.

Pokud jde o Jana Rumla. Myslím si naopak, že to přispívá k tomu, aby se do nominačního procesu nehlásili kontroverzní kandidáti. Jednorázově to sice může vypadat tak, že jsme chaoti, dlouhodobě to ale bude odrazovat lidi, kteří by mohli stranu štěpit. Myslím, že je to sázka na dlouhodobou strategii. A kdybych se vrátil k ČSSD, podle mě zvolili dobrý volební systém i základní mechanismy. Třeba fakt, že se hlasy budou sčítat na krajích a nikoli v centru je dobrý tah, vedení nebude moct nikdo nařknout z toho, že výsledek zmanipulovalo.



Umíte si představit, v případě, že vláda složená z hnutí ANO a ČSSD vznikne, že se najdou oblasti, ve kterých byste mohli s koalicí najít shodu a dodat jí tak hlasy k tomu, aby to prosadila? Bavíme se totiž o menšinové vládě…



Máme nějakých dvacet programových priorit, které se snažíme prosazovat, aktuálně se soustředíme především na opatření, o kterých hnutí ANO tvrdilo, že je chce zavést. Jde například o rozšíření zveřejňování smluv, zákon proti politickým trafikám nebo o omezení kumulace politických funkcí.



Zrovna tak je ale možné, že i oni za vámi přijdou a budou chtít jednat o podpoře svých návrhů…



Jsme příznivci zachování veřejných služeb. Proto jsme určitě rádi, že se v programovém prohlášení píše o tom, že se nebude privatizovat zdravotnictví nebo že se nebudou zavádět poplatky ve školství.

A co digitalizace státní správy?



Určitě s nimi o tom budeme mluvit. Případně jim dodávat svoje nápady a návrhy. Programové prohlášení má v tomto ohledu hlavu a patu, problém je, že se v něm konstatuje, že za minulé čtyři roky, kdy tam byly ty samé strany, se nic neudělalo. Problém tedy není v tom, co napsali do programového prohlášení, ale v tom, co reálně dělají. Určitě tudíž budeme příslušným ministrům připomínat, že slibovali pokrok a budeme po nich chtít, aby přistoupili ke konkrétním krokům.



Když už mluvíte o tom, co by vláda měla dělat. Jak vlastně hodnotíte stávající kabinet, pokud jde o způsob vládnutí? Na mysli mám třeba čistky ve státní správě nebo výjezdy do krajů, které připomínají ze všeho nejvíc kampaň…



Vadí mi především velký tlak na personální změny. Chápu sice, že někteří lidé mohou mít špatné výsledky, ale myslím si, že by měly být nejdřív specifikovány požadavky, aby bylo jasné, co vláda po státem řízených společnostech chce, a teprve na případném základě neplnění požadavků by mohli být tito lidé odvoláni. Babiš postupuje přesně obráceně: nejdřív někoho odvolá a ve chvíli, kdy to není PR průšvih, dosadí si tam svého člověka. A ve chvíli, kdy to průšvih je, začne zpětně na ty lidi házet špínu, posílat na ně kontroly, objednávat audity a celkově je šikanovat. Není tam tudíž vůbec žádná předvídatelnost celého procesu. Jde o libovůli.



Toto všecko se děje relativně krátce před komunálními a senátními volbami. Jaké jsou vaše cíle a jak budete postupovat, pokud jde o nějaké předvolební aliance?



V Praze a v Brně půjdeme do komunálních voleb určitě sami. Do Senátu za nás bude v Praze kandidovat Lukáš Wagenknecht, obhajovat svůj mandát bude Libor Michálek, tentokrát ale pouze za Piráty. Na Praze 12 jsme nominovali Evu Tylovou, která bude kandidovat za Piráty, Zelené a LES. Což navazuje na komunální koalici na Praze 12, která tam je už čtyři roky. Zároveň je pravděpodobné, že nenasadíme svého kandidáta do všech senátních obvodů, určitě jich budeme mít hodně přes deset. Priorita je dělat méně kampaní, ale efektivně.

Jaké máte tedy cíle?



Určitě chceme obhájit mandáty, které máme. A získat bychom chtěli nějaké další. Pokud jde o komunální volby, chceme vyhrát v Praze, chceme obhájit vítězství v Mariánských lázních.



V případě, že vyhrajete v Praze, s kým byste chtěli vládnout?



Nejblíže bychom asi měli ke kandidátce, kterou sestavuje Jan Čižinský. Doufám, že to poskládá. Měl by se ale rozhodnout, jestli chce být starosta, nebo primátor.