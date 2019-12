V právní stát už nevěřím. Dostat se v Česku do vězení je příliš snadné, říká miliardář Zemek | info.cz

Připouštíte si, že vám hrozí pobyt ve vězení?

Samozřejmě že nad tím přemýšlím, vnitřně jsem ale přesvědčený o své pravdě. Stoprocentně. A jestli to nakonec dopadne tak, že mě do vězení skutečně někdo zavře, bude to nezákonně. Pak mi nezbyde, než si to odsedět, ale až ta doba uplyne, vrátím se zpátky a budu proti té energetické mafii, která mě do vězení dostala, bojovat dál.

To nezní, jako byste věřil v právní stát.

Taky že nevěřím. V právním státě bohužel absolutně nežijeme. Spousta věcí, která se tu děje, bohužel s právním státem nemá absolutně nic společného. Moji synové jsou ve vězení kvůli tomu, že elektrikář při teplotě minus 15 stupňů nesecvakl několik kabelů na solárních elektrárnách. Problém asi dvaceti tisíc korun u 700milionové investice, jednoduše opravitelný. Z 21 znaleckých posudků bylo 20 pro nás. Jenže soud pochopitelně vzal v potaz jenom ten dvacátý první. Dostat se tady do vězení je bohužel až moc jednoduché.

Kauza solárních elektráren Případy spojené se solárními elektrárnami v Česku mají kořeny na konci roku 2010. Do té doby stát garantoval vyšší výkupní ceny energie. Od 1. ledna 2011 již byly přibližně poloviční, což podnikatele vezoucí se na vlně solárního boomu tlačilo k urychlenému dokončení a připojení jejich elektráren, aby na lukrativnější ceny dosáhli. Zemkovi u svých dvou fotovoltaických stanic sice licenci na provoz od Energetického regulačního úřadu poslední den roku získali, ovšem podle státního zastupitelství podvodem. Elektrárny údajně nebyly připravené, část drátů nebyla zapojena, revizní zprávy měly být zfalšované. Pro podvod skončili ve vězení oba synové podnikatele Zdeňka Zemka Alexandr a Zdeněk, na šest let a devět měsíců. Soud se Zdeňkem Zemkem starším je odročen kvůli jeho zdravotnímu stavu.

To soudcům nevěříte, že rozhodnou podle práva?

Nevěřím. Já to vidím u synů, kteří si podobným případem prošli až po Ústavní soud. A nebylo jim to nic platné. Krajský soud v jejich případech spoustu podstatných věcí vůbec neřešil, vrchní soud se důkazovou stránkou případu odmítnul zabývat. U Nejvyššího soudu pak nejdřív udělali šachy se soudcem a nový soudce spis ani neviděl, jenom dal pokyn, aby jim to zamítli.

Do vězení by měli jít bývalí manažeři ERÚ, a ti kteří se podílejí na extrémním zdražení energie kvůli zdražování distribuce a následném rozkrádání přes rozvětvenou sít dodavatelů. Stát hledá úspory a má je v distribuci. Až sto miliard ročně. Solární boom roku 2010 je jen zástupný problém. Zhruba 16 miliard tržeb, které měly být placeny z prodeje emisních povolenek a z daní za spalování hnědého uhlí. A deset let to úředníci zametají pod stůl.

Co se stane s vaším impériem Z-Group, pokud skutečně skončíte ve vězení?

Impérium… Já už jej de facto dva roky neřídím. Většinu práce si přebrali jednotliví manažeři ve firmách a já na ně jenom dohlížím a dělám ta velká, strategická rozhodnutí. Říct ano na tohle, ne na něco jiného. Třeba když nyní rozhodujeme o dvousetmilionové investici nebo o vstupech do velkých tendrů.

To, že případně skončíte ve vězení tedy provoz vašich firem neovlivní.

Ovlivní je to možná v tom společenském pohledu, ale v jejich provozu a strategii směřování se nic nezmění. Jen se asi utlumí rozvoj, propustí se část lidí a pojede se tak, aby to fungovalo. Aby se přežilo.

Jak celá ta fotovoltaická kauza, která se vleče posledních deset let, ovlivňuje váš byznys?

Vlastně nijak. Ti, kdo se v tom podnikatelském prostředí pohybují, vědí, co se v tomto státě děje. A to nemusí být jenom fotovoltaiky; jsou i jiné podobné kauzy, ve kterých dochází k hrubým soudním přehmatům, k tomu, že se věci nedošetří. Proto je pohled byznysu a podnikatelského světa jiný, než pohled veřejnosti, která často vidí jen ten povrch údajných solárních baronů, kteří se obohatili. Jediný, kdo klade podobné otázky jako vy a hovoří o možném reputačním riziku, jsou banky. Zatím jsem jim to ale vždy dokázal vysvětlit. Argumentuju, že firmy se dost dobře dokáží obejít beze mě.

Skutečně?

Bankéřům říkám, že mě klidně venku může nějaký blázen přejet autem, ty firmy ale stále pojedou dál. Do běžné operativy už totiž zasahuji mnohem méně, než dřív, v roce 2010 mi prošlo rukama 15 tisíc dokumentů, dnes je to desetina. Tu tíhu, pravomoci i zodpovědnost jsem přenesl na manažery, od operativy se oprošťuji a zajímají mě vlastně jenom koncepční věci.

Kvůli drahé elektřině propouštíme

Když se podíváme do roku 2050, z čeho bude Česko podle vás vyrábět elektřinu?

Myslím, že tou dobou by v Česku už nemusela být ani jedna uhelná elektrárna a těch asi 45 terawatthodin by mohly nahradit obnovitelné zdroje v čele s fotovoltaikou. K tomu dnes máme dvě jaderné elektrárny, u nich je otázka, jak dlouho je možné jejich životnost prodlužovat. Moje vize pro rok 2050 jsou tedy obnovitelné zdroje, plynové kogenerační jednotky, k tomu inteligentní řídící jednotky pro domácnosti a k tomu dožívající jaderné elektrárny.

Podle mě je cestou do budoucna obrovská decentralizace výroby energie. Vezměte si, že dnes máme 4,2 milionu domácností, ty ročně spotřebují asi čtvrtinu celkové výroby, 18 TWh. To všechno může do budoucna jít na obnovitelné zdroje. Zbytek – firmy – potřebují zhruba 50 TWh vyrobené energie. Z toho polovinu dokáží dodat jaderné elektrárny, takže reálně se řeší těch posledních 25 TWh.

Vy vidíte jako reálné, že v roce 2050 bude pocházet 65 procent elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Ano, věřím, že se to tam dostane, primárně díky fotovoltaice, která v posledních letech masivně zlevňuje. Já nejsem nijak „zelený“ ani agitátor za obnovitelné zdroje. Umím si to ale spočítat. Megawatt fotovoltaiky jsem před deseti lety stavěl za 100 milionů, dnes to dokážu za 15 milionů. To zlevňování je významné.

Jak se vyrovnáte s hlavním problémem fotovoltaiky – aby energie byla dostupná i ve chvíli, kdy nesvítí slunce?

Proto pro rozvoj fotovoltaiky nejsou klíčové ty panely, které jsou již dostatečně levné, ale právě baterie a inteligentní řídicí systémy. A řešení, kdy máte ve sklepě baterii, kde skladujete elektrickou energii ze slunce, už na trhu jsou. Sami s něčím takovým chceme přijít. Obnovitelné zdroje se prosadí díky tomu, že budou extrémně levné.

Obecně elektřina v Česku zdražuje, u mě ve firmách to znamená, že propouštíme 100 lidí jen proto, že je drahá elektřina. Jenže výrobní náklady solární energie se rok od roku snižují, a pokud bude ten trend pokračovat, do budoucna to bude jasná volba.

Co to znamená, že s něčím takovým chcete přijít?

Že si takový systém nyní ověřujeme u jedné naší firmy na pilotním projektu, když ten projekt vyjde a ukáže se, že to dokážeme zrealizovat, tak to budeme nabízet jako byznysovou službu. Buď firmám a domácnostem nabídneme prodej takového systému, nebo jim přímo budeme dodávat energii. Budujeme to od začátku, máme tři různé projekty: pro domácnosti, malé firmy a střední firmy.

O jak velkou investici z vaší strany jde?

Několik milionů, není to zatím velký projekt. Žádnou firmu jsme kvůli tomu nekupovali, děláme si to sami.

Narážíte na nějaké problémy?

Zatím jsou drahé a nedostatkové baterie. My máme zmapovaný doslova celý svět ohledně producentů solárních panelů, ty jsme historicky téměř všechny oslovili a vybrali si nejlepší dodavatele. Nemáme ale vůbec jasno v baterkách, kterým jednak nerozumíme, a jednak jde jejich vývoj hodně dopředu.

Kolik bude váš energetický systém stát?

Bude mít návratnost osm let, cena je asi pět milionů korun.

Krize teprve přijde

Přichází podle vás do Česka, do Evropy, krize?

Jistě. Krize přicházejí a odcházejí, to je normální běh ekonomiky. Sami ten pokles nyní pozorujeme, v hutnictví už klesá výroba. Ještě před rokem jsme měli zakázky šest měsíců dopředu, dnes máme pouze na šest týdnů dopředu. A tak jsou na tom všechny podniky. Ale dá se to poznat i z jiných ukazatelů – třeba že začne klesat cena šrotu, začne klesat cena feroslitin. To signalizuje, že nikdo tyto věci nekupuje a že objem výroby pomalu klesá.

Když zůstanu u hutnictví, tak je vidět, jak je trh rozhozený. Čína, kdysi importér oceli, je nyní silný exportér, který produkuje přes polovinu světové výroby. A to má pochopitelně na Evropu silný dopad. Pokud chceme, aby tu tato odvětví přežila, musíme inovovat. Zlevňovat. Zefektivňovat. Měli bychom být neustále v předstihu v tom technologickém know-how, což se ale v poslední době bohužel moc nedaří.

Jak reagujete vy?

My jsme měli plán, že výnos z naší fotovoltaiky měl jít právě na modernizaci do hutnictví. Můj plán byl, aby všechno, co elektrárny vydělají, šlo do obnovy a modernizace především chomutovských válcoven. Jenže namísto deseti a stamilionových investic přišel Energetický regulační úřad, který prohlásil, že jsme tam zapomněli zapojit několik kabelů, odebere nám licenci a zničí investici za 1,3 miliardy. Na nás, kteří jsme na konci roku 2010 finišovali s výstavbou fotovoltaických elektráren, byl podobný hon, jako v 50. letech na kulaky. Je to podobná demagogie.

Investice tedy nepřišly. Co to znamená?

Že stagnujete. Chátráte. Propouštíte.

To není moc optimisticky.

Ne, nezní. Ale tak to je. Tento měsíc jsme dali pokyn na propuštění dalších šedesáti lidí.