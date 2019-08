Vedení Prahy funguje, Pospíšil si problém vymyslel a jen to hrotí v médiích, tvrdí Bartoš | info.cz

Podle titulků v médiích to vypadá, že jste stranou dobrou leda tak pro opoziční práci, pokud jde ale o vládnutí, je to horší. Co se to na pražském magistrátu vlastně děje?

Magistrát, respektive vedení Prahy normálně pracuje na naplňování svých cílů. Problém v exekutivě nevidím, což lze doložit spoustou projektů, které byly zahájeny. Od nastartování výstavby metra D, přes diagnostiku mostů a plánování budoucích oprav, přidání jedné miliardy korun na platy zaměstnanců ve školství, zasazení první 160 tisíc stromů, pasportování městských bytů, otevírání brownfieldů pro budoucí výstavbu, či postupné hmatatelné kroky v digitalizaci městské agendy související zejména s dopravou, problematikou chytrého města i dalšími oblastmi, které moderní pražany zajímají.



A co tedy ty koaliční třenice?



Já celý humbuk, který se kolem magistrátu vytváří, a který rozdmýchávají někteří, paradoxně i koaliční politici, kteří ovšem na radě města nesedí a často řeší pouze nějakou pro občany irelevantní PR linku, chápu jako jakýsi doprovodný jev k zásadním systémovým změnám.

U Pirátů se transparentní politika, o které všichni tak rádi hovoří v kampaních, přetavuje v exekutivě do fyzické podoby. To se logicky po třiceti letech praxe dělat věci „nějak na oko“ setkává s jistou mírou odporu, a to jak u politických matadorů, tak u jejich partnerů v ovládaných firmách. Ale to se časem poddá.



V médiích je to ale většinově rámováno dost odlišně…



Bombastické titulky u článků, na které poukazujete, existují zejména proto, aby si člověk kliknul na článek nebo koupil noviny. Přes léto je to vždycky o chlup horší. Moc neřeším názorové sekce periodik či internetových médií, kde si může napsat každý de facto, co chce. Neřeším ani fantazie některých redaktorů, kteří se už tolikrát ve věci Pirátů spletli.



U seriózního článku, kdy je dán prostor všem aktérům, mi ten čtenářsky vděčný titulek sice také vadí, ale věřím, že si po jeho přečtení občan-čtenář udělá vlastní obrázek. A ten mi vychází tak, že prostě děláme, co jsme slíbili, a politika je pro nás stále prostředek změny, nikoliv platforma pro realizaci osobních cílů jednotlivců. A to platí jak v Praze, tak v jiných městech nebo v celostátní i evropské politice.



Dobrá. Aktuální pražská potyčka se týká plynáren, váš primátor se přitom nechal slyšet, že toto téma neopustí. Je to skutečně tak zásadní věc? Nepálí obyvatele Prahy jiné záležitosti? Třeba nedostupné bydlení či město přecpané auty?



To, že nějaké téma mediálně rezonuje, neznamená, že je tématem jediným.



Ale přesto…



Dostupnost bydlení v Praze řeší aktivně (pirátský radní) Adam Zábranský, a to nejen v otázce nevyužitých městských bytů, ale i jejich uvedení do oběhu. V rámci koalice se postupuje konsensuálně. Náměstek Hlaváček postupuje ve věci odblokovávání stavebních uzávěr a plánovaných výstaveb na tzv. brownfieldech – bývalých průmyslových areálech. Třeba v Bubnech může vzniknout domov pro 25 000 Pražanů. Důležitou věcí je i pražská podpora družstevního bydlení.



A co ta doprava?



Koordinace letních uzavírek, které mají dopad na kumulaci aut a letní zácpy, je u nových projektů již řízena koordinátory. A to jak na centrální úrovni, tak na úrovni městských společností.



V čem je vlastně jádro sporu, pokud jde o pražské plynárny?



Otázka Pražské plynárenské (PP) patří do skupiny „transparentní politika bolí“. Já se v těch věcech jako předseda strany nijak neangažuji, na rozdíl od předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila, který si ale spíše vytváří mediální zásahy (Pospíšil je i pražským zastupitelem a předsedou zastupitelského klubu Spojených sil pro Prahu – pozn. redakce). Faktem pro mě zůstávají tři věci, které by koaliční partneři, kteří mají tuto společnost v gesci, měli řešit. A měli je řešit už dávno.

PP neposkytuje informace z jednání představenstva členům dozorčí rady ani radě města. Za rok 2019 není předán jediný zápis z jednání jejího řídícího orgánu. Dozorčí orgán tak pozbývá svůj pravý význam, tedy kontrolní činnost. Obecně by se ale měla zlepšit transparentnost i tok informací ve všech městských společnostech. O to by se měl starat náš radní Adam Zábranský, ale musí mu to být adekvátně umožněno.



Paralelně sledujeme vyšetřování, která v PP řeší nevýhodné obchody s plynem, kdy stamiliony skončily někde na Kypru a kdy naprosto selhal mechanismus ověření obchodního partnera této firmy. A přestože má PP dobré ekonomické výsledky, nelze nad takovými závažnými pochybeními zavírat oči.



Jak to tak poslouchám, není toho málo…



Tím to ale nekončí. Koaliční partneři také měli vyvrátit střet zájmů, kdy dodavatelem plynáren byla firma Revis, která byla zároveň jedním z největších sponzorů jedné z pěti koaličních stran, které dnes tvoří radu hlavního města.



Vyplácení nenárokových odměn nad rámec standardní odměny, ačkoliv koaliční smlouva hovoří proti těmto tantiémám, je jen třešnička na dortu. Pokud si pak ředitel (Pavel Janeček – pozn. redakce) sám hlasuje pro své odměny, stejně jako pro odsouzeného podvodníka Březinu (pražský politik Karel Březina – pozn. redakce), je to podle mě přinejmenším amorální.



Takže postupu primátora Hřiba rozumíte, chyby se podle vás nedopustil?



Já nevím, co za Piráty šlo dělat jinak, než že pan primátor Hřib po dlouhé době, kdy se nic neřešilo a nevyvíjelo, na věci poukázal a partnerům předložil po třech jednáních návrh na odvolání ředitele PP. O tomto kroku tedy jednak partneři věděli a jednak – a to je na věci z mého pohledu nejparadoxnější – Piráty v radě přehlasovali.

Proto nechápu, proč předseda TOP 09 vystupuje v médiích, když de facto ve věci této neshody zvítězil a obhájil křeslo pro pana Janečka. Odpovědi na naše otázky ale chceme i nadále slyšet.



Jak hodnotíte jednání Spojených sil pro Prahu vy osobně? Především lídr TOP 09 Jiří Pospíšil vás jako Piráty nešetřil…



Podle mě je primárně problematická koordinace na úrovni samotné trojkoalice Spojených sil. Nemyslím si, že je pan Pospíšil v nějakém reálném sporu, snad kromě té Pražské plynárenské. Spíše věci jen mediálně hrotí, a to na úkor celostátní politiky vlastní strany. Ale je to jeho věc, jeho styl a vnitřní záležitost strany, jejímž je předsedou.



Lídr Prahy Sobě Jan Čižinský všechny aktéry vyzval k dohodě. Přesto: jak dlouho bude podle vás Zdeněk Hřib ještě primátorem?



Výsledek jednání Spojených sil a následující mediální výstup jsem zaznamenal, nicméně ho chápu jako dohru příběhu, kdy pan Pospíšil vymyslel problém, získal pozornost a pak to potřeboval nějak uzavřít. Skutečně si nemyslím, že by měl Zdeněk Hřib nějaký pokřivený komunikační styl. Je korektní, přesný a hledá konsensus.

Když se ovšem věci nehýbou, tak začne jednat. To je správně a to se od primátora očekává. Zajímavým rozuzlením celé této výzvy pak bylo, že primátor obratem potvrdil standardní pondělní koaliční schůzku, kde si chtěl kolegy a kolegyně vyslechnout, ale odpovědí mu bylo, že tato obvyklá schůzka být nemůže a navržen byl termín někdy na 26. srpna. A o čem to vypovídá, nechám, pane redaktore, jak na vás, tak na čtenářích, jak jsem o tom již mluvil.



A padne tedy kvůli aktuálním sporům pražská koalice, anebo ještě vydrží?



Já věřím, že takové věci koalici neohrožují a z pohledu občanů je důležitá zejména práce. Řada věcí není vidět hned, ale první výsledky jsou již hmatatelné. Nakonec právě to je nejdůležitější. Řídit Prahu s čistým štítem, bez klientelismu a vyvádění peněz, kam to jen jde. To byl slib Pirátů voličům a podle mě i náš největší závazek.



Zpětně vzato: co vám jako Pirátům dala koalice v Praze? Jaká je vaše základní zkušenost z tohoto svazku, o kterém mnozí už na začátku tvrdili, že bude značně nesourodý.



Je třeba se podívat, co se v Praze dělo za minulých vlád. Poslední volební období pod paní Krnáčovou byl skutečný chaos. Ten se v reálu daří odstraňovat.

Podílíme se na vedení největších českých měst. Je pravda, že s méně subjekty je dohoda a práce výrazně jednodušší, ale vše jde. Já si skutečně nemyslím, že by v koalici v Praze byly nějaké zásadní problémy, jen je potřeba se vzájemně informovat a hledat konsensus u stolu a ne „nátlakem“ přes média.

Ptám se mimo jiné proto, že na centrální úrovni patříte mezi hlavní oponenty Andreje Babiše. Umíte si představit – byť třeba teoreticky – povolební spolupráci s ostatními opozičními středovými a pravicovými stranami?



My v tuto chvíli spolupracujeme se všemi stranami ve sněmovně a v různých městech, kde máme své radní, jsme v koalicích třeba s ODS či ANO. Já věřím, že v řadě věcí máme kompatibilní záměry s řadou stran. V povolební spolupráci se budeme řídit strategií, kterou opět schválí celostátní fórum a občané ji budou před volbami znát. Její půdorys se nebude příliš lišit od té z roku 2017, podle které postupujeme nyní. Máme ambici sestavovat nebo se podílet na sestavování budoucí vlády. Jsou ale věci, přes které nejede vlak.



Například?



Spolupráce či podpora vlády s KSČM či SPD je pro nás nepřijatelná, v čele země musí stát člověk, který není ve střetu zájmů a který má nejen kompetenční, ale morální demokratické kvality. Stejně tak na ministerských postech musí být kompetentní lidé, kteří nejsou ve střetu zájmů. Nešli bychom do vlády, kde by byla většina politiků z hnutí ANO.