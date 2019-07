Vítězové a poražení vládní krize: Zeman se baví, ČSSD truchlí. Babiš vymýšlí, jak dál | info.cz

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš dal nahlédnout do toho, jak si představuje další vývoj vládní krize. Čtenáře Blesku seznámil s tím , že odmítá odchod ČSSD a s tím spojenou „rekonstrukci“ vlády, kterou by nově podporovali komunisti i Okamurova SPD. Avšak není jasné, jak chce prezidenta Miloše Zemana před zítřejší klíčovou schůzkou v Lánech přesvědčit, aby ustoupil. Zeman v posledních dnech několikrát potvrdil, že nehodlá odvolat Antonína Staňka z postu ministra kultury, což předznamenává právě konec sociálních demokratů v koalici. Cesty tu přesto jsou.

Nejprve stručná rekapitulace: Andrej Babiš pojede podle informací INFO.CZ za Milošem Zemanem s tím, že ho přemluví k ústupovému manévru. Jak to chce udělat, si Babiš nechává pro sebe. ČSSD sice chtěla mít peripetie okolo Staňka do včerejška vyřešené, nyní ale raději vyčkává a mlčí. Bez zajímavosti jistě není, kterak Babiš na veřejnosti rezolutně odmítá vznik vlády podporované SPD. A aby toho nebylo málo, předseda hnutí ANO nepochybuje, že pokud padne stávající vláda, země zamíří k předčasným volbám. Co na to všechno říká Zeman, je ve hvězdách.

Jisté je jedno: prezident se musí náramně bavit. Přitom je skoro jisté, že Babišovi s Hamáčkem neustoupí. Nemá k tomu důvod – tedy až na Ústavu, jejíž mantinely svými obstrukcemi soustavně testuje. Kdo z celé šlamastiky vzejde jako vítěz a kdo jako poražený? A nemůže to celé nakonec přece jen skončit předčasnými volbami, které by se konaly ještě letos na podzim? „Podle mne jsou samozřejmě předčasné volby možné, nicméně je to jen jedna z alternativ, s nimiž Babiš pracuje,“ upozorňuje v rozhovoru pro INFO.CZ politolog Lubomír Kopeček.

Zároveň mluví o tom, že Babiš může předčasnými volbami pouze „šermovat“ a využít je k nátlaku na ČSSD, aby ohledně Staňkovy demise ustoupila. Předseda sociálních demokratů už ale nemá kam ustupovat. V pondělí se navíc nechal slyšet, že testem voleb musí být připravena projít každá politická strana. Podle Kopečka je nicméně jasné, že předčasné volby na podzim jsou pro ČSSD velmi nebezpečné kvůli nízké podpoře. „Riziko jejího vypadnutí ze sněmovny je značné. Navíc na předčasné volby nemá ČSSD peníze – prostě s nimi letos nepočítala, což je další problém.“

Naopak pro hnutí ANO nejsou podle Kopečka přes stávající mírný pokles podpory předčasné volby zásadní riziko. „Předčasné volby by zjevně pořád s výrazným náskokem vyhrálo,“ uvažuje politolog. A pokračuje: „Opozice je rozdrobená. TOP 09, Starostové, KDU-ČSL mají stejný problém jako ČSSD, tedy vůbec se nemusí dostat přes pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do dolní komory. Předčasné volby by opozici poskytly jen velmi málo času na vytvoření nějakých smysluplných spojenectví. Spojování opozice komplikuje i problém s navrstvující klauzulí pro volební koalice.“

Přesto je podle Kopečka zřejmé, že Babiš označuje stávající menšinovou koalici se sociální demokracií za preferovanou alternativu a chce učinit maximum pro to, aby ji udržel ve hře. „Pokud by se mu to nepovedlo, má dvě možnosti,“ míní politolog. Buď začne vyjednávat o předčasných volbách, k čemuž by v dolní komoře potřeboval sehnat nejméně 120 poslanců. „Anebo začne hledat řešení v podobě vytvoření nějakého širšího zázemí pro menšinovou vládu hnutí ANO. Babiš sice vylučuje účast SPD ve vládě, ale ohledně pozitivního postoje SPD v parlamentu není podle mne situace tak jednoznačná,“ říká Kopeček.

Podobně to vidí také jeho kolega Ladislav Cabada. „Osobně si myslím, že po případném odchodu ministrů za ČSSD z vlády se premiér Babiš pokusí doplnit tým ministrů tzv. odborníky či členy hnutí ANO a vládnout dále,“ uvažuje Cabada v rozhovoru pro INFO.CZ. Přitom podle něj nelze vyloučit možnost opětovného vyvolání hlasování o nedůvěře vládě, včetně toho, že poslanci ČSSD by již tentokráte hlasovali pro vyslovení nedůvěry. „Na druhé straně SPD opakovaně prohlásila, že její odpor vůči vládě Andreje Babiše vyplývá z členství ČSSD v koalici,“ upozorňuje.

Jinak řečeno, nejen Cabada má za to, že pokud by ČSSD z vlády skutečně odešla, pak tato překážka pro Okamuru a jeho SPD odpadne. Politolog nicméně upozorňuje na zásadní okolnost, že by minimálně část voličů KSČM a SPD mohla považovat za problém společnou podporu Babišovy vlády. „Proto by pro SPD bylo daleko snazší a asi i vítanější dohodnout se s Andrejem Babišem jinak než na základě smlouvy a podporovat vládu výměnou za pozice v administrativě, mediálních a dozorčích radách a podobně.“

Jak tedy číst nedělní výroky Andreje Babiše v Otázkách Václava Moravce nebo pro Blesk Zprávy, dle kterých je vláda podporovaná stranami situovanými na obou okrajích české politiky vyloučena? Podle Kopečka si je můžeme vyložit i tak, že tolerance vlády ze strany SPD není úplně mimo. Vlastně to vidí obdobně jako Cabada: „Je to na první pohled slovíčkaření vůči výrazu podpora, ale podle mne je představitelné, že SPD odejde při hlasování o důvěře ze sněmovny, čímž sníží potřebné kvorum tak, aby vládě stačily hlasy poslanců ANO a KSČM. To by nebyla podpora, ale tolerance.“

Kopeček v této souvislosti připomíná, že podobný způsob, jak uspět ve sněmovně, už tady v minulosti byl. Konkrétně zmiňuje hlasování o důvěře druhé vládě Václava Klause v roce 1996, anebo hlasování o důvěře vládě Miloše Zemana v roce 1998. „Určitě to není pro Babiše dobré řešení, ale možné je,“ myslí si politolog. A v neposlední řadě je podle něj dobré nezapomínat na Trikolóru, která disponuje dvěma poslanci, a na tři dnes již bývalé poslance SPD. „I ti můžou mít význam v matematice hlasování o důvěře či nedůvěře – zvlášť, pokud by všech pět začalo vystupovat pod jednou značkou Trikolóry a šlo o jednotně vystupující skupinu,“ uzavírá Kopeček.