Vláda nic velkého neudělala. Její politika je krátkozraká a Babiš dluží lidem odpovědi, říká Bartoš | info.cz

Jak se dalo čekat, vláda, prakticky všichni ministři, dnešní mimořádnou schůzi odignorovali…

Byli tady tři ministři za hnutí ANO a předseda ČSSD, vicepremiér Jan Hamáček. Ten se tady ale jenom mihnul. A černého Petra si vytáhla ministryně financí Alena Schillerová, která jako jediná z vlády vystoupila. Z její strany to byl evidentně spíše marketingový prefabrikát. Z řady věcí, které ve svém vystoupení četla, bylo zřejmé, že nezná historické konsekvence některých událostí. Zkrátka několikrát neříkala pravdu.

Nejvíc mě překvapilo, že tuto mimořádnou schůzi předseda sněmovny naplánoval na dnešek přesto, že musel vědět, že je premiér na jednání v Bratislavě.

Myslíte, že to byl z jeho strany záměr?

Budeme se na něj obracet a budeme požadovat vysvětlení. Pokud to byla nedbalost, tak bych skoro řekl, že dost velká.

Premiér se nechal slyšet, že jde o zbytečnou schůzi a že tady leží asi dvě stě zákonů a že by je měla sněmovna radši schvalovat…

No vidíte, a Jaroslav Faltýnek si tady minulý týden pochvaloval, jak to tady funguje a jak se schvalují zákony. Problém ale je, a říká to i zpráva NKÚ, že jde skoro výhradně o malé šolichy, o dílčí úpravy. Ze strany vlády nejde o žádné smysluplné a potřebné reformy. Tady někde přidá, jinde ubere.

Množství zákonů 've frontě' není relevantní ukazatel. Řešme důležité věci. Někdy jsou to naprosté banality, které vláda navrhuje. Jako příklad mohu uvést „novelu“ zákona týkající se Rady pro Evropské strukturální investice, skrze kterou se chce premiér opticky vyvázat z toho, že nemá vliv na čerpání dotací. Víte, jaká je to změna zákona? Nahrazení slova „předseda“ vlády za slovo „člen“ vlády. Pro neznalé se může zdát, že konflikt zájmů je z pohledu EU vyřešen. Ale není, že?

Řada zákonů, které sněmovnou prochází, jsou transpozice evropské legislativy. A střet zájmů, který již osm měsíců chceme řešit, vychází právě z evropské legislativy, kterou se má ČR řídit, protože již platí a není namístě ji ignorovat. O tom jsme se také chtěli s premiérem mluvit. A týká se to pozice ČR v Evropské unii.

A o tom se jako podle Babiše mluvit nemusí? On prostě konstantně sněmovnou pohrdá, a pokud nemusí, tak do ní nechodí. Třeba pokud jde o interpelace, má žalostnou účast.

Hned po skončení schůze, která se de facto nekonala, neboť neprošel program, jste vystoupili s tím, že ji budete chtít svolat znova. Jak chcete premiéra dotlačit k tomu, aby příště dorazil?

Svoji řeč jsem dneska uvedl citací kusu výroků mistra Jana Husa: pravdu každému přejte. A myslím si, že nám nezbývá nic jiného, než takto apelovat na premiéra, aby odpověděl na naše otázky a vysvětlil, jakou má vláda strategii v rozličných oblastech, kde jsou nyní i podle nezávislé zprávy NKÚ problémy. Dluží to ani ne tak nám, jako hlavně občanům i svým voličům, lidem to určitě není jedno. Možná bych mu připomněl, že velcí světoví politici, se kterými se tak rád fotí, nestrkají hlavu do písku.

Vláda navíc skutečně nic velkého dosud neudělala. Tlačí leda tak svoje EET, které ale zdaleka nefunguje tak, jak původně předpokládali. Naopak protikorupční zákony tupí, nebo je rovnou zařezává.

Způsob, jakým Andrej Babiš splachuje frázemi problémy státu, je zkrátka neakceptovatelný. Třeba propad státního rozpočtu není žádná banalita. A pokud to má tak, že opakuje „sorry jako“ či „kampaň“ a už si ani nikdo nevybaví, k čemu to chytře jeho PR tým přilepil, a které použil i u Čapího hnízda, tak bych mu i veřejnosti možná připomněl, že směšně znějící pojmenování kauzy „Čapák“ stále označuje kauzu dotačního podvodu a ta jde teď k soudu (policie ukončila vyšetřování a navrhla obžalobu - pozn. redakce). Proto je třeba věci nebagatelizovat a do těchto závažných problémů tepat.

Osobně si ale umím představit následující: Babiš jezdí do regionů a příště tam bude lidem vykládat, že pracuje, zatímco vy svoláváte „nesmyslné“ schůze sněmovny…

Já jezdím po republice každou volnou chvíli, protože to je práce politika a leadera a moc dobře vím, jak důležitá a užitečná je to zpětná vazba. Nejedu tam ale v čase, kdy mám být na jednání sněmovny. Nikdy to není na úkor sněmovny. Sliby, které pří své tour rozdal, se nebojím označit za šílené.

A možná nedomyslel, jak si naběhl, když nám pak ukázal obal jakéhosi investičního plánu, který ale ve skutečnosti neexistuje. Chtěli jsme ho po něm, on ho ale nemá. Jsou to jen další sny a virtuální PR. A já myslím, že si toho lidé v regionech dříve nebo později všimnou. On tam sice jezdí a slibuje, ale žádný plán nemá.

Leda tak obrovské množství naprosto nerealizovatelných slibů. Ale to už jsme viděli v knížce „O čem sní“, u které přiznal 200 zamlčených autorů. Nehledě na to, že se může chlubit ekonomickým růstem ČR, tak ten bych zrovna vládě nepřipisoval a když se podíváme na detail, tak ten se ale nepromítá do bohatství domácností. A to lidé také vědí a cítí.

Je tady milion lidí v exekuci, většina lidí nemá nic naspořeno, platy jsou oproti západním sousedům nízké a naše kupní síla je nesrovnatelně nižší, než v okolních zemích. A ty drobný dárky se tady rozdávají na úkor rozvoje celých regionů. Peníze na silnice nejsou. Peníze na zasíťování internetem jsme propásli a nové nebudou. Je to nesystémová a krátkozraká politika. I ten jejich marketing by měl být o něčem, co skutečně dělají.

A jak v tomto vnímáte KSČM a ČSSD? Ani jejich zástupci na jednání sněmovny nevystoupili…

Tak komunisti to zobchodovali za jistá privilegia a za církevní restituce. To, že u moci drží oligarchu, jim jejich skalní voliči asi spočítají. Nehledě na to, že ti ostatní od nich už odešli. A pokud jde o ČSSD, je to strana, co má finanční problémy, která nemá aparát, kapacity a peníze na mimovládní fungování.

Potřebují mít tudíž ministerstva. Oni v podstatě v té vládě být musí. Nemají na výběr, je to pro ně životní nutnost. Proto je, dle mého názoru pan Jan Hamáček směrem k prohřeškům svého silnějšího koaličního partnera ve svých vyjádřeních tak opatrný.