Vláda zásadně omezila volný pohyb lidí. „Karanténu však nezavádíme,“ říká Babiš | info.cz

Konkrétně je nařízením vlády omezený volný pobyt po celém území České republiky kromě těchto případů:

„Vláda nařizuje osobám pobývajícím v České republice, aby se ve veřejném prostoru pohybovali jen na dobu nezbytně nutnou,“ uvedl Babiš na tiskové konferenci. „Karanténu nezavádíme, jen omezujeme volný pohyb osob.“

„Nikdo nikomu nezakazuje jít na procházku, do parku, do přírody. Jen prosím, je třeba omezit mezilidský kontakt,“ dodal ministr vnitra Jan Hamáček. „Žádná policejní represe a lustrování však nečekejte. Nikoho po ulici honit nebudeme, každý si musí uvědomit svou zodpovědnost,“ dodal ministr.

Vláda rovněž uložila státním správním orgánům, aby svým pracovištím nařídily omezený provoz, odložila senátní volby a povolala 2096 vojáků a přes 400 celníků, aby byli k dispozici policii ČR, uvedl Andrej Babiš.

„Vojáci a celníci především pomohou při ochraně hranic,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček.

‼ Vláda rozhodla s účinností od 16. 3. 2020 od 0:00 do 24. 3. 2020 do 6:00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.