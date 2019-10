Výroční zprávy České televize podpoříme, zní jasně z poslaneckého klubu hnutí ANO | info.cz

Poslanci a poslankyně hnutí ANO ve sněmovně podpoří schválení výročních zpráv České televize. Vyplývá to z ankety, kterou INFO.CZ mezi zástupci nejsilnější sněmovní frakce udělalo. Odpovědí jsme se sice dočkali jen od necelé desetiny zákonodárců, přesto lze na jejich základě říct, že výroční zprávy ČT za roky 2016 a 2017 mají velkou šanci projít. Vyloučit ale nelze ani možnost, že poslanci nestihnou všechny čtyři zprávy projednat.

Poslanecká sněmovna bude čtyři výroční zprávy České televize (o hospodaření a o činnosti za roky 2016 a 2017) projednávat tento týden ve čtvrtek. Poslanecký klub hnutí ANO je dominantní silou dolní komory, jeho pozice a postup jsou tedy prakticky u každého hlasování rozhodující. A přestože předseda hnutí a premiér Andrej Babiš na jaře na svém twitterovém účtu napsal, že ANO výroční zprávy České televize podpoří, v politickém zákulisí se čile spekulovalo o tom, že je hodí pod stůl.

Neschválení by mohlo znamenat nejen konec Rady ČT, ale především odvolání generálního ředitele televize Petra Dvořáka. To je i scénář, pro který se opakovaně vyslovil prezident Miloš Zeman, kterému leží Česká televize dlouho v žaludku. Podobně jsou na tom komunisté nebo SPD, kteří ve sněmovně tvoří Babišovu tzv. „záložní“ většinu.

Babiš se po pondělní koaliční radě nechal slyšet, že jeho poslanci budou hlasovat pro výroční zprávy. „Dohodli jsme se na podpoře zpráv. Ujištění, že programové prohlášení platí a žádný obchod neexistuje, mi od premiéra stačí,“ řekl podle ČTK ministr kultury za koaliční ČSSD Lubomír Zaorálek. A my jsme v uplynulých dnech kvůli stejné věci oslovili všech 78 zástupců nejsilnější parlamentní strany s jednoduchou otázkou: Budete hlasovat pro, anebo proti výročním zprávám ČT za roky 2016 a 2017?



Do vydání tohoto článku do redakce dorazilo sedm odpovědí, z toho šest kladných a jedna nerozhodná. „Ano, budu hlasovat pro schválení výročních zpráv, stejně tak jsem hlasovala na Volebním výboru,“ uvedla Barbora Kořánová. Jasnou odpověď poslal také Roman Kubíček: „Dobrý den, hlasují pro.“ O něco výřečnější byl Aleš Juchelka: „Jsem pro schválení zpráv.“ A připomněl, že se o zprávách diskutovalo na půdě volebního výboru za účasti managementu i radních ČT. „A zprávy o činnosti, stejně jako o hospodaření, jsme doporučili poslancům schválit. Budu se držet tohoto doporučení i na plénu sněmovny.“

V podobném duchu reagoval další člen volebního výboru z hnutí ANO Martin Kolovratník: „Vzhledem k tomu, že jsem pro tyto zprávy hlasoval už jako člen gesčního Volebního výboru (pro některé dokonce dvakrát – v minulém i v tomto volebním období), tak je pochopitelně podpořím.“ Ve shodě s Kolovratníkem je také Monika Červíčková, i ta nám napsala, že bude hlasovat pro schválení výročních zpráv České televize. Z reakcí, které redakce INFO.CZ obdržela, je pouze jedna svým způsobem vyhýbavá. Milan Brázdil nám napsal, že se o svém postupu rozhodnu až podle toho, „jak vše probereme v našem poslaneckém klubu.“

Navzdory poměrně jasné převaze hlasů pro stále nelze s jistotou říci, že poslanci zprávy kompletně schválí. Jedná se bezesporu o kontroverzní hlasování a s ohledem na zbývající čas nelze vyloučit zvraty. Kromě toho je možné, že se nedostane na všechny čtyři zprávy a poslanci stihnou schválit třeba jenom ty za rok 2016. A vzhledem k tomu, že ve sněmovně leží další dvě za rok 2018, situace by byla po hlasování stejně napjatá, jako před ním.