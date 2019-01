Za kritikou Vodičkova svazu si stojím, instituci zneužívá a zničil ji, říká poslanec Janda

Národní centrála proti organizovanému zločinu vyhodnotila, že v případě Vašeho vyjádření nešlo o trestný čin, a posunula věc k projednání imunitnímu výboru Sněmovny. Mění se tím pro Vás něco?

Na mém názoru to nemění nic. Za svými slovy si stojím a od pana Vodičky bych čekal spíše více sebereflexe než podávání trestního oznámení. Pan Vodička totiž podle mě zneužívá Český svaz bojovníků za svobodu (ČSBS) ke svému osobnímu prospěchu a financování vlastní existence. Zničil tak instituci, která měla nějaký kredit, o je to převážně on, kdo z ČSBS udělal pofidérní spolek.

Už víte, kdy by měl výbor věc projednávat?

To zatím netuším, protože informaci o tom, že na mě bylo podáno trestní oznámení a situaci nyní projedná výbor (sněmovní mandátový a imunitní výbor - pozn. redakce), jsem se dozvěděl v úterý večer od novinářů. Jinak bych o tom ani nevěděl. Oficiálně mi nikdo nic neřekl.

Jak se budete před výborem případně hájit, respektive dokládat svá tvrzení?

Nevím, co bych k tomu měl více dokládat. Pokud svaz bojovníků za svobodu 30 let po sametové revoluci vyznamenává lidi, kteří chtěli naopak nástupu demokracie zabránit, tak k tomu nemám víc co dodat. Za svými slovy si stojím, a pokud po mě bude chtít výbor nějaké vyjádření, tak klidně zopakuji to, co jsem řekl ve Sněmovně. Pro mě jako poslance je úkolem upozorňovat na podobné věci. Ať si tento spolek oceňuje, koho chce. Ale ať to nedělá z peněz daňových poplatníků.

V reakci pro deník Právo jste uvedl, že byste spíše Vy měl podat oznámení na pana Vodičku. Máte to v plánu?

To bylo řečeno spíše v nadsázce, protože jsem byl poměrně překvapený tou informací o podání trestního oznámení. Pro mě je urážkou na cti, že si mě pan Vodička vůbec bere do úst. Ale oznámení neplánuji.

Vaše vyjádření zaznělo v rámci debaty o udělení dotací pro ČSBS, které jste navrhoval snížit. Dotace nakonec zůstanou beze změny. Budete se v problematice financování ČSBS angažovat i nadále?

Společně s kolegyní Janou Černochovou a Pavlem Žáčkem (oba ODS) jsme podali pozměňovací návrh, podle kterého se tyto peníze měly přerozdělit jiným spolkům, které skutečně konají nějakou osvětovou činnost, která se týká bývalých politických vězňů a členů odboje. Velice mě v tomto ohledu mrzí postoj pana premiéra Andreje Babiše. Ten mi totiž přislíbil, že určitě nebude souhlasit s tím, aby tyto peníze byly opět spolku přiděleny. Na klíčovém hlasování ale nebyl a klub ANO byl proti našemu pozměňovacímu návrhu a podpořil tak opětovné přidělení dotací. Pokud je pan premiér předsedou ANO a nemá vliv na své poslance, tak na to přidělení dotací tlačí buď někdo z jiné strany, možná komunisté, nebo to může být jinak a můžeme o tom spekulovat. Samozřejmě se na to budu i dál zaměřovat.

Cítíte po svém vyjádření podporu právě i od jiných spolků sdružujících politické vězně a odbojáře? Například od Spolku odboje, který se z ČSBS vyčlenil před dvěma lety právě kvůli kritice Jaroslava Vodičky?

V kontaktu s nimi nejsem, ale podporu cítím, a to jak na mém facebookovém, tak twitterovém profilu a vím, že spolky stojí za mnou. Chodí mi i podpůrné smsky. Samozřejmě se objevují i nějaké negativní reakce a přišla mi už dokonce i nějaká výhružná zpráva, ale to házím rovnou do koše.