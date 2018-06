Že stále není signál v metru je ostuda, říká český „pan síť“ Petr Slováček

Že se až nyní dostáváme k pokrývání pražského metra je ostuda, tvrdí Petr Slováček, generální ředitel telekomunikační společnosti CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura). „Na druhé straně jsem ale rád, že náprava toho stavu jde podle plánů a první úsek by měl být pokrytý do konce roku,“ říká manažer, který se na vrcholných pozicích v telekomunikačním byznysu pohybuje už přes 30 let.

Může někoho, kdo se pohybuje v telekomunikacích přes 30 let, ještě něco překvapit?

Jasně že ano. Mám velké štěstí, že moje práce je ohromně dynamická a během těch 30 let jsem tak mohl pozorovat, jak se mění. Díky tomu, že jsem taková rarita a působím ve stejné firmě vlastně od revoluce; díky tomu jsem zažil všechny možné vlastníky i to, jak se celé to prostředí vyvíjelo. Co mě na práci baví nyní nejvíc je, že je vidět velký rozmach odvětví. Investujeme spoustu peněz do nových technologií a do toho, abychom Česku dodali rychlejší internet.

Co to znamená spoustu peněz?

Aktuálně jsme uprostřed sedmiletého investičního plánu, na nějž máme 22miliardový rozpočet. Současné tempo investic je ještě o něco větší než průměr těch sedmi let, utrácíme čtyři miliardy ročně. Když to zjednoduším, tak naše investice jsou hlavně o tom, že nahrazujeme staré, metalické kabely novými optickými, které mají mnohem větší datovou kapacitu a jsou pro přenos signálu vhodnější. Optiku umíme zavést už přímo do domu.

Sedmiletý plán je docela běh na dlouhou trať.

Je a není. Ona to byla jedna z věcí, kterou jsem očekával od našeho oddělení od O2 před třemi lety – tedy že se budeme moci zaměřovat i na projekty s dlouhodobějším časovým horizontem. V našem byznysu to je potřeba, investiční plány ohledně infrastruktury, pokud se dělají na jeden, dva roky, jsou docela na nic.

Nebylo tyto projekty zapotřebí uskutečnit už dříve?

Určitě by to bylo lepší, trochu jsme to zaspali. V době, kdy jsme byli vlastnění Telefónicou, tak takový investiční program neexistoval a infrastruktura stagnovala. Věci se změnily až s příchodem PPF. Na druhou stranu ale nyní můžeme zavádět novější technologie, které se objevily až v poslední době.

Jaké například?

Jednou z nich je třeba vectoring. Tato technologie funguje na podobném principu, jako sluchátka, která potlačují okolní hluk. Ty vlastně nahrají okolní hluk, který převedou do protifáze, kterou ho vymažou. A stejně funguje i vectoring. V metalickém kabelu po cestě vznikají různá rušení a přeslechy, které ale můžeme odmazat tím, že do toho kabelu přimícháme signál v opačné fázi.

Přijde podle vás doba, kdy bude Česko kompletně pokryté optickými kabely? Zatím jich zde máme asi 43 tisíc kilometrů.

Já si myslím, že se těch metalických kabelů nikdy tak úplně nezbavíme. Jsem přesvědčený, že tu s námi v nejbližších deseti letech zůstanou, byť třeba jen na těch posledních metrech k přípojce. Ale v příštích letech budeme tu optiku protahovat čím dál tím blíž k zákazníkovi a infrastrukturu posouvat tímto směrem.

Měl by podle vás být internet zdarma?

Nic není zadarmo. Vždycky to někdo musí zaplatit. Je možné, že jednou se někdy v dostaneme do stavu, že to nebude koncový uživatel, ale provoz půjde pokrýt například z reklamy. Nevím, jestli je to životaschopný model, ale třeba nás to jednou čeká.

Co kdyby náklady platil stát?

V takový model nevěřím. Proč zrovna internet? Vždyť takto můžete ukázat na jakékoliv zdroje – energii, plyn, vodu. Ani jedna z těchto komodit není zdarma, tak proč by zrovna internet měl být? Takový model se mi ale nelíbí ani proto, že když financování není postavené na reálném byznysu, tak většinou kulhá. A řídit rozvoj telekomunikací ze státních peněz podle mě rozhodně není ideální.

Privátní vlastnictví je v tomto ohledu lepší?

Podívejte, nám každý rok provoz v síti roste dvojnásobně. A my bychom samozřejmě mohli strčit hlavu do písku a říct, že ty současné limity jsou už dostatečné a že není třeba se nikam posouvat. Ve špičce by sice byl internet o trochu pomalejší, ale nikdo by nám nic nemohl vytýkat. Tohle ale není směr, kterým chceme jít.

Čím je způsobený ten růst provozu? Promítá se tam už i Internet of Things (IoT)?

Hlavně streamováním, videem. Vysoké rozlišení už je dneska standard a stále více lidí sleduje obsah v ještě vyšším rozlišení. Co se týče IoT, tak i tento provoz pomalu přichází a určitě ho v budoucnu bude ještě více. Ten nástup je ale postupný a samotný provoz tím zase až tolik příliš nenaroste. V tomto kontextu budou důležitější faktory, na které se zaměřit – například latence sítě, protože ty přístroje většinou komunikují pomocí mnoha malých zpráv.

Jezdíte metrem?

Ano, celkem často.

Neštve vás, že tam není signál?

Štve. A souhlasím s tím, že to je do jisté míry ostuda. Snad všichni mají tak nějak pocit, že takováto věc patří mezi naprosté základy. Myslím, že ani tak nejde o telefonování, ale spíš o data, metro je ideální místo, kde lidé chtějí to připojení k síti využívat. Takže já jsem jenom rád, že se to celé dalo dopředu a že to připojení bude.

Máte nějaké informace o tom, jak ty přípravy probíhají?

Staví to konsorcium operátorů pod vedením T-Mobilu, takže za ně nechci nijak komunikovat. Ale podle toho co vím, jsou projekty schválené a příprava výstavby běží. Na podzim by měla být podle plánu pokryta první část mezi Roztyly a Muzeem, a pak na to naváže i zbytek metra.

Metro není jediné bílé místo v Česku. Podle statistik za rok 2016 nemá přístup k internetu 16 procent domácností. Čím to je?

To číslo se mi úplně nezdá, myslím si, že v naprosté většině republiky dnes není problém se k internetu připojit. Často i na těch bílých místech to vykrývá mobilní operátor, nebo se tam podmínky zlepšily. Ale na druhé straně se jistě mohou najít lidé, třeba starší generace či lidé žijící na samotě, kteří to připojení nepotřebují. Mladá generace se ale bez internetu pochopitelně neobejde.

Podle vás tedy s místy nepokrytými internetovým připojením není v Česku problém?

Jistě že Česko není pokryté úplně stoprocentně. Myslím, že nyní se dělá aktualizovaná mapa bílých míst, která nám lépe ukáže, jak na tom jsme. Jsem přesvědčený, že od posledního měření se to zlepšilo. Na každý pád to není tak, že by na bílých místech nebyl internet, mít tam spolehlivou 100megabitovou linku asi není aktuální, ale úplná divočina to také není.

Vyplatí se tedy vám nebo operátorům tato místa pokrývat?

Je pravda, že v určitých místech republiky zkrátka žádná fixní infrastruktura není a pro nikoho není ekonomicky rozumné tam investovat. Finančně se to nevrátí, a když to vezmu za CETIN, tak my jsme hodně vytíženi vlastními investičními projekty. Ale zase v takovém případě má smysl využít různé dotace, které se na vykrytí těchto míst vypisují.

Jak je to s 5G sítěmi? Kdy podle vás můžeme očekávat jejich spuštění?

Podle mě to nyní nehrozí. Vezměte si, že jen výstavba, rozšiřování a údržba 4G sítí stála operátory opravdu velké peníze. Nyní s tím, jak na těchto sítích roste provoz, tak ještě musejí doplňovat nějaké kapacitní vrstvy. Myslím tedy, že se operátoři zatím budou soustředit na současné sítě, než půjdou do 5G. Navíc ta technologie ještě není úplně hotová.

Je možný scénář, že by operátoři mohli třeba při výstavbě infrastruktury pro 5G spolupracovat?

Pro ně je hlavní hledisko ekonomická návratnost. Kdysi se operátoři mezi sebou předháněli, kdo má lepší pokrytí, toho a onoho regionu, kdo toho má víc postaveného. Vzpomeňte třeba na 2G a 3G sítě. Jenže dnes už je docela dobře pokrytá většina země a tento argument už ztrácí na své síle. Pro zákazníky tak už nebude tolik důležité, zda jeden operátor bude mít 5G o měsíc dříve než druhý. Myslím, že to by mohl být spolu s ekonomickou otázkou důvod k tomu, aby operátoři nějak spolupracovali.

Ekonomický smysl jim to dá asi určitě.

Na českém trhu jsou nyní tři nebo čtyři operátoři, u kterých má smysl očekávat, že budou mít o infrastrukturu pro pátou generaci sítí zájem - a bylo by opravdu velmi neefektivní ji budovat čtyřikrát. Proto věřím, že se nějakého sdílení dočkáme, minimálně na backhaulu (část sítě, která propojuje páteřní síť, pozn. red.) nebo na pasivním sdílení věží či základnových stanic. Je na každém operátorovi, aby si spočítal svůj ekonomický model, ale věřím, že ta příležitost zde je.