Zemanovi nejde o Pocheho, ale o zahraniční politiku a směřování na východ, říká expert

Protože Miroslav Poche doposud nebyl prakticky v žádném ohledu něco na způsob prezidentova muže, nemůže si být Zeman podle Kunštáta jistý tím, zda mu půjde takříkajíc na ruku. Zeman – soudí politolog – sleduje alternativní cíle. „Buď chce skutečně prosadit místo Pocheho svého zcela loajálního člověka,“ je přesvědčený Kunštát a zmiňuje jako typický příklad Jana Kohouta. „Anebo alespoň aktuálními obstrukcemi donutit sociální demokracií a jmenovitě potenciálního šéfa diplomacie Pocheho, aby v budoucnu tancovali, či spíše museli tancovat, podle jeho not.“

To by ale předpokládalo, že by Miloš Zeman, „jelikož není blbec,“ – říká politolog s odkazem na známou Zemanovu tezi – „pod nějakou záminkou změnil názor a Pocheho nakonec akceptoval.“ V každém případě aktuální kauza, která vypukla vzápětí po pátečním zveřejnění vnitrostranického referenda sociální demokracie o vstupu do vlády, podle Kunštáta dokazuje, že Zeman fakticky (spolu)sestavuje vládu. „Je to totiž zjevné, že v ní usednou jím protežovaní politici, lhostejno, zda v dresu hnutí ANO nebo ČSSD.“

Faktem ale je, že jména ministrů za hnutí ANO na rozdíl od těch za ČSSD široká veřejnost zatím nezná. I to je jedním z témat schůzky předsedy ČSSD Jan Hamáčka a Andreje Babiše. Hamáček přitom věří, že se spory okolo nominace na post ministra zahraničí vyřeší do konce týdne. „Nepředpokládám, že by jméno Miroslava Pocheho na post ministra zahraničí znamenalo osobně pro Andreje Babiše samo o sobě nějaký zásadní problém, jakkoliv se Babiš takříkajíc ex post snaží hledat nejrůznější argumenty, více či méně mylné, více či méně zavádějící, v každém případě však zástupné,“ glosuje situaci Kunštát.

Babiš podler něj spíše tímto nešťastným způsobem reaguje – pragmaticky a zároveň velmi defenzivně – na neústupnost prezidenta Zemana. „Babiš se tím ovšem ve vztahu k hlavě státu sám manévruje do pozice velmi poddajného politického hráče. Je potřeba připomenout, že hlava státu nemá přísně vzato z hlediska ústavy možnost vetovat jakéhokoliv nominanta, který je mu premiérem předložen – snad s výjimkou vážného podezření z vlastizrady, tedy proto, že dotyčný je například prokazatelně ve spojení s cizí mocí,“ připomíná politolog.





Andrej Babiš by podle Kunštáta zřejmě potřeboval krátký kurz z českého ústavního práva. „Je to totiž on, kdo sestavuje vládu, nikoliv prezident. Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně, nikoliv prezidentovi. Z dikce naší Ústavy plyne, že premiér členy vlády navrhuje, prezident je na jeho návrh jmenuje. Tečka. Posuzování politického, odborného ani morálního profilu kandidáta není v jeho kompetenci,“ pokračuje Kunštát v rozhovoru pro INFO.CZ.

Pokud jde o Hamáčka, podle Kunštáta dostává své pověsti bezkonfliktního, konsensuálního politika. „Což ale v některých okamžicích – jako je například aktuální „kauza Poche“ – může být vykládáno také jako slabost, která v politice bývá často potrestána,“ uvažuje politolog. Hamáček podle něj připomíná boxera, kterého zatlačil do kouta ringu ne jeden soupeř, ale hned tři: Babiš, Zeman a Filip.

„Hamáčkovi se proto nyní velmi obtížně nějakým způsobem manévruje a nejsem si jist, zda ještě může uhrát alespoň tzv. neprohru, řečeno slovy Václava Klause. Jedno je jisté, Hamáček nyní hraje o poslední zbytky důstojnosti: důstojnosti ČSSD jako celku i důstojnosti sebe samého jako jejího lídra,“ uzavírá Kunštát.

Spor o možného ministra zahraničí se s novou intenzitou rozpoutal o víkendu. V pátek udeřil jako první Hrad, v sobotu se k němu přidal prostřednictvím sociálních sítí i tisku premiér Andrej Babiš, následně se k nim v neděli připojil také předseda komunistů Vojtěch Filip. Předseda ČSSD Jan Hamáček nicméně navzdory tlaku z několika stran zatím stále tvrdí, že jeho strana nemá kam ustupovat a že si nebude nechávat lustrovat své kandidáty do vlády.

Hamáček následně ostatní aktéry sporu vyzval, aby drželi dohody, od Babiše chce slyšet jeho kandidáty na ministerstva. Zatímco výběr ČSSD je setrvale torpédován, o adeptech hnutí ANO se nanejvýš spekuluje a jejich jména jsou tajemstvím, což ještě umocňuje nerovné vztahy mezi oběma potenciálními koaličními partnery.

O něco smířlivější reakce na stranu Babiše, Zemana a Filipa nicméně zazněla od prvního místopředsedy ČSSD Jiřího Zimoly. České televizi dokonce řekl, že je na čase začít jednat o jiném jméně za Pocheho a zmínil Lubomíra Zaorálka.