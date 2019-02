Český šofér dostal dva roky za migranty. Francie je šílená, nemůžete si ani odskočit, říkají kolegové

Soud ve Francii zpřísnil trest českému řidiči kamionu Jiřímu Saganovi. Za převoz migrantů má za mřížemi nově strávit rovnou dva roky a na čtyři roky má zakázaný vstup do země. V chladícím boxu Sagana se loni našlo 15 Iráčanů. Šofér tvrdí, že o nich nevěděl a do vozu mu prý vlezli, když spal. Kolegové kamioňáci jej hájí a s jeho výkladem souhlasí. Řidiči Pavel, Lukáš a Martin se pro Blesk Zprávy shodují s názorem, že je pro ně Francie nebezpečná.

Francie se stala pro řidiče kamiónů pomalu peklem. Dle kamioňáků zde není radno zastavovat pomalu ani na čůrání, aby nepřišli o drahocenný náklad nebo jim někdo nenarušil plombu, bez které je celník nepustí přes hranice.

V případu uvězněného řidiče ve Francii vidí šoféři velkou nespravedlnost, která jim připomíná i jiné strasti z cest. V souvislosti s aktuální kauzou českého šoféra, který ve čtvrtek vyfasoval dva roky natvrdo za převoz migrantů, se řidiči ozývají s výtkou na nespravedlivé jednání, ale také se zhoršující se situací ve Francii.

„Projíždět Francií je šílenost. To, co se tam děje, je neskutečný. Po povinné přestávce můžete po prohlédnutí auta zjistit, že vám narušili náklad nebo, nedej bože, vykradli kabinu,“ říká řidič Lukáš Vařil (31) a není sám.

Převaděčské gangy dokážou migranty propašovat i do kamionů

„Bezpečnostní složky ve Francii to prostě nezvládají, nemůžete se pomalu ani v klidu na cestě vyčůrat, protože vám za tu chvíli dokážou vykrást kabinu nebo vlézt do nákladového prostoru,“ svěřil se kamioňák Martin Medelský a dodává, že největší problém představují převaděčské gangy, které jsou dnes na vysoké úrovni a dokážou lidi propašovat do nákladního prostoru zcela nepozorovaně. A to aniž by porušily plombu nebo plachtu. „Okem to drobné narušení pak nepoznáte,“vysvětluje Martin.