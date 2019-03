Do Německa míří za příbuznými přes tisíc migrantů měsíčně. Počty od loňska vzrostly

V Německu úřady zaznamenaly nárůst počtu cizinců, kteří se do země stěhují za svými příbuznými se statutem dočasné ochrany. V porovnání s loňským rokem se jedná o dvojnásobek přistěhovalců. Píše o tom deník Neue Osnabrücker Zeitung s odkazem na statistiku německého ministerstva vnitra.

Zatímco ve druhé polovině loňského roku přijíždělo do Německa za příbuznými s dočasnou ochranou v průměru 500 rodinných příslušníků, už v prosinci se jejich počet zvýšil na 1050. Minulý měsíc přijelo do Německa 1090 cizinců, kterým německé úřady přiznaly právo na přestěhování k příbuzným. A do poloviny února k nim přibylo dalších 704 lidí.

„Slučování rodin se výrazně zrychlilo, počet vyřízených žádostí roste,“ uvedl mluvčí ministerstva vnitra. V prosinci a v lednu tak byla v obou případech o několik desítek lidí překročena maximální kvóta, na které se dohodla vládní koalice v létě loňského roku. Tehdy se němečtí sociální demokraté dohodli s CDU/CSU, že znovu umožní slučování rodin i v případě uprchlíků s dočasnou ochranou, ovšem počet příchozích bude omezen na maximálně 1000 měsíčně. Dva roky předtím německý parlament vzhledem k uprchlické krizi možnost sestěhování příbuzných k těmto uprchlíkům dočasně pozastavil.

Prchli z KLDR, dnes jsou zdrojem cenných informací. Zběhové mohou pomoct i Trumpovi

Po zrušení tohoto opatření se počty vyřízených žádostí o přistěhování nejprve několik měsíců pohybovaly pod stanovenou hranicí, v posledních třech měsících ale byla kvóta beze zbytku naplněna a dokonce mírně překročena. Není vyloučené, že tento nárůst povede k přehodnocení migrační politiky. Podle Neue Osnabrücker Zeitung evidovaly německém ambasády v polovině února 36 tisíc dotazů od lidí, kteří by chtěli přijít do Německa v rámci slučování rodin.

Na sloučení rodiny mají automaticky právo ti uprchlíci, kterým byl v Německu přiznán azyl nebo trvalá ochrana. Omezení, dané zmíněnou kvótou, se týká uprchlíků s takzvanou omezenou ochranou. U těchto lidí stát předpokládá, že se v budoucnu vrátí do země původu, ovšem aktuálně jejich návrat není možný kvůli hrozbě násilí a smrti v jejich domovině. Tento statut mají v Německu často uprchlíci ze Sýrie.

Německo deportovalo do severní Afriky rekordní počet žadatelů o azyl

Otázka, v jaké míře by měl stát slučování rodin povolit, rozděluje německou politiku od začátku takzvané uprchlické krize v roce 2015. A podobné je to nyní po zveřejnění aktuálních čísel. Zatímco někteří politici volají po tom, aby bylo slučování rodin omezeno nebo zrušeno, jiní naopak žádají, aby stát povolil nejbližším příbuzným uprchlíků příjezd do země bez jakýchkoliv omezujících kvót.

„Toto omezení musí být okamžitě zrušeno. Právo na sloučení rodiny musí znovu platit pro všechny uprchlíky,“ řekla Neue Osnabrücker Zeitung Ulla Jepkeová, poslankyně německé strany Die Linke (Levice). Zastánci slučování rodin argumentují nejen humanitárními důvody, ale také tím, že když stát umožní uprchlíkům, aby žili se svou rodinou, přispívá to údajně k jejich lepší integraci. Jen v letech 2015 až 2017 získalo německé vízum 126 tisíc příbuzných lidí, kterým byly v Německu přiznány různé formy statutu uprchlíka.