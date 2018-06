Merkelová balancuje nad propastí: Zlomí jí hádka kvůli vracení migrantů vaz?

Německá kancléřka Angela Merkelová v těchto dnech čelí dosud největší politické krizi, která může rozbít pracně skládanou velkou koalici CDU/CSU a SPD. Německá média poukazují na to, že možný rozpad aliance křesťanských demokratů se sesterskou CSU, který je také ve hře, by vyvolal v zemi zemětřesení. Za vším stojí vážné neshody kancléřky s ministrem vnitra Horstem Seehoferem o budoucí podobě německé azylové politiky.

„Nelegální migrace je z jednou výzev pro Evropskou unii,“ řekla ve čtvrtek německá kancléřka Angela Merkelová a dodala, že Německo „by nemělo jednat jednostranně, bez konzultací a na úkor třetích stran“. Její slova byla určena především ministru vnitra Horstu Seehoferovi, se kterým se nemůže shodnout na tom, jak by Německo mělo přistupovat k migrantům.

Někdejší bavorský premiér Seehofer, který je od března ministrem vnitra, patřil dlouho k nejostřejším kritikům migrační politiky kancléřky. Jejich spory o uprchlickou a azylovou politiku, které sahají až do roku 2015, kdy v Evropě odstartovala uprchlická krize, se nedařilo urovnat ani před loňskými volbami do Bundestagu, což se podepsalo na výrazně nižším výsledku CDU/CSU.

Nyní jde o Seehoferův plán, podle něhož by Německo mělo vracet běžence, kteří do země přijdou z jiného státu EU, Švýcarska nebo Norska, hned na německých hranicích. Německo právo sice tento postup zná, v případě výjimečných humanitárních situací se ale neuplatňuje. Výjimečná situace ve Spolkové republice trvá totiž už od září 2015, kdy ji vyhlásil tehdejší ministr vnitra Thomas de Maiziére. Merkelová tehdy

Kancléřka Seehoferův plán odmítá a nechtěla se vyjadřovat k jeho konkrétním bodům. Německá média uvádějí, že má přibližně šedesát bodů a obsahuje například návrh na zřízení záchytných center, v nichž budou běženci během celého azylového řízení.

Co se bude dít dál?

Německá i zahraniční média se vesměs shodují, že Německo a kancléřka Merkelová aktuálně procházejí nejhlubší politickou krizí. Kancléřčin postoj se nelíbí nejen politikům sesterské CSU, která je bavorskou odnoží křesťanských demokratů Merkelové, ale v posledních dnech ho kritizovali i její spolustraníci. Za Seehofera se postavil například saský premiér Michael Kretschmer, ale také řada křesťanskodemokratických poslanců. Naopak s podporou může kancléřka počítat od sociálních demokratů, s nimiž CDU/CSU vládne ve velké koalici.

Merkelová i proto v posledních dnech několikrát zdůraznila, že Seehoferův plán považuje za důležitý a že s ním v řadě bodů souhlasí. O vracení migrantů na hranicích se ale podle ní musí vést ještě vážné debaty.

Jak píše Deutsche Welle, pokud se nepodaří spor urovnat kompromisem, o který se už pokusily obě strany, celá krize by mohla ochromit pracně sestavovanou velkou koalici. Ministr vnitra Seehofer už v minulosti pohrozil, že bude svůj plán realizovat i bez posvěcení kancléřkou. Něco takového ale německá ústava neumožňuje, a pokud by k tomu došlo, zcela jistě by to zapříčinilo pád vlády.

„CSU se snaží zaujmout tvrdou linii vůči migraci, aby oslovila voliče. A mohou to udělat,“ řekl politolog z Univerzity v Kielu Marcel Dirsus. „Nemohou ale obejít vlastní kancléřku, a to i z toho důvodu, že Merkelová zůstává mezi Němci stále silně populární“.

Nedávný průzkum veřejného mínění pro veřejnoprávní televizi ARD ukázal, že více než tři pětiny Němců si myslí, že by SRN měla vracet zpět migranty, u kterých se na hranicích zjistí, že u sebe nemají žádné doklady totožnosti. Většina oslovených si také přeje zpřísnění dosavadní uprchlické politiky i v jiných oblastech.

Na druhou stranu stejný průzkum odhalil, že spokojenost Němců s prací kancléřky Merkelové klesl za poslední měsíc pouze o jeden procentní bod na 50 %. U Horsta Seehofera šlo o pokles o čtyři procenta – spokojeno s ním bylo 43 % oslovených.