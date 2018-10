Rakouský vicekancléř srovnal Čechy s muslimy. Kvůli krácení přídavků na děti

Koláže s muslimskými ženami, které už údajně nebudou dostávat tak štědré „výživné“ z rakouské státní kasy, nejprve zveřejnila partnerská organizace Svobodných s názvem Freiheitlichen arbeitnehmer (Svobodní pracující), jednu z nich ale na svém oficiální facebookovém profilu sdílel i předseda FPÖ a rakouský vicekancléř Heinz Christian Strache. Obrázek je doplněn slovy: „přídavky pro děti v zahraničí budou kráceny! (….) Díky tomu uspoříme 100 milionů eur pro děti a rodiny v Rakousku...“ To vyvolalo tvrdou kritiku jak ze strany lidskoprávních organizací, tak opozice.

„To je ta nejhorší demagogie,“ prohlásila podle deníků Der Standard šéfka strany NEOS Beate Meinl-Reisingerová. Jak připomněla třeba rakouská nezisková organizace SOS-Mitmensch, krácení přídavků se prakticky vůbec netýká zahraničních muslimů nebo obyvatel Blízkého východu či Afriky. Postiženy budou tímto opatřením z 90 % zahraniční zaměstnanci, pocházející z Maďarska, Slovenska, Česka, Polska, Rumunska a dalších států EU. Dětem zaměstnanců ze zemí mimo unii se s výjimkou diplomatů takřka žádné přídavky z rakouské státní pokladny nevyplácejí.

"Pan vicekancléř takhle fakta musí dobře znát. Přesto se podílí na lstivých lžích a nenávistných kampaních FPÖ,“ uvedl mluvčí organizace SOS Alexander Pollak. Strana NEOS dokonce zvažuje, že kvůli lživé a xenofobní propagandě bude Svobodné žalovat.

Kdyby totiž FPÖ chtěla rakouské voliče pravdivě informovat o tom, koho na zkrácených přídavcích připravila o peníze, musela by na koláže místo muslimských žen umístit fotografie českého kuchaře, slovenské pečovatelky nebo rumunské uklízečky. Právě takovým zahraničním zaměstnancům se totiž budou příspěvky krátit. Jen Češi pracující v Rakousku přijdou podle hrubých propočtů na dětských přídavcích o zhruba 5 milionů eur (zhruba 128 milionů korun) ročně, Slováci o třikrát tolik. Podstata zákona schváleného rakouskou vládou a nedávno i parlamentem totiž spočívá v tom, že zahraniční zaměstnanci dojíždějící za prací do Rakouska nebudou jako dříve dostávat stejně vysoké přídavky na děti jako Rakušané, ale budou se muset spokojit s částkou, odpovídající životním nákladům v jejich domovských zemích. Pro Čechy to konkrétně znamená snížení přídavků o 40 %.

Protože by ale fotografie českého kuchaře či číšníka, kterého rakouská vláda „obrala“ ze dne na den o tisíce korun, nepůsobila na rakouské voliče dostatečně úderně, zvolili Svobodní raději obrázek žen oděných v muslimských šátcích. A to i přesto, že těmto ženám nikdo přídavky brát nebude. Podle některých opozičních politiků to přitom není ani zdaleka první případ, kdy FPÖ ve snaze o voličskou podporu takto manipuluje s fakty.

Strana Svobodných založila svůj volební úspěch především na kritice migrační politiky EU a boji proti takzvanému politickému islámu. Prosazovala a prosazuje ale mimo jiné také zmírnění současných sankcí za popírání některých zločinů nacismu a zrušení Benešových dekretů.

Prezident Miloš Zeman označil ještě ve funkci premiéra v roce 2002 Svobodné za „postfašistickou stranu“. Tehdy ale vedl FPÖ známý korutanský hejtman Jörg Haider, který v roce 2008 zemřel při autonehodě. Současní Svobodní podle českého prezidenta takové nebezpečí pro demokracii nepředstavují. Miloš Zeman dokonce před dvěma roky přijal před rakouskými prezidentskými volbami na Pražském hradě kandidáta Svobodných Norberta Hofera a otevřeně mu vyjádřil podporu. Podobně Hofera a FPÖ podpořil i bývalý český prezident Václav Klaus. Svobodní se staly po loňských předčasných parlamentních volbách v Rakousku součástí vládní koalice, kterou vytvořili společně s lidovci.