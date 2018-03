V EU se schyluje k další kauze podobné Selmayrgate. Tentokrát v Evropském parlamentu

Bruselem v posledních týdnech otřásá skandál kolem podivného jmenování někdejšího šéfa Junckerova kabinetu Martina Selmayra do čela generálního sekretariátu Evropské komise. Případ silně rezonuje také v Evropském parlamentu, který si v polovině března pozval na kobereček komisaře pro lidské zdroje Günthera Oettingera, aby netransparentní jmenování Selmayra do vrcholné funkce vysvětlil. Jenže jak naznačuje bruselský server Politico , k podobnému problému se schyluje i v samotném Evropském parlamentu, kde má být do vrcholných úřednických funkcí v následujících měsících jmenováno několik lidí na základě tajemných zákulisních dohod.

Na možný problém server upozornilo šest úředníků Evropského parlamentu, kteří se rozhodli mluvit pod podmínkou anonymity. Podle nich se má v následujících měsících celkem osm osob chopit vrcholných funkcí v parlamentním administrativním aparátu, aniž by prošli transparentním výběrovým řízením. Dosazeni přitom mají být i do prestižních ředitelských postů, za které by brali plat překračující statisícové částky.

Jednou z ústředních postav celé kauzy má být Klaus Welle – generální tajemník Evropského parlamentu, který patří mezi nejvlivnější Němce v unijních institucích. Právě on má být tím, kdo nejméně pět „uchazečů“ na klíčové posty vybral – a to buď z důvodu toho, že se mu tyto osoby na danou práci hodí nebo proto, že jde o výsledek dohody mezi největšími politickými skupinami Parlamentu.

Nesrovnalostí při jmenování vysoce postavených parlamentních úředníků si všiml také šéf výboru zaměstnanců Pilar Antelo, který v dopise zaslaném předsedovi Evropského parlamentu Antoniu Tajanimu vyjádřil znepokojení „nad rostoucí politizací a manipulací našich jmenovacích postupů“ na vysoké posty.

„Pokud přístup k nejvyšším pracovním postům v našich institucích vychází z podezřelých zákulisních dohod, politických machinací a zrychlených jmenování favorizovaných jedinců, kteří mají ty správné politické barvy nebo vlivné mentory, demotivujeme desítky schopných kolegů,“ napsal v pondělí Antelo Tajanimu.

Podle kritiků tak Evropský parlament káže vodu, sám ale pije víno. Právě evropští poslanci totiž byli ti, kdo neprůhledné a podezřele rychlé jmenování Martina Selmayra do čela generálního sekretariátu Komise hlasitě odsuzovali a požadovali, aby se kauza Salmayrgate prošetřila. Na to poukazuje i Antelo. „Pokud jde o spravedlivé a transparentní jmenování na seniorní posty, musíme s politováním říct, že situace u nás není o nic lepší,“ píše předseda výboru zaměstnanců.

Sami europoslanci přitom na plenárním zasedání v polovině března upozorňovali na to, že netransparentní jmenování Semayra výrazně poškozuje důvěru veřejnosti v unijní instituce. Například nizozemská europoslankyně Sophie in't Veld z Aliance liberálů a demokratů (ALDE) označila následky kauzy kolem Selmayra za „zničující“ pro obraz Evropské unie a další zase za „vodu na mlýn euroskeptikům“.

„Komise si bude muset vybrat, co je důležitější – jestli je to kariéra pana Selmayra, nebo důvěryhodnost Evropské unie,“ prohlásila před kolegy Veld. Stejně tak může důvěru lidí v unii podkopat i podezřelé jmenování osmi úředníků v Evropském parlamentu.

Jak píše Politico, osm inkriminovaných postů na úrovni ředitele má být podle pravidel obsazeno dosavadními zaměstnanci, kteří dosáhli úrovně AD 13 nebo vyšší. Tito lidé přitom mají mít nejméně 20 let pracovních zkušeností v Evropském parlamentu, výše zmínění ale potřebné předpoklady pro funkce na úrovni AD 14 zřejmě nemají. Motivace pro to dostat se na jednu z osmi ředitelských pozic je přitom vysoká – odpovídá platu ve výši 14 tisíc eur, což je víc než 350 tisíc korun.

Mezi údajnými předem jasnými „výherci výběrového (ne)řízení“ má být například Alessandro Chiochetti, který je v současnosti Tajaniho náměstkem ředitele pro oblast vnitřních záležitostí. Nově by se měl postavit do čela Ředitelství pro legislativní koordinaci a dohodovací řízení, a to přesto, že podle zdrojů nemá pro výkon funkce potřebné zkušenosti.

Dalším z oblíbenců Klause Welleho je i Lars Sørensen, který dnes působí jako zástupce vedoucího jeho kabinetu. Podle zákulisních informací ale má být v nejbližší době katapultován do funkce ředitele pro infrastrukturu a logistiku. Welle odmítl jakékoliv spekulace komentovat, mluvčí Evropského parlamentu uvedl, že je brzy na to výsledek jmenování předjímat.