Válka billboardů: Orbán vrací úder. Šéfa euroliberálů vykreslil jako „vítače teroristů“

„Není to moc originální, Viktore. Nejdříve jsi okopíroval politiky od Putina, pak sis vzal peníze z EU a teď kradeš mé nápady pro kampaň. V květnu to budeš muset udělat lépe!,“ napsal na twitter šéf evropských liberálů (ALDE) Guy Verhofstadt, který tím reagoval na start Orbánovy kampaně a zároveň odkazoval na volby do Evropského parlamentu, které proběhnou příští rok v květnu.

Zmiňovaná Orbánova kampaň má být podle mluvčího maďarské vlády Zoltána Kovacse namířená právě proti Verhofstadtovi. Kovacs její začátek oznámil na tiskové konferenci včera a jejím středobodem je auto, na kterém bude připevněn billboard s obrázky nedávných teroristických útoků v Evropě a fotografie Guyho Verhofstadta. Vedle toho bude nápis hlásající, že všechny teroristické útoky, které se od roku 2015 odehrály na evropském kontinentu, mají na svědomí migranti. Dále by tam měla být Verhofstadtova citace, že Evropa neprochází žádnou migrační krizí. Auto s velkoplošnou reklamou má objet celé Maďarsko a svou cestu zakončit v Bruselu.

Viktor Orbán takes European money, uses it to benefit his elite friends, but rejects our values & wants to destroy Europe. Our answer is simple: let’s stop him! ⬇️ #WeWantEurope pic.twitter.com/GXjxGVov9A — ALDE Group (@ALDEgroup) 6. listopadu 2018

Podle bruselských komentátorů jde především o pokus oplatit Verhofstadtovi stejnou mincí. Liberálové pod jeho vedením totiž na začátku měsíce nechali po bruselských ulicích projíždět nákladní auto s velkoplošnou reklamou, na kterém byl naopak vyobrazen usmívající se Orbán. ALDE vysvětlovala, že tím chce reagovat na podle ní „trvající a neutuchající“ mediální kampaň maďarského premiéra, kterou útočí na evropské hodnoty.

„Orbán používá peníze daňových poplatníků EU, aby lidi obrátil proti EU a vybudoval zkorumpovaný neliberální stát. Tady je naše odpověď,“ napsal tehdy na twitteru Verhofstadt. Mezi liberály, kteří se představení kampaně proti Orbánovi na začátku listopadu zúčastnili, byl i český europoslanec a místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička.

Hundreds have died in terrorist attacks in EUR since 2015. But @guyverhofstadt says “We don’t have a migration crisis.” He and cabal of European liberals push a pro-migration agenda. That’s insane, and we won’t let it go unanswered. Our message coming soon to the streets of BXL. pic.twitter.com/fdDhaGYxFn — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) 28. listopadu 2018

Jak liberálové vysvětlovali, jejich reklamní poutač se měl v průběhu jeho cesty zastavit před unijními institucemi v Bruselu a před zastupitelskými úřady Maďarska a Rakouska, které nyní předsedá Radě EU. Před volbami do Evropského parlamentu, jež se uskuteční příští rok v květnu, by měl vyrazit i do Maďarska.

Maďarský premiér Orbán a jeho vládní strana Fidesz v uplynulých letech útočili na EU především v souvislosti s její migrační politikou. V září Evropský parlament schválil doporučení, aby země EU zahájily proti Maďarsku řízení kvůli vážnému ohrožení unijních hodnot. Budapešť se kvůli tomu v říjnu obrátila na Soudní dvůr EU.