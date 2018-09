Hranice mezi pracovním a soukromým se stírají, lidé pracují už ve vlaku. Vědci navrhli, jak to ošetřit

Wi-fi je v dopravních prostředcích dostupná čím dál častěji a lidé, kteří ráno míří do práce a večer zase opačným směrem ji často využívají k vyřizování mailů. Odborníci se tak přiklánějí k tomu, aby se jim cesta započítávala do pracovní doby. To s sebou ale může přinést několik souvisejících problémů.

Podle výzkumného týmu z University of West of England se rozšíření chytrých telefonů, téměř všude dostupného Wi-fi nebo běžného internetového připojení podepsalo na tom, kolik času denně lidé tráví prací.

„Je pro mě opravdu důležité, abych se mohla věnovat práci i ve vlaku,“ svěřila se podle serveru BBC jedna z cestujících na trase Aylesbury – Londýn. „Jsem časově vytížená matka a spoléhám na to.“

Podle studie, která zkoumala 5 tisíc cestujících, řeší pracovní maily až 54 % zaměstnanců, kteří jsou ve vlaku připojení k Wi-fi. Další část cestujících se svou prací zabývala pomocí mobilního připojení. Na cestě do zaměstnání lidí zpravidla odpovídali na emaily z předešlého dne, na cestě domů pak dodělávali to, co během dne nestihli. „Je to mrtvý čas, takže si můžu dodělat vše potřebné a užít si volný večer,“ říká cestující, který pravidelně absolvuje trasu Birmingham – Londýn.

Studie dokázala nejen to, že lepší přístup k internetu a rozšíření notebooků, tabletů a chytrých telefonů, prodlužuje dobu, kterou lidé tráví prací, ale také to, že rodičům cesta do zaměstnání umožňuje plynule přecházet z rodinného do pracovního prostředí.

Výsledky výzkumu ale nastolily otázky ohledně vyvážení pracovního a soukromého života. Protože pokud v rámci cesty do práce odpovídáte na pracovní emaily, neměla by vám být započítávána do pracovní doby?

Podle doktorky Juliet Jainové se chytré telefony a mobilní internet podepsal na smazání hranic mezi pracovním a osobním životem. „Jak ale má ale tento čas započítávat? Musí se kvůli tomu měnit pracovní návyky?“ Místo toho, aby technologie sloužila k větší flexibilitě, nutí zaměstnance pracovat i mimo pracovní dobu.

Na druhé straně, pokud by se cesta započítávala do odpracovaných hodin, mohlo by se ulevit dopravě. A to hlavně během ranní a odpolední špičky. Na druhé straně ale doktorka Jainová přiznává, že zaměstnavatelé budou mnohem více kontrolovat to, co jejich zaměstnanci dělají.