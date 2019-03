Přírodou ku zdraví. Dětství v zeleni snižuje riziko výskytu duševních chorob, ukázala studie

Děti, které vyrůstají v zeleni nebo je rodiče často berou do přírody, mají v dospělosti až o 55 % menší riziko onemocnění psychickou chorobou než jejich vrstevníci. K takovému závěru dospěla a široce citovaná dánská studie, zveřejněná v časopise Americké akademie věd (PNAS).

Vědecký tým z Univerzity v Aarhusu zkoumal pomocí satelitních snímků krajinu a prostředí, ve kterém v letech 1985 až 2010 vyrůstal s rodiči celkem jeden milion Dánů. Tato data pak porovnal s údaji o výskytu celkem 16 různých psychických chorob mezi zkoumanými lidmi.

„Porovnání prokázalo, že riziko psychických onemocnění klesá s tím, čím déle se děti od narození do zhruba deseti let pohybují v zeleni,“ napsala v závěru studie její vedoucí Kristine Engemannová. Podle ní je proto dětství s co nejčastějším pohybem v přírodě pro zdravý psychický vývoj člověka extrémně důležité. „Z tohoto pohledu nemusí být nutně špatné, když vyrůstáte ve městě, pokud jsou tam kolem vás zelené plochy,“ napsala Engemannová.

Studie by proto měla údajně sloužit i jako podpora pro výsadbu zeleně v městských aglomeracích, v nichž žije čím dál tím více lidí. Podle dánských vědců totiž zeleň ve městě nebo jeho okolí nejen působí jako přírodní klimatizace, ale má zcela nepochybně důležitý vliv na psychické zdraví obyvatel. S tímto závěrem souhlasí i někteří další vědci.

„Víme, že i v Německu má pohyb v zeleni pozitivní účinek na snížení rizika vzniku psychických nemocí,“ uvedl pro německý časopis Fitbook profesor Andreas Meyer-Lindenberg z Institutu duševního zdraví Univerzity v Heidelbergu. Tím, jak se lidé z venkova stěhují do měst a města obecně rostou, stává se tento faktor ještě důležitější. „Urbanizace bude pokračovat. Proto bychom se měli snažit alespoň o rozšiřování nebo zachování městské zeleně, která nás alespoň částečně chrání před psychickými problémy,“ uvedl Meyer-Lindenberg.