Rapper Kanye West lákal Trumpa do kradeného letadla od Applu a prozradil svůj PIN. Prezident zůstal beze slov

West je zřejmě nejvlivnějším umělcem, který Trumpa otevřeně podporuje, i když z toho moc plusových bodů nemá. Ze slov, která pronesl v Bílém domě, to ale vypadalo skoro až na fascinaci, ne jen obyčejnou náklonnost.

West s červenou kšiltovkou opatřenou trumpovským heslem „Make America Great Again“ spustil před kamerami několikaminutový energický monolog a vyznal se ze svého obdivu k hlavě státu. Díky Trumpovi a jeho kampani stavící Ameriku na první místo se hudebník podle svých slov „cítí jako superman“.

A tento superman se rozhodl prezidenta ohromit. Z kapsy vytáhl svůj iPhone X a oznámil Trumpovi, že by se měl zříct letky prezidentských speciálů Air Force One. Budoucnost je podle Westa iPlane 1 – futuristické letadlo na vodíkový pohon vyvíjené společností Apple.

Kanye West thinks Trump should ditch AirForceOne for this plane to be manufactured by Apple #tictocnews pic.twitter.com/7dBcOVhHlr — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 11. října 2018

Má to několik háčků: Apple žádné takové letadlo nevyvíjí a samotný obrázek, se kterým se West vytasil, je – jak posléze uvedla například stanice CNBS – několik let starým konceptem designéra Shabaie Hirshberga. Ten řekl, že jej Applu nikdy nenabízel a o jeho využití nevěděl. „Překvapilo mě to. Nestává se každý den, že by váš design ukazovali prezidentovi,“ zmínil Hirshberg v rozhovoru.

Mimochodem, ještě jeden zajímavý moment neunikl pozornosti: West by si měl doma po večerech opakovat základy zabezpečení telefonu, potažmo své identity. Jeho moderní iPhone totiž „chrání“ triviální číselná řada „000000“. „Skutečně prostě jen mačkáte dolní 'tlačítko', jak to jen jde,“ poznamenává k tomu nevěřícně ve svém článku server Motherboard, který připomíná, že nové iPhony disponují mimo jiné funkcí Face ID, která – pokud je zapnutá – zpřístupní telefon jen na základě skenu obličeje uživatele.

lmao Kanye's iPhone password is 000000 pic.twitter.com/mEM5Tjq0po — Del Slappo (@misterjamo) 11. října 2018

„Každý jsme měli někdy v životě příšerné heslo. Ale mít takto předvídatelnou řadu čísel jako jedinou bariéru bránící v přístupu k telefonu jednoho z nejslavnějších lidí planety, to je špatné. Stačí, aby Kanye vytrousil telefon, někdo ho najde a pravděpodobně se do něj dostane,“ dodává server.

Kromě těchto veletočů West zmínil činnost gangů ve svém domovském Chicagu, odmítl spekulace o své prezidentské kandidatuře a pochválil Trumpa za jednání s KLDR. „Líbí se mi Severní Korea,“ uznale zhodnotil vyjednávání o možnosti jaderného odzbrojení nevyzpytatelného režimu. „Zastavil jste válku. První den jste vyřešil jeden z největších problémů,“ podotkl směrem k prezidentovi.

Trumpovi nezbylo než mlčky přihlížet. „Tohle bylo působivé,“ zhodnotil Westovo netradiční vystoupení.