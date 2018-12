Babiše kauza se synem neoslabila, naopak díky ní posílil. Komentář Vratislava Dostála

Přestože to není nové zjištění, jde o pozoruhodný jev. Andreji Babišovi dlouhodobě vychází strategie stylizovat se do role oběti stávajícího systému. Jinak si nelze věrohodně vysvětlit, že kauzy, které by dříve znamenaly pro jakéhokoli politika spolehlivě konec, jeho naopak v očích voličů posílí. Potvrdilo to i listopadové šetření agentury Kantar CZ pro Otázky Václava Moravce, jehož výstupy ČT 24 zveřejnila dneska po poledni. Kromě hnutí ANO posilují ale také Piráti a ODS. Všechny ostatní formace živoří okolo kritické hranice pěti procent.

Klíčové zjištění listopadového průzkumu agentury Kantar CZ zní jasně: Premiéra a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše kauza s jeho údajně uneseným synem nejenže u voličů nepoškodila, ale dokonce díky ní posílil. „Analýza dat ukázala, že dotyčná reportáž (televize Seznam, pozn. redakce) neměla na příznivce hnutí ANO negativní dopad. Naopak, noví voliči hnutí ANO téměř bez výjimky uvádějí, že to bylo důvodem pro přesun k volbě ANO,“ uvádějí autoři šetření pro ČT24. Zatímco v říjnovém šetření disponovalo hnutí ANO podporou sedmadvaceti procent respondentů, v listopadu jich bylo už přes dvaatřicet procent.

Stručně řečeno to znamená, že třetina lidí dlouhodobě akceptuje Babišův výklad, dle kterého je obětí kampaně a komplotu svých protivníků. Jeden by si myslel, že už zbývá pověstná kapka, a pohár trpělivosti voličů hnutí ANO přeteče. Jeví se to ale přesně obráceně: voliči Babiše se vždycky naopak utvrdí ve své preferenci. Pokud Babiš dlouhodobě tvrdí, že je jeho úkolem zlikvidovat korupční hydru, která tady vznikla po listopadu 1989, v očích mnoha lidí je to zjevně natolik legitimní cíl, že mu jsou ochotni odpustit prakticky cokoli. Mimo jiné to znamená, a to není také nic nového, že opozice musí přijít se svým pozitivním programem, „antibabiš“ nefunguje.



Posilují ale také Piráti a ODS. Bez povšimnutí bychom neměli nechat výstupy šetření ze sociodemografického hlediska: zatímco hnutí ANO má více než padesáti procentní podporu u lidí starších šedesáti let, Piráti jsou na čtyřiceti procentech u lidí mezi osmnácti a devětadvaceti lety. A ODS zase vede mezi lidmi s vysokoškolským vzděláním. K tomu jedna kratičká poznámka: pěkně se na tom ukazuje, kterak hnutí ANO jedná efektivně v tom smyslu, že se soustředí především na společenské segmenty, ze kterých bude mít nejvyšší profit. O penzistech je totiž dobře známo, že patří mezi lidi s vysokou účastí ve volbách. To Piráti to budou mít v tomto ohledu podstatně složitější.



Možná vůbec nejzásadnější pro výsledek příštích voleb ale bude, jak dopadnou na opačné straně politického spektra. Za předpokladu, že nikdo nezíská přes padesát procent mandátů, bude totiž muset vzniknout vláda koaliční. A otázka prostě je, kdo se do příští sněmovny dostane: preference v tomto prostoru přitom klesají všem relevantním politickým subjektům (pouze STAN mírně posílil). Tedy stranám, které se nějakou formou podílejí na vládnutí (ČSSD a KSČM), okolo kritické pěti procentní hranice ale živoří také kompletní pravicová opozice (KDU-ČSL, STAN, TOP 09) nebo SPD Tomia Okamury. Potvrzuje se tak několik trendů.

Babiš sytematicky a už celkem dlouho operuje v prostoru, kterému dříve dominovala tradiční levice. Dokonce nelze vyloučit, že se Babišovi podaří sociální demokraty i komunisty marginalizovat. Potvrzuje se tak teze, dle které Babiš svými predátorskými praktikami spolehlivě likviduje i své partnery. Totéž z části platí asi také o SPD. Pokud jde o pravici, musí hledat cestu k nějaké formě integrace. Manévr ale nejspíš naráží na limity, které spočívají ve složité historii vztahů mezi jednotlivými aktéry. Poslední peripetie s volbami do Evropského parlamentu, do kterých se lidovci rozhodli jít samostatně, naznačují, že to nikterak jednoduchá cesta nebude.